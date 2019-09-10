Чистый долг России упал ниже нуля, а заначки хватит, чтобы жить 5 лет

У России хватит денег, чтобы расплатиться со всеми государственными долгами. По свежим данным Минфина, все внутренние и внешние займы России составляют 16,2 трлн рублей. При этом на счетах правительства и регионов лежит 18,2 трлн рублей. То есть мы в плюсе на два триллиона рублей. Такой запас у нас впервые с 2014 года.

Эксперты «КП» объясняют, что речь идет только о свободных деньгах. То есть тех, которые размещены на депозитах в банках. А в целом заначка у нас куда больше. Есть, например, запасы золота - только они потянут на 7 трлн. И резервы в иностранных валютах - еще на 15 трлн рублей.

Резкий рост наших заначек специалисты объясняют тем, что по бюджетному правилу все сверхдоходы от продажи нефти (все, что выше $40 за баррель) идут в наши резервы. Только в прошлом году это позволило увеличить Фонд национального благосостояния на 4 триллиона рублей. Еще 2-3 триллиона прибавятся в кубышке по итогам этого года.

Денег в экономике хватает. По разным оценкам, общей заначки нам хватит на срок от двух до пяти лет, даже если в мировой экономике развернется очередной кризис. Для сравнения, большинство развитых стран много лет в живут долг: расходы бюджета у них превышают доходы, плюс они активно занимают деньги на внешних рынках.

Но есть и обратная сторона медали. Ведь на реальных доходах россиян жесткая экономия правительства, если и сказывается, то лишь отрицательно. А рост ВВП страны в этом году едва превысит 1%. Это в разы ниже, чем в других развивающихся странах вроде Индии и Китая.