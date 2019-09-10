2019-09-10T01:00:04+03:00
Звезды

«Природа на тебе не отдохнула»: Внука Пугачевой уговаривают поехать на «Евровидение»

Никита Пресняков удивил фанатов Примадонны вокальными данными
Алина ЧЕРНОВА
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Фото: instagram.com/npresnyakov/Фото: instagram.com/npresnyakov/
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28-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков пытается построить карьеру без помощи звёздной семьи. Любой вопрос про родственников выводит парня из себя.

Никита объясняет, мол, не хочу быть в попсовой тусовке, рокеры не поймут.

- Про меня и так все говорят, что мне бабушка во всем помогает. У многих складывается впечатление,что я какой-то бездельник, который отлеживается на диване, а за меня все делает бабушка! Хотя на самом деле бабушка в это время сидит у себя в замке, отдыхает, наслаждается общением с Максом, смотрит фильмы и просто хорошо проводит время. Иногда я ей звоню и просто рассказываю как у меня дела. Не более того,- объяснял в интервью «КП» Никита Пресняков.

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Никити пресняков с бабушкой
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Однако карьера рок-певца у внука Пугачевой поначалу не задалась. Парень с друзьями собрал команду Multiverse, пытался гастролировать, но особого спроса на ребят не было. Маленькие клубы и все. Поэтому для дополнительного заработка Пресняков стал снимать клипы для своих коллег. Недавно, кстати, сделал ролик для Аниты Цой. Но и про музыку не забывал. И похоже, молодым рокерам удалось записать первый хит. В своём Инстаграме Никита выложил студийную версию песни “Statues”, удивив подписчиков сильным вокалом.

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В своём Инстаграме Никита выложил студийную версию песни Statues
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Даже Алла Борисовна не удержалась, прокомментировала видео внука: «Это очень круто!»

Подписчики Преснякова, среди которых много фанатов его бабушки, тоже остались в восторге от мастерства молодого музыканта и его группы:

«Голос просто бомба!», «Природа на тебе не отдохнула», «Представьте нашу страну на конкурсе «Евровидение с этой песней!»

Впрочем, сам Пресняков намерен и дальше раскручивать группу без помощи влиятельной семьи.

- Помните в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» была девочка, которая хотела всегда и во всем побеждать, и в итоге превратилась в гигантский шарик (смеется.). Я так не хочу. Надо проще ко всему относиться. Главное стараться и делать все с желанием,- в одном из интервью «КП» объяснил свою позицию наследник артистической династии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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