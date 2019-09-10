Пора инвестировать в потенциал человека

Формула «купил сырье - произвел продукт - продал продукт» для крупных промышленных предприятий должна уйти в прошлое - XXI век диктует новые правила. Бизнесмены развитых стран все чаще задумываются не столько о прибыли, сколько - без преувеличения - о вечном. В списке вечных тем - забота о людях, борьба за экологию, след в истории…

Не обошел этот тренд и Россию, о чем рассказал выступавший на одной из панельных дискуссий Восточного экономического форума во Владивостоке генеральный директор ТМК Игорь Корытько. Собственно, трубники как партнеры ВЭФ-2019 и выступили инициаторами обмена мнениями на тему «Трансформация бизнеса через развитие его экосистемы». И речь шла не только и не столько об экологии, сколько о создании комфортной среды как для сотрудников, так и для жителей региона, в котором работает крупное предприятие.

По сути, предложена идея интеграции крупными корпорациями современных бизнес-моделей, когда вокруг предприятий формируются отдельные экосистемы, участники которых - от поставщиков до вузов - прямо или косвенно становятся частью «цепочки ценностей» компании. У нас есть примеры таких экосистем. Это в первую очередь экономически успешные моногорода, где при поддержке одного или нескольких предприятий появляется уютная инфраструктура, претворяются в жизнь долгосрочные планы… Словом, делается все для того, чтобы люди хотели работать на этом предприятии, жить в этом городе и в этой стране.

Мы в ответственности за тех…

Пожалуй, впервые на российском экономическом форуме такого высокого уровня топ-менеджер промышленного гиганта поставил не сугубо экономический вопрос, а, скажем, гуманитарно-экономический. Игорь Корытько говорил о том, что сегодня стратегией предприятия должна стать не только и не столько погоня за прибылью - она далеко не всегда гарантирует качественный рост, - сколько развитие комфортной среды, экосистемы бизнеса и забота о раскрытии потенциала человека.

Именно поэтому несколько лет назад ТМК начала глубокую модернизацию производства. Сегодня все предприятия компании, по сути, созданы заново. Позаботились не только о перестройке технологических процессов, но и о медицине, образовании, городских парках и уютных квартирах. По словам Игоря Корытько, «это не просто социальная ответственность, не просто инвестиции в инфраструктуру городов - это среда, в которой наш сотрудник имеет возможность больше времени посвятить творчеству и предложить больше идей, развивающих и двигающих наш бизнес».

По словам руководителей компании, все это делается для того, чтобы сотрудник меньше уставал, меньше заморачивался бытовыми проблемами, а просто был здоров и счастлив. Потому что почувствовавший заботу о себе специалист будет отдавать предприятию не только силы, но и творческий потенциал.

Как показывает практика, любое вложение в человеческий капитал тут же дает отдачу. Что ветераны производства, что студенты - потенциальные сотрудники ТМК - поражают менеджмент обилием идей и качеством мозговых штурмов.

Игорь КОРЫТЬКО. Фото: Фонд Росконгресс

Наукой - побеждать!

Помимо создания комфортной среды, у ТМК есть и второе направление «главного удара» - наука и современные технологии. Сегодня, для того чтобы производить любой сложный продукт, недостаточно простых линейных подходов. Приходится привлекать огромное количество компетенций - как внутри компании, так и за ее пределами. Потому что делать все в рамках своего предприятия или невозможно, или чересчур затратно. По словам Игоря Корытько, «мы давно не производим просто трубы, мы вкладываем в свою продукцию большое количество инновационных разработок. Поставляем на рынок не трубу, а комплексные решения, которые зачатую не имеют аналогов».

Еще совсем недавно предприятия стремились к простому: выстроить технологический процесс, сфокусироваться на издержках, произвести продукцию и продать ее. Сегодня этого мало - продукт становится все более технологичным и наукоемким. Рано или поздно прогресс должен был заставить промышленников вносить коррективы. И заставил: за последние годы существенно изменилось понимание экосистемы бизнеса. Высокие требования к качеству продукта, его усложнение заставили предприятия стать ядром, собирающим вокруг себя все необходимое для выживания в жесткой конкурентной среде.

ТМК не надо было заставлять - развитие изначально шло последовательно, по тщательно продуманному плану. Трансформацию бизнеса решили начать параллельно - через формирование комфортной среды, стимулирование научных разработок и модернизацию. Сначала обучали и переквалифицировали сотрудников. Потом создали свой корпоративный университет. Скоро открывается научно-технический центр компании в «Сколково». Процесс в разгаре, но уже сейчас можно сказать, что ТМК продает клиентам не просто трубы, а новые высокотехнологичные продукты. Разработанные как внутри компании, так и совместно с партнерами.

Атома без ядра не бывает

Трудовой кодекс обязывает работодателя обеспечить минимальный комфорт сотрудников на их рабочем месте. Генеральный директор ТМК приехал во Владивосток с другой - революционной для России мыслью:

а) комфорт работника не должен быть минимальным,

б) работодатель не должен ограничиваться созданием комфорта рабочего места - комфорт должен затрагивать все сферы жизни сотрудника,

в) комфортная среда должна распространяться не только на сотрудника, но и на все его окружение - от членов семьи до ресторанов-парикмахерских, которые он посещает в свободное время, парков, где он отдыхает, общественного транспорта, на котором он передвигается.

Сегодня к этому пониманию приходит все больше российских бизнесменов. Крупное производство должно стать ядром, аккумулирующим вокруг себя развитую социальную среду. Без этого уже невозможно развитие крупной компании.

СКАЗАНО

Игорь КОРЫТЬКО:

«Мы создаем среду внутри себя, вокруг себя, развиваем все, что нужно нам и нашим людям. Но мы не одни в этом мире, и очень важно, чтобы наши коллеги - мелкие, средние и крупные компании - придерживались примерно такого же подхода. Чтобы органы государственной власти поддерживали нас и разделяли наши принципы».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Игорь КОРЫТЬКО родился в 1974 году.

В 1997 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», а в 1998 году - по специальности «Экономика и управление на предприятии». Профессиональный опыт: ранее занимал должности заместителя генерального директора по управлению эффективностью ПАО «ТМК», генерального директора ООО «Курганхиммаш», директора АО «Металлургический завод «Петросталь» и АО «Завод «Киров-Энергомаш».

С июня 2019 года - генеральный директор Трубной металлургической компании.

К СВЕДЕНИЮ

Трубная металлургическая компания - крупнейший российский и ведущий мировой производитель стальных труб.

Создана в 2001 году.

Штаб-квартира - в Москве.

Объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии и Казахстане.

В состав ТМК входит Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности (РосНИТИ, Челябинск) и научно-технический центр в «Сколково».

Поставляет продукцию более чем в 80 стран.

Около 40 тысяч сотрудников.

Крупнейшее предприятие в мире по объему производства труб (в прошлом году реализовали более 4 млн единиц).

С участием труб ТМК добывается и транспортируется около 20% углеводородов мира.