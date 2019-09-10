«Развели меня, ни копейки не поимел»: Гуф и Тимати оправдались за скандальный клип-антирекордсмен о Москве

Клип «Москва», который рэперы Тимати и Гуф выпустили аккурат к выборам в Мосгордуму, из-за чего авторов обвинили в продажности, стал рекордсменом сразу по двум параметрам. Во-первых, количеству дизлайков в российском Ютубе - их набралось более 1,3 млн (предыдущий антилидер - клип Фейса «Я роняю Запад» получил 674 тысячи отметок пальцем вниз). А во-вторых, по срокам существования: недолго музыка играла - спустя всего три дня скандальное видео удалили.

- Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Но совсем не этого хотелось, - объяснил Тимати решение «грохнуть» клип. - Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал. Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому удаляю видео, чтобы не продолжать волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было.

А вот оправдания Гуфа, который до этого никогда не касался политики, оказались куда эмоциональнее. Рэпер записал двухминутное видеообращение к поклонникам, где на исконно русском мате объяснил: его попросту развели!

- Это выглядит так, будто меня кто-то заставил прочитать про Собянина. Ни разу не так. Клянусь, я даже не знал, что в воскресенье у нас были выборы, - признался Гуф. - Развели, подставили меня. Такая фигня. В очередной раз поюзали. При этом клянусь, я ни копейки не поимел с этого, мне никто не платил. Просто сказали, надо поздравить город и москвичей, и я вписался на полном энтузиазме. Платили ли Тиману деньги, я не знаю. Я реально извиняюсь и очень горд за ту молодежь, которая разбирается в политике и ищет светлое будущее. Я вас, наверное, понимаю теперь. В следующий раз при каких-то раскладах буду интересоваться у людей, кто соображает в этом.

Напомним, в клипе «Москва» на фоне столичных достопримечательностей артисты читают рэп, называя себя запасной Кремлевской стеной, критикуя митинги и респектуя властям. Особенно разозлили пользователей Сети строчки «не хожу на митинги, не втираю дичь», «хлопну бургер за здоровье Собянина», «плитка сыпется с небес, тебе нравится», «Москва - квинтэссенция интеллигентов и джамшутов».

Такой текст Тимати объяснил просто:

- Я безмерно уважаю мэра и вижу, как мой город цветет. Половина митингующих получает за это деньги, у них есть кураторы, которых спонсирует понятно кто. Смена власти ничего не изменит, ведь новые люди тоже расставят на все посты своих людей, что логично. Выход - работать над собой. Смена команды мэрии не повлияет на твою зарплату. Надо не на митинги ходить, а работать и заниматься собой.