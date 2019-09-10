Путин поручил еще покопаться в Кремле

Археологи, отыскавшие во время раскопок в Кремле фундамент здания приказов XVII века, были, конечно, очень рады находке. Но с другой стороны, на этом их работа в историческом месте и закончилась - ниже фундамента, где, возможно, лежат и ждут самые интересные находки более ранней поры, уже не пойдешь.

Владимир Путин подписал список поручений, расширяющие территорию уже начатых в Кремле работ. Президент поручил «рассмотреть вопрос о возможности увеличения площади археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере в восточном направлении (50-60 кв. метров), за пределами обнаруженного в ходе этих раскопок здания». То есть в следующем году археологи получат еще один шанс найти что-то сенсационное и переписать отечественную историю.

Кроме этого Путин поручил рассмотреть предложение археологов разбить еще один раскоп за кремлевской стеной - между Большим Кремлёвским дворцом и церковью Двенадцати апостолов. Вдобавок президент отдал распоряжение министерству образования совместно с Академией наук рассмотреть вопрос об оснащении Института археологии РАН современным архивным и лабораторным оборудованием для оцифровки, безопасного хранения документации об археологических раскопках, оперативного исследования состава древних материалов и изучения технологии изготовления предметов.