Коллеге Елены Малышевой приписали симпатию к каннибализму

Программа «Жить здорово!» Первого канала - исправный поставщик медиаскандалов и скандальчиков. Но если обычно на все лады обсуждают провокационные высказывания Елены Малышевой, то на этот раз заговорили о соведущем программы — иммунологе-аллергологе, докторе медицинских наук Андрее Продеусе.

«Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого», - цитирует Ura.Ru интервью профессора Продеуса этому агентству. - Каннибализм для здоровья не вреден, опасность будет только в том случае, если мясо человека заражено инфекцией».

Контекст беседы агентство не приводит. Можно лишь предположить, что речь шла о продовольственной безопасности человечества и каннибализм рассматривался исключительно в теоретическом и даже полушутливом аспекте.

Тем временем новостные ленты пестрят заголовками в духе «Телеведущий разрешил есть человечину», «Соведущий Елены Малышевой заявил о пользе поедания человечины» и т. п.

- Это бред! - возмутился профессор Продеус в беседе с корреспондентом «КП». Новость застала его на совещании. - Меня попросили прокомментировать заявление одного исследователя (профессор Стокгольмской школы экономики Магнуса Содерлунда, который считает, что поедание мяса трупов спасет человечество от голода. - Авт.). Я ответил (см. цитату выше. - Авт.). А говорить, что я одобряю поедание человечины… Как я могу это одобрять?! Это попытка сделать сенсацию из ничего. Это возмутительно. Наверное, придется поговорить с автором этой публикации.

Доктор Андрей Продеус родился в 1967 году в Ленинграде в семье врачей. После мединститута пять лет работал в американском Гарварде, позднее открыл в Москв центр иммунологии; заведует кафедрой педиатрии в медуниверситете им. Пирогова, является главным педиатром детской больницы им. Сперанского.