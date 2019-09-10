У берегов США перевернулось судно с тысячами автомобилей на борту.

В водах Атлантики, недалеко от берегов штата Джорджия, опрокинулось на бок грузовое судно Golden Ray. Корабль следовал в Балтимор, штат Мэриленд под флагом Маршалловых островов. На борту находились 24 члена экипажа и несколько тысяч новеньких автомобилей.

Судно принадлежит южнокорейской грузовой логистической компании Hyundai Glovis и перевозит автомобили по всему миру. Незадолго до ЧП корабль зашел в порт Брансуик, где был разгружен и вновь загружен. Как отметили сотрудники портовой службы, погрузка прошла гладко, без нарушений. Глава компании Glovis America, дочернего предприятия Hyundai Glovis, Скотт Корнелл также заверил, что его сотрудники соблюдали при погрузке международные требования безопасности, и их действия никак не могли привести к трагедии. Однако спустя несколько часов после новой погрузки экипаж заметил сначала небольшой крен, который выправить не смогли. Крен продолжал стремительно увеличиться, и через некоторое время 200-метровая махина перевернулась. Судно не затонуло только потому, что отошло от берега лишь на небольшое расстояние. Глубина была не столь велика.

ЧП случилось около 2 часов ночи (около 10:00 по мск) в воскресенье. Спасатели прибыли к опрокинувшемуся судну только через два часа. Часть экипажа в момент трагедии находилась на своих рабочих местах, другая - спала.

Операция по спасению экипажа длилась 35 часовФото: EAST NEWS

Сразу были эвакуированы 20 человек. Некоторых удалось снять с корабля с помощью вертолета, другие, кто находился ближе к воде, спускались по пожарным шлангам в лодки к спасателям.

Оставалась неизвестна судьба еще четырех членов экипажа. По словам их спасенных коллег, те находились в трюме. Но в тот момент, когда спасатели приняли решение пробраться туда, на судне вспыхнул небольшой пожар. Поэтому поисково-спасательную операцию временно приостановили.

В понедельник она была вновь возобновлена. Сначала спасатели просверлили в корпусе судна отверстие, чтобы передать заблокированным в трюме морякам воду и еду, а затем вытащили их оттуда. Первыми вызволили троих человек, а спустя три часа - и последнего, четвертого. Он находился в инженерном отсеке. Он, кстати, был единственным, кто больше суток провел в одиночестве без воды и еды.

Сейчас все члены экипажа - 6 граждан Южной Кореи, 13 филиппинцев и капитан корабля гражданин США - проходят медицинский осмотр. Им предоставили бесплатное питание и одежду. Все моряки находятся в нормальном состоянии. В Джорджию прибыл консул Южной Кореи для оказания дипломатической и юридической помощи морякам.

Первыми вызволили троих человек, а спустя три часа - и последнего, четвертого.Фото: Twitter.com

После благополучного завершения спасательной-операции в ближайшее время на месте ЧП начнутся работы по предотвращению возможного урона окружающей среде. Уже сейчас известно, что в воду вылилось небольшое количество нефти. Но, как уточняют представители компании-владельца судна Hyundai Glovis, в океанских водах оказалась не нефть, а двигательное масло.

Что случилось с автомобилями, которые находились в момент трагедии на борту, не сообщается. Сейчас спасатели пытаются разработать оптимальный план по стабилизации судна и его буксировке в порт.

Национальный совет по безопасности на транспорте уже начал расследование этого инцидента. Следователи установят истинные причины случившегося. Пока они воздерживаются от каких-либо версий, приведших к опрокидыванию грузового судна. Хотя в большой вероятности, причина, произошедшего, может скрываться в неправильной погрузке.