«Лайк» от Пугачевой, стих от Шнурова»: музыканты сочувствуют раскаявшемуся Билану

Дима Билан попросил прошения у самарцев за неудачный концерт. Артист признал, что появился перед зрителями в нетрезвом виде, после дегустации коньяка в гримерке с друзьями.

Билан пообещал в ближайшее время приехать в город с новым бесплатным концертом, построить детскую площадку в Самаре и подарить нужную аппаратуру детской клинике.

- Больше это не повторится, - заверил поклонников артист.

Раскаявшемуся Билану сочувствуют в Инстаграме музыканты. Так, Алла Пугачева, которая давно благоволит певцу, отправила Диме в комментариях сердечко. А стихоплёт Шнур сочинил новые вирши на злобу дня:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/731183" frameborder="0"></iframe> Дима Билан еле стоит на ногах на концерте в Самаре.

Дмитрий, брось, наплюй, да лан.

Повезло Самаре разом,

Наблюдать, как Д. Билан,

В зюзю пьяный, вертит тазом.

Пусть заходятся от злобы,

Комментарии жуя.

Выступил бы трезвым, что бы

Написали? ....!

За тебя Гном Гномыч топит,

Не последний парень в шоу!

Да и так ты, Дима, в топе

Яндекса, что хорошо.

Судя по стихам Шнурова, он с иронией отнёсся к ситуации и извинениям певца. Оно и понятно, для любого рокера пьяный концерт не трагедия, а суровые гастрольные будни.

bilanofficial Билан попросил прощения у зрителей

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