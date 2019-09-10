«Уехал на разборки...». В Подмосковье полицейский оставил странную записку и пропал

Пятые сутки подряд в подмосковном Одинцово родственники и коллеги разыскивают пропавшего полицейского, 37-летнего Романа Дегтева. Помощник оперативного дежурного одинцовского отдела полиции ушел из дома в пятницу, 6 сентября, и как сквозь землю провалился. Тревогу забила бывшая жена, с которой мужчина после развода жил в одной квартире. Ну загулял, мужик: первое что приходит в голову. Но в этой истории все не так просто как кажется.

В квартире полицейского его коллеги нашли записку. На клочке бумаги сбивчивым почерком он написал странное послание бывшей жене. «Уехал к Оловянникову на разборки, он зачем-то прислал своих людей, хотя все деньги шли через него и он сам их Сергею отвозил, иногда просил меня а теперь пытается меня обвинить во всем. Если что со мной не дай бог будет, отдай в полицию» (орфография автора сохранена, а сама записка имеется в распоряжении редакции). Понять смысл написанного помогла экс-супруга полицейского.

- Александр Оловянников работает с ним в одном отделении. Он там начальник какой-то. С зимы этого года они часто встречались после работы. Иногда на эти встречи мы ездили вместе, но его лицо я не запомнила, - дала объяснения в полиции Наталья Дегтева.

Александр Оловянников, уверят, что к пропаже коллеги никакого отношения не имеетФото: Одноклассники

В тот же день опросили Оловянникова. Но тот заявил, мол к пропаже коллеги никакого отношения не имеет и про деньги, о которых идет речь в записке, якобы впервые слышит. Но странную амнезию помогли вылечить другие сотрудники одинцовского отделения полиции.

- У нескольких коллег Дегтев взял денежные средства, взаем на которые обещал помочь в получении служебного жилья. Общая сумма превышает миллион рублей, - сообщили «КП» собственный источники в правоохранительных органах.

Решить такие вопросы обычный помощник оперативного дежурного явно не мог. По словам коллег, он рассказывал им о связях с высокопоставленными полицейскими, которым он якобы и передавал деньги. Эту схему сейчас раскручивают следователи. Пока ясно лишь, что сам Дегтев стал в ней слабым звеном. Обещанные квартиры коллеги требовали именно у него.

- Накануне его пропажи коллеги рассказали правду начальнику отдела полиции. Дегтеву грозило увольнение, - сообщили «КП» источники в правоохранительных органах.

Сейчас отрабатываются три версии: побег, убийство и суицид. Последняя остается самой реалистичной. Узнав о проблемах на работе, мужчина мог не справиться с волнением и попытаться свести счеты с жизнью.

- Оба его мобильных телефона, которые были с ним выключены. Мы проследили его передвижение по камерам видеонаблюдения. В последний раз он был замечен входящим в лес, - пояснили источники, близкие к следствию.

Территорию сейчас прочесывают поисковые отряды. Тем временем бывшая жена полицейского заявила, что накануне пропажи бывший муж вел себя странно.

- Он позвонил мне и сказал, что до сих пор меня любит, - пояснила женщина.

Проверку по фату пропажи полицейского ведут правоохранительные органы. Уголовное дело пока не возбуждено. «Комсомолка» следит за развитием событий.