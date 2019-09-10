2019-09-10T20:20:31+03:00
Общество

Сергей Степашин: Если мы умножим семейные ценности традиционных религий, мы спасем страну от разводов

Об этом экс-премьер России заявил на конференции, которую собрал в Центре Императорского православного палестинского общества
Александр ГАМОВ@gamov1
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Председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин. Фото предоставлено пресс-службой ИППОПредседатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин. Фото предоставлено пресс-службой ИППО
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Тема этой необычной встречи, которая прошла во вторник, 10 сентября, в Москве, в Центре Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), так и была сформулирована: «Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге».

С идей такого обсуждения председатель ИППО Сергей Степашин выступил еще в 2018-м.

А для участия пригласили представителей всех крупных религиозных конфессий нашей страны, ученых и экспертов в области семейных отношений, известных авторитетных общественных и государственных деятелей.

Подробную информацию по персоналиям и содержанию выступлений можно будет получить в самое ближайшее время на официальном сайте ИППО. А по горячим следам мы попросили поделиться впечатлением об этом событии Сергея Степашина.

Сергей Степашин, экс-премьер России: «Если мы умножим семейные ценности традиционных религий России, мы спасем страну от разводов»

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- Сергей Вадимович, скажите, почему вы выбрали для конференции тему семьи и семейных ценностей - причем, именно с точки зрения традиционных религий России?

- Есть очевидные вещи. Если благополучно в доме, в семье, значит, благополучно на работе, в школе, в стране.

Не секрет: тема семьи очень сложная и актуальная сегодня. Многих тревожит, что у нас большое количество «ячеек общества», как их называли раньше, - распадаются, не родив детей, из-за чего резко сокращается население страны. Есть и такая точка зрения, что на рождаемость, прежде всего, влияет неблагоприятная экономическая ситуация в стране.

Хотя, на самом деле, в той же Европе, где люди живут достаточно неплохо, скажем, в Германии, во Франции или Великобритании, - семьи тоже очень небольшие.

И это, в том числе, связано с появившимися в последние десятилетия «традициями толерантности» к нетрадиционным отношениям. Сейчас модными стали так называемые - «странные браки», как я их называю, - однополые, от которых вообще непонятно, какие дети могут появиться.

Для участия пригласили представителей всех крупных религиозных конфессий нашей страны. Фото предоставлено пресс-службой ИППО

Для участия пригласили представителей всех крупных религиозных конфессий нашей страны. Фото предоставлено пресс-службой ИППО

Разрушительно действует на семейные отношения и всякого рода регламентация, когда людям указывают, как вести себя в семье, как воспитывать детей – например, в такой деликатной области, как сексуальное просвещение, - как именовать родителей.

Вот вообще в страшном сне не могу себе представить, чтоб ребенок вместо «Мама, дай покушать» или «Папа, давай поиграем в футбол» - говорил: «Родитель номер один, налей чаю»…

- Неполные семьи – еще один бич нашего времени...

- Да... У женщин сейчас вообще стало модно заводить ребенка без мужа. И в Москве, и в других городах нашей страны - тоже. Мол, муж – лишняя обуза. Понятно, что в такой «семье» много детей не родится, и у ребенка укоренится в сознании неправильная модель семьи.

Это серьезно разрушает саму психологию человека. Мы с тобой выросли в семье с мамой и с папой. И у нас дети выросли с мамой и с папой. Поэтому они другие, у них другая история, другая психология, другое отношение к окружающим, к обществу, нет агрессивности, озлобленности.

- Но, к сожалению, «отсечь» детей, даже выросших в традиционной семье, от этой информации - невозможно.

- Да, это реальность, потому что - существует новый вызов: интернет. То, что запихивают сегодня нашим детишкам, и то, что они сами там выхватывают из всемирной паутины, - это, действительно, не может не тревожить.

Запрещать мы этого уже не сможем. Но каким-то образом контролировать общение наших детей с интернетом необходимо.

Вот в некоторых школах пытаются ограничивать пользование и интернетом, и мобильными телефонами. Надо этим процессом управлять.

Кстати, об этом на конференции говорила и Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка. Думаю, это был очень интересный разговор.

По итогам готовим серьезную брошюру. И я хочу потом провести несколько дискуссий в наших ведущих вузах страны, пообщаться на эту тему с молодежью.

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка. Фото предоставлено пресс-службой ИППО

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка. Фото предоставлено пресс-службой ИППО

- А большой тираж будет у этих брошюр?

- Думаю, тысячи две-три выпустим. Мы запустим это в интернете, на нашем сайте. И мне будет очень интересно услышать отзывы.

Пускай они будут даже нелицеприятными, могут нас обвинить в том, что мы устарели и несовременные. Интересно послушать, что думает об этом наша молодежь.

Приведу две цифры. Порядка 76 % опрошенных молодых людей по стране считают, что брак нужен, что нужна семья, что в ней должны быть отец и мать, нужны дети. Но, в то же время, 60 % семей распадаются - в течение пяти лет семейной жизни. Вот это проблема.

В чем причина? Пытались об этом тоже поговорить.

- Почему вдруг решили пригласить на обсуждение представителей других конфессий?

- Это как раз логично и естественно.

Я возглавляю попечительский комитет Межрелигиозного совета нашей страны. А сам Межрелигиозный совет возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этот совет входят представители всех ведущих конфессий России.

Месяцев восемь назад мы обсуждали актуальные проблемы, которые есть в стране, на которые можно было бы обратить внимание.

Это была моя инициатива – вынести на дискуссию отдельно тему семьи и семейных ценностей. Причем, в контексте особенностей каждой религиозной конфессии.

Некоторые сведения сам с интересом сегодня узнал. Потому что - есть разные обычаи, традиции.

Приведу пример. В двух конфессиях семьи всегда большие и достаточно устойчиво живут, супруги не разводятся. Это у иудеев и у мусульман.

Казалось бы, нет ничего общего у этих двух религий, а вот традиции, которые закладываются в общинах, а именно такие, как уважение к старшему, к семье, к детям, ответственность за своих родных и близких – очень похожи. И они срабатывают, несмотря на современные веяния, ослабляющие позиции семьи, размывающие семейные ценности.

Вот поэтому мне и хотелось, чтобы мы, представители разных вер, поделились опытом сохранения подобных традиций...

Если мы умножим семейные ценности традиционных религий, мы спасем страну от разводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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