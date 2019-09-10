2019-09-10T10:49:52+03:00
Звезды

«Лайк» от Пугачевой, стих от Шнурова»: музыканты сочувствуют раскаявшемуся Билану

Артист извинился за пьяный концерт, коллеги поддержали
Игорь ПОЛЯКОВ
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Раскаявшемуся Билану сочувствуют в Инстаграме музыкантыРаскаявшемуся Билану сочувствуют в Инстаграме музыкантыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дима Билан попросил прошения у самарцев за неудачный концерт. Артист признал, что появился перед зрителями в нетрезвом виде, после дегустации коньяка в гримерке с друзьями.

Билан пообещал в ближайшее время приехать в город с новым бесплатным концертом, построить детскую площадку в Самаре и подарить нужную аппаратуру детской клинике.

- Больше это не повторится, - заверил поклонников артист.

Раскаявшемуся Билану сочувствуют в Инстаграме музыканты. Так, Алла Пугачева, которая давно благоволит певцу, отправила Диме в комментариях сердечко. А стихоплёт Шнур сочинил новые вирши на злобу дня:

Дима Билан еле стоит на ногах на концерте в Самаре.

Дмитрий, брось, наплюй, да лан.

Повезло Самаре разом,

Наблюдать, как Д. Билан,

В зюзю пьяный, вертит тазом.

Пусть заходятся от злобы,

Комментарии жуя.

Выступил бы трезвым, что бы

Написали? ....!

За тебя Гном Гномыч топит,

Не последний парень в шоу!

Да и так ты, Дима, в топе

Яндекса, что хорошо.

Судя по стихам Шнурова, он с иронией отнёсся к ситуации и извинениям певца. Оно и понятно, для любого рокера пьяный концерт не трагедия, а суровые гастрольные будни.

bilanofficialbilanofficial
Билан попросил прощения у зрителей
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ИСТОЧНИК KP.RU

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