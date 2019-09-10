Что делать, если упал на рельсы в метро: это должен знать каждый

Каждый день в метро спускается около 8,5 миллиона человек. И только единицы задумываются о безопасности и знают, как себя вести, если упал на рельсы. Бежать от поезда или залезать обратно на платформу - очень опасно. А как действовать - смотрите на нашей схеме.

Три простых вопроса о безопасности

Отвечают сотрудники Московского метрополитена.

1. Почему контактный рельс именно с той стороны, где упавший человек мог бы попытаться подняться? Почему его нельзя сделать с другой стороны?

- Во-первых, с левой стороны тоннеля (по ходу поезда) чаще всего проходят силовые кабели, подающие напряжение на контактный рельс, от которого питаются поезда. На некоторых открытых станциях, где спроектированы платформы берегового типа («Выхино», «Студенческая», «Кутузовская»), контактный рельс проходит с противоположной стороны: не под платформой, а между двух путей. Это сделано для того, чтобы реагенты, которыми обрабатывают платформы в зимнее время от снега и наледи, не попадали на контактный рельс. Во-вторых, размещение контактного рельса с правой стороны потребовало бы делать тоннели метро шире, чтобы соблюсти габариты для безопасного прохождения поездов. Такое решение сильно усложнило бы процесс строительства метро, а в некоторых случаях, учитывая геодезию, и вовсе сделало бы его невозможным. В-третьих, расположение контактного рельса под платформой, наоборот, делает случайное падение человека на пути более безопасным. Падение всегда происходит по дугообразной траектории. Это значит, что, падая, пассажир удаляется от платформы в сторону путевой стены.

2. Люди с лишним весом поместятся в желоб (лоток) между рельсами?

- Да. Желоб безопасности между рельсами специально сделан для того, чтобы человек даже довольно крупного телосложения мог спрятаться в нем.

3. В метро есть инструкция «Что делать, если упал на рельсы»?

- Стикеры с порядком действий в случае падения человека на пути размещаются в вагонах поездов. Метро также постоянно знакомит пассажиров с основными правилами поведения в случае падения. Делают это с помощью инфографики и видеороликов в официальных социальных сетях и в СМИ.