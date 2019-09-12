Лимузин и тамада только снятся иногда: какие свадебные традиции вышли из моды у россиян

БРАЧНЫЙ МИНИМУМ

В России зафиксирован антирекорд. Еще никогда в стране не играли так мало свадеб. В 2018 году ЗАГСы выдали 893 039 брачных свидетельств — это минимум не только с начала XXI века, но и за всю историю подсчетов с 1950 года. Прежний минимум был установлен в 2000 году (тогда на 1000 человек приходилось 6,2 бракосочетания, а сейчас - 6,1).

В 2018 году зафиксировали брачный минимум за всю историю подсчетовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам доктора социологических наук, главного научного сотрудника РАН Татьяны Гурко, число свадеб в первую очередь зависит от числа людей активного брачного возраста. - Много браков было с 2007 по 2011 годы. Свадьбы играли представители поколения 1986-1987 годов, когда был пик рождаемости, - напоминает Гурко. - То, что происходит в последние годы (с 2015 по 2018), следствие демографической ямы 1990-х. Еще одной причиной становится повышение возраста вступления в брак.

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВАДЕБ БЫЛО 5 ЛЕТ НАЗАД

Эта неутешительная статистика мощно ударила по свадебному бизнесу. Снижение числа новых семей стало отражением депрессивной демографии и экономики страны. В прошлое уходят пышные банкеты и празднества на сотни персон. - Времена, когда молодожены ночевали в очередях у ЗАГСов, ушли, - утверждает Роман Акимов, владелец свадебного агентства «Лавка чудес». - Еще в «золотом» 2013-м я был занят на 22-25 свадьбах в месяц, их играли даже по понедельникам и воскресеньям, когда ЗАГСы не работают. С 2014-го число торжеств резко сократилось. И до сегодняшнего дня спад продолжается. Сегодня если в месяц есть 4 свадьбы, уже хорошо.

Времена, когда молодожены ночевали в очередях у ЗАГСов, ушлиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Когда-то у ЗАГСов даже ночевали в очередях. Его коллега Олег Алмаев, владелец «Студии свадебных событий», говорит, что число заказов за последние годы сократилось на 50-60%. - С 2004 по 2014-е годы мы наблюдали вал олигархических свадеб, когда на пиршества спускали десятки миллионов рублей. Помню, у меня была свадьба с целым звездный концертом: Дима Маликов для бабушки, «Синяя Птица» для мамы, «Любэ» для папы, «Руки вверх» для молодоженов... Но такие фетиш-свадьбы исчезают, - говорит Алмаев. - Те, кого мы зовем «золотой серединой», с бюджетом в 1-2 миллиона рублей на торжество в Москве, теперь тоже дефицит. Зато появилось много людей, у которых денег нет, но они хотят сказку. Есть молодожены, которые трезво оценивают свои силы, вовсе отменяя гулянку. Получают свидетельства и уходят. Мы называем это «рабочие свадьбы».

Гулянки дело затратное. Кто-то счастлив и без них. На артистах экономят, даже если они сравнительно недорого обходятся. - Однажды заказчики хотели, чтобы из свадебного торта выпрыгнул Джигурда. И он уже согласился это сделать за 150 тысяч рублей. Но когда все посчитали, решили обойтись без Никиты Борисовича, - вспоминает Роман Акимов.

alyena_ds Есть молодожены, которые трезво оценивают свои силы, вовсе отменяя гулянку. Получают свидетельства и уходят

200 ГОСТЕЙ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В 20

instadzhigurda Никита Джигурда согласился выпрыгнуть из торта за 150 000 рублей, но молодожены решили на нем сэкономить

Директор свадебного агентства Лилия Горланова говорит, что выходит из моды традиция гулять по несколько дней. Один вечер - и достаточно. - Все меньше торжеств на 50-100 гостей - люди перестали делать большие свадьбы, - объясняет Горланова. - Свадьбы стали личными, их делают только для себя и самых близких.

Молодожены уже не приглашают всех подряд, в надежде, что банкет окупится за счет подарочных конвертов. На свадьбу зовут избранных.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алмаев уже привык оптимизировать бюджет с молодоженами на самом начальном этапе. - Сначала 200 человек превращаются в 50, затем остается 20, - говорит он. - Эпоха тех, кто зовет всех подряд, лишь бы принесли подарки и деньги, закончилась. О растущей камерности торжеств говорит и Акимов. - Еще недавно свадьбы на 15-20 человек мы считали антирекордом, - признается он. - Но недавно мы и его побили, когда организовывали событие на восьмерых человек.

НЕВЕСТУ НЕ ВЫКУПАТЬ, ИЗ ТУФЛИ НЕ ПИТЬ

Идущие еще с советских и царских времен традиции выкупа невесты, караваев, выпускания голубей, свидетелей с лентами - больше не актуальны.

Истребляемая классика "жанра" мастерски продемонстрирована в фильме "Горько"Фото: кадр из фильма

- За всю мою восьмилетнюю практику у меня был всего один выкуп невесты. Молодоженам было за 40 лет, - рассказывает Горланова. - Раньше люди съезжались в общую квартиру, только получив заветный штамп в паспорте, теперь же большинство пар до брака живут вместе, платят ипотеку, порой уже имеют детей. Абсурдно выкупать из своей же ипотечной двушки свою же жену. Среди свадебных анахронизмов фотосессии у городских стел и у Ленина на главных площадях.

В немилость впали даже замочки на мостах и кареты с лимузинами:

marina_petra Если уж молодожены фотографируются на фоне главных достопримечательностей города, то обыгрывают это дело творчески. Пить из туфли, метать подвязку и собирать деньги на ребенка вчерашний век

- Я лет семь не видел лимузинов. Кукла на капоте для молодой публики это моветон, - замечает Акимов. - Все чаще заказывают комфортабельный микроавтобус. Нередко на транспорте и вовсе жестко экономят, устраивая всю гулянку в одном месте. Слово «тамада» приводит в ужас не только свадебные агентства, но и самих брачующихся. Как и конкурсы с переодеванием мужчин в женщин, запусканием карандаша в бутылку и лопаньем шариков.

andriytm Лимузины - давно минувший век

ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ И КЕДЫ

maksx039 Такое теперь встретишь нечасто. На смену этих безумных игрищ пришли викторины, квизы и персональные истории любви, которые организаторы силами гостей разыгрывают в качестве сюрприза для молодоженов

nika_konstantinova От нелепых конкурсов молодожены отказываются с особым рвением

Организаторы сами убеждают невесту не тратиться на невероятной красоты наряд из последней коллекции известного модельера. Если уж так хочется гламурного шика - то можно взять платье прошлогоднего образца и заказать его из-за границы. Даже с доставкой это выйдет дешевле, чем с российскими наценками. И вообще невесты все чаще выбирают вместо свадебных платьев - вечерние. Их, если что, можно будет потом надеть еще не раз. Практикуются и платья-трансформеры, когда длинная юбка меняется на короткую, или снимаются рукава. Иногда можно встретить стильную невесту в демократичном брючном костюме. С мужчинами все еще хлеще.

- Жених может прийти на свадьбу в кедах, джинсах, иногда укороченных, в пиджаке с майкой или рубашкой, закупившись, максимум, на 20 тысяч рублей, - рассказывает Акимов. - Бабочка стала редкостью, галстук встречается чуть чаще. Люди стараются быть модными, современными, не заморачиваясь со смокингами, которые встречаются нынче редко.

СОВЕТСКИЙ СТИЛЬ ВЫШЕЛ ИЗ МОДЫ

azaliia_off Кажется, есть даже целое движение "свадьба в кедах"

Популярная тенденция недавнего времени - свадьбы со сценариями. Но гулянья в стилистике «Великого Гэтсби», «Алисы в стране чудес», «Стиляг» и гангстеров уже устарели. Хотя еще недавно застолье «Назад в СССР» с буфетчицами, шпротами, дюшесом и индийским чаем, пользовалось сумасшедшим спросом — в стране развелось много кафе в советском стиле. И дешево, и сердито. Но нынче мода на эксклюзив.

- К примеру, для фанатов Акунина мы делали свадьбу в стиле Фандорина: сняли ресторан в усадьбе, устроили интеллектуальное застолье, - приводит пример Акимов. - Для фанатов компьютерных игр устраиваем тематические свадьбы типа «Ведьмак».

Молодые устали переодеваться в Шляпников, да ГэтсбиФото: кадр из фильма

КАЖДЫЙ ПЛАТИТ ЗА СЕБЯ, ПОДАРКОВ НЕ НАДО

Давно популярна «свадьба на двоих». После росписи в ЗАГСе многие, даже не переодеваясь, прыгают в самолет и летят в свой медовый месяц. Среди людей обеспеченных становится популярен еще один вариант празднования за границей: с избранными родными и друзьями.

Многие не стесняются попросить гостей заплатить за перелет и проживание, устраивая свадьбу на выезде. Но о подарках и речи нетФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Молодожены летят в Европу вместе с гостями, но каждый платит сам за себя, - дает расклад Акимов. - Зато подарков никто не просит. Предпочтение отдают свадьбам в замках Чехии, в итальянских Флоренции и Венеции, иногда во Франции. В этом направлении активно развиваются наши Крым и Сочи. Но по деньгам выходит едва ли не дороже, чем за границей.