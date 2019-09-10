11 лучших гаджетов IFA - 2019

IFA — одна из самых больших в Европе выставок потребительской электроники. Известна она тем, что на ней представляют новинки многие крупные компании. Причем, те, которые в ближайшее время появятся на прилавках магазинов. На ней можно заглянуть в совсем уж ближайшее будущее.

Наушники-вкладыши

Особенностью выставки в этом году было обилие наушников-вкладышей. Редкая фирма не представила свое видение того, как они должны выглядеть и работать. Вот те, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания:

Jabra 75t

Прошлая модель была слишком громоздкой, а кейс — неудобным. Но в этом году компания исправила ошибки. Новые наушники стали меньше, время работы заметно увеличилось, а дополнительная кнопка на кейсе пропала. Да и наушники держатся на магнитах, поэтому не разлетаются в стороны при его открытии.

Plantronics (Poly) BackBeat Pro 5100

Очень сильную модель представила компания Plantronics. Называется она BackBeat Pro 5100. У них необычные затычки для ушей, хотя при этом наушники лежат как влитые.

Как и у конкурентов, в комплект включены насадки трех разных размеров. Микрофон с системой шумоподавления работает очень хорошо, учитывая, что это блютус-наушники. Можете смело отвечать на звонки прямо в них. Это редкость.

Звук в наушниках тоже хороший. Кроме того, очень удобно сделан кейс: он открывается только после двухсекундного нажатия на кнопку, что исключает случайное открытие. Еще одно преимущество этой модели в том, что предусмотрено ношение одного наушника. Тот, который вы вытащите из «базы» первым, тот и будет управляющим. Наушники держат заряд 6,5 часов и еще 13 часов прибавляет им чехол.

В Европе наушники стоят 179,99 евро.

JBL LIVE 300TWS и Plantronics BackBeat Pro 5100Фото: Александр МИЛКУС

JBL LIVE 300TWS

Эту модель послушать толком не удалось, но она удобно лежит в ухе и отличается своей технологичностью. В отличие от предыдущих моделей, она оснащена функцией Ambient, которая делает музыку тише и позволяет слышать что происходит вокруг, не вынимая затычек из ушей. Кроме того, наушники работают с Google Assistant и Amazon Alexa, что делает возможным голосовое управление ими. Также они обладают защитой от влаги и пота по стандарту IPX5.

Стоить в Европе будут 149 евро.

Sony WI-1000XM2

Эти наушники немного отличаются, потому что это не только затычки, но и обод на шее. Тем не менее в список лучших я бы их занес, потому что качество звука в них беспрецедентное. В ободе находится процессор, который отвечает за шумоподавление и перекочевал сюда из «больших» наушников этой линейки, которые уже стали легендарными.

Системой активного шумоподавления можно управлять с телефона. Можно включить режим шумоподавления и тогда ничего кроме музыки слышно не будет, а можно настроить так, чтобы было слышно окружающие звуки. При том, это не два состояния, а шкала из 10 разных режимов.

Более того, есть также система распознавания голоса и наушники начнут пропускать звук, «услышав», что к вам кто-то обращается. Эти все режимы можно поставить в автоматическое управление и режим прослушивания музыки будет включаться если вы стоите или сидите, а пропускать звук наушники начнут, если вы будете идти или бежать. Есть в линейке Сони и просто затычки. Они также управляются с телефона и обладают системой активного шумоподавления, но в них нет процессора Q1, а значит и обработка шумов будет не такой качественной. Тем не менее, насколько удалось оценить их на выставке, звук и у тут заслуживает уважения.

Sony WI-1000XM2Фото: Александр МИЛКУС

Ноутбуки

ASUS ZenBook Duo

Компания выпустила ноутбук со вторым экраном, который продолжается над клавиатурой. Новшество не кажется просто игрушкой. Можно представить себе ситуации, в которых второй экран окажется полезен. Его можно использовать, открывая другие приложения или продолжая основной экран, тогда изображение становится более объемным. Новинка поставляется в двух вариантах: 15 и 14 дюймов. Функций больше в первом, ну а второй легче и более удобен чтобы носить с собой.

ASUS ZenBook Duo версии 15 и 14 дюймовФото: Александр МИЛКУС

Acer ConceptD

Acer представили целую линейку ноутбуков, которую назвали ConceptD. Ее отличие заключается в том, что на них установлены видеокарты NVIDIA Quadro и процессоры Intel Core 9-го поколения для большей производительности. Из них довольно любопытным показался ConceptD 9 Pro.

Это громоздкий ноутбук с диагональю 17,3 дюйма, который обладает поворотным экраном и оснащен видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000 с видеопамятью объёмом 16 ГБ и оперативной памятью DDR4 объёмом 32 ГБ.

Его продажи стартуют в ноябре.

Новая линейка ноутбуков от Acer — Acer Concept D.Фото: Александр МИЛКУС

Lenovo Mirage AR

Lenovo пару лет назад представила шлем дополненной реальности, с помощью которого можно было драться на световых мечах со злыми сиддхами. Стоил он тогда 200 долларов и игра на нем была всего одна, теперь же добавились новые контролеры и новое приключение. Теперь можно побыть одним из супергероев вселенной Марвел и отправится назад в прошлое, чтобы спасти мир от Дормаму. Качество сейчас уже довольно хорошее, да и дополненная реальность подойдет тем, у кого от виртуальной кружится голова.

Lenovo Mirage ARФото: Александр МИЛКУС

Про память

Sandisk Extreme Pro

Компания представила SD-карту, объемом 1 терабайт и скоростью передачи до 170 мб/с. Очень хорошие показатели. Кроме того, предыдущую модель внешнего жесткого диска они тоже улучшили. Он теперь может вмещать в себя до 5 Тб при скорости передачи до 1000 мегабайт в секунду.

И вишенка на торте

Nokia 7.2, 6.2 и кнопочные модели

Когда Nokia выпустила новую инкарнацию 3310, многие этого не поняли. Но телефон показал неплохие продажи и фирма продолжила линейку кнопочных телефонов.

На этот раз представлены три модели: самая простая Nokia 110 стоит в Европе 20 евро, появилась довольно приятная раскладушка Nokia 2720 Flip (89 евро) и бронебойная модель Nokia 800 Tough (109 евро), защищенная по армейским стандартам.

Мне особенно понравилась раскладушка. Я по таким телефонам уже успел соскучится. В линейке смартфонов тоже были обновления: представлены Nokia 6.2 и 7.2, которые займут свое место в среднем ценовом сегменте: 199 и 299 евро соответственно.

Для тех кто соскучился по «раскладушкам» Nokia представила модель Nokia 2720 Flip.Фото: Александр МИЛКУС

Колонка

JBL Pulse 4

Новую колонку от JBL отличает дизайн. Она обладает яркой подсветкой, цвета которой можно менять с телефона. К ней можно подключать два устройства одновременно, заряд держится 12 часов и есть сертификация по стандарту IPX7, что означает водонепроницаемость.

Так выглядит комната, заполненная колонками JBL Pulse 4.Фото: Александр МИЛКУС

Робот

DJI Robomaster S1

Робот от производителя дронов фирмы DJI. Это не новинка — робот был представлен уже в США, но в Европе и России только появится. Сделан он для образовательных и развлекательных целей. Робот распознает лицо человека, эмблемы, надписи и реагирует на хлопки. Кроме того, он оснащен двумя пушками: одна стреляет лазером, другая — специальными шариками. Робота можно программировать.

В итоге выходит, что это прекрасная игрушка для битв роботов и для гонок. Причем, действовать он может как автоматически, так и в ручном режиме.