«Лайк» от Пугачевой, стих от Шнурова»: музыканты сочувствуют раскаявшемуся Билану
Дима Билан попросил прошения у самарцев за неудачный концерт. Артист признал, что появился перед зрителями в нетрезвом виде, после дегустации коньяка в гримерке с друзьями.
Билан пообещал в ближайшее время приехать в город с новым бесплатным концертом, построить детскую площадку в Самаре и подарить нужную аппаратуру детской клинике.
- Больше это не повторится, - заверил поклонников артист.
Раскаявшемуся Билану сочувствуют в Инстаграме музыканты. Так, Алла Пугачева, которая давно благоволит певцу, отправила Диме в комментариях сердечко. А стихоплёт Шнур сочинил новые вирши на злобу дня:
Дима Билан еле стоит на ногах на концерте в Самаре.
Дмитрий, брось, наплюй, да лан.
Повезло Самаре разом,
Наблюдать, как Д. Билан,
В зюзю пьяный, вертит тазом.
Пусть заходятся от злобы,
Комментарии жуя.
Выступил бы трезвым, что бы
Написали? ....!
За тебя Гном Гномыч топит,
Не последний парень в шоу!
Да и так ты, Дима, в топе
Яндекса, что хорошо.
Судя по стихам Шнурова, он с иронией отнёсся к ситуации и извинениям певца. Оно и понятно, для любого рокера пьяный концерт не трагедия, а суровые гастрольные будни.
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ИСТОЧНИК KP.RU