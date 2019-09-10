2019-09-10T10:08:11+03:00
В мире

У берегов США перевернулось судно с тысячами автомобилей на борту

Операция по спасению экипажа длилась 35 часов [видео]
Арина СУВОРОВА
Поделиться:
Судно принадлежит южнокорейской грузовой логистической компании Hyundai Glovis и перевозит автомобили по всему мируСудно принадлежит южнокорейской грузовой логистической компании Hyundai Glovis и перевозит автомобили по всему мируФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В водах Атлантики, недалеко от берегов штата Джорджия, опрокинулось на бок грузовое судно Golden Ray. Корабль следовал в Балтимор, штат Мэриленд под флагом Маршалловых островов. На борту находились 24 члена экипажа и несколько тысяч новеньких автомобилей.

Судно принадлежит южнокорейской грузовой логистической компании Hyundai Glovis и перевозит автомобили по всему миру. Незадолго до ЧП корабль зашел в порт Брансуик, где был разгружен и вновь загружен. Как отметили сотрудники портовой службы, погрузка прошла гладко, без нарушений. Глава компании Glovis America, дочернего предприятия Hyundai Glovis, Скотт Корнелл также заверил, что его сотрудники соблюдали при погрузке международные требования безопасности, и их действия никак не могли привести к трагедии. Однако спустя несколько часов после новой погрузки экипаж заметил сначала небольшой крен, который выправить не смогли. Крен продолжал стремительно увеличиться, и через некоторое время 200-метровая махина перевернулась. Судно не затонуло только потому, что отошло от берега лишь на небольшое расстояние. Глубина была не столь велика.

ЧП случилось около 2 часов ночи (около 10:00 по мск) в воскресенье. Спасатели прибыли к опрокинувшемуся судну только через два часа. Часть экипажа в момент трагедии находилась на своих рабочих местах, другая - спала.

Операция по спасению экипажа длилась 35 часов Фото: EAST NEWS

Операция по спасению экипажа длилась 35 часовФото: EAST NEWS

Сразу были эвакуированы 20 человек. Некоторых удалось снять с корабля с помощью вертолета, другие, кто находился ближе к воде, спускались по пожарным шлангам в лодки к спасателям.

Оставалась неизвестна судьба еще четырех членов экипажа. По словам их спасенных коллег, те находились в трюме. Но в тот момент, когда спасатели приняли решение пробраться туда, на судне вспыхнул небольшой пожар. Поэтому поисково-спасательную операцию временно приостановили.

В понедельник она была вновь возобновлена. Сначала спасатели просверлили в корпусе судна отверстие, чтобы передать заблокированным в трюме морякам воду и еду, а затем вытащили их оттуда. Первыми вызволили троих человек, а спустя три часа - и последнего, четвертого. Он находился в инженерном отсеке. Он, кстати, был единственным, кто больше суток провел в одиночестве без воды и еды.

Сейчас все члены экипажа - 6 граждан Южной Кореи, 13 филиппинцев и капитан корабля гражданин США - проходят медицинский осмотр. Им предоставили бесплатное питание и одежду. Все моряки находятся в нормальном состоянии. В Джорджию прибыл консул Южной Кореи для оказания дипломатической и юридической помощи морякам.

Первыми вызволили троих человек, а спустя три часа - и последнего, четвертого. Фото: Twitter.com

Первыми вызволили троих человек, а спустя три часа - и последнего, четвертого.Фото: Twitter.com

После благополучного завершения спасательной-операции в ближайшее время на месте ЧП начнутся работы по предотвращению возможного урона окружающей среде. Уже сейчас известно, что в воду вылилось небольшое количество нефти. Но, как уточняют представители компании-владельца судна Hyundai Glovis, в океанских водах оказалась не нефть, а двигательное масло.

Что случилось с автомобилями, которые находились в момент трагедии на борту, не сообщается. Сейчас спасатели пытаются разработать оптимальный план по стабилизации судна и его буксировке в порт.

Национальный совет по безопасности на транспорте уже начал расследование этого инцидента. Следователи установят истинные причины случившегося. Пока они воздерживаются от каких-либо версий, приведших к опрокидыванию грузового судна. Хотя в большой вероятности, причина, произошедшего, может скрываться в неправильной погрузке.

У берегов США перевернулось судно с тысячами автомобилей на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ужастик «Оно» за первые выходные собрал в прокате 552 миллиона рублей
Трамп: США увеличивают военные расходы из-за России и Китая
"Морские курорты и любимая дача": Россияне поделились планами на осенний отдых
Таксистов ждут серьезные проверки перед устройством на работу
Таксистов ждут серьезные проверки перед устройством на работу
Минимум 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио из-за мощного тайфуна
Депутаты потратят 9,5 миллионов, чтобы выяснить отношение россиян к своей работе
Россия полностью избавилась от чистого государственного долга
Спасен четвертый моряк, остававшийся в трюме перевернувшегося у берегов США судна
"Больше вреда, чем пользы": Более половины россиян негативно относятся к видеоиграм
"Мои волосы лучше, чем у моих друзей!": Трамп похвастался собственной прической
Глава украинской общины в Крыму пригласила дипломатов ЕС и США на полуостров
В России резко подорожали авиабилеты
Трамп не сможет посетить пострадавшие от урагана «Дориан» районы Северной Каролины
Запущенные в КНДР снаряды пролетели 330 км
Обвиняемый в нападении на Памфилову арестован до 6 ноября
Почти половина россиян может к 2030 году потерять работу из-за роботов
Гренландия остается открытой для бизнеса с США
Британские депутаты отказались назначать внеочередные парламентские выборы
КНДР снова запустила два снаряда в сторону Японского моря
Британские депутаты второй раз проголосуют по вопросу о досрочных выборах
Европол сообщил, что на стороне ВСУ в Донбассе воевали выходцы с Северного Кавказа
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом
Из перевернувшегося у берегов США судна вытащили живыми трех моряков
Трамп заявил, что ничего не знает о вывозе «американского шпиона» из России
В Крым приехала делегация общественников из США
Трамп: Обмен заключенными между Россией и Украиной – это «очень позитивное событие»
Нацбанк Украины снял ограничение на вывод средств для иностранцев