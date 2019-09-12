Лимузин и тамада только снятся иногда: какие свадебные традиции вышли из моды у россиян
БРАЧНЫЙ МИНИМУМ
В России зафиксирован антирекорд. Еще никогда в стране не играли так мало свадеб. В 2018 году ЗАГСы выдали 893 039 брачных свидетельств — это минимум не только с начала XXI века, но и за всю историю подсчетов с 1950 года. Прежний минимум был установлен в 2000 году (тогда на 1000 человек приходилось 6,2 бракосочетания, а сейчас - 6,1).
В 2018 году зафиксировали брачный минимум за всю историю подсчетовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По словам доктора социологических наук, главного научного сотрудника РАН Татьяны Гурко, число свадеб в первую очередь зависит от числа людей активного брачного возраста. - Много браков было с 2007 по 2011 годы. Свадьбы играли представители поколения 1986-1987 годов, когда был пик рождаемости, - напоминает Гурко. - То, что происходит в последние годы (с 2015 по 2018), следствие демографической ямы 1990-х. Еще одной причиной становится повышение возраста вступления в брак.
ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВАДЕБ БЫЛО 5 ЛЕТ НАЗАД
Эта неутешительная статистика мощно ударила по свадебному бизнесу. Снижение числа новых семей стало отражением депрессивной демографии и экономики страны. В прошлое уходят пышные банкеты и празднества на сотни персон. - Времена, когда молодожены ночевали в очередях у ЗАГСов, ушли, - утверждает Роман Акимов, владелец свадебного агентства «Лавка чудес». - Еще в «золотом» 2013-м я был занят на 22-25 свадьбах в месяц, их играли даже по понедельникам и воскресеньям, когда ЗАГСы не работают. С 2014-го число торжеств резко сократилось. И до сегодняшнего дня спад продолжается. Сегодня если в месяц есть 4 свадьбы, уже хорошо.
Времена, когда молодожены ночевали в очередях у ЗАГСов, ушлиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Когда-то у ЗАГСов даже ночевали в очередях. Его коллега Олег Алмаев, владелец «Студии свадебных событий», говорит, что число заказов за последние годы сократилось на 50-60%. - С 2004 по 2014-е годы мы наблюдали вал олигархических свадеб, когда на пиршества спускали десятки миллионов рублей. Помню, у меня была свадьба с целым звездный концертом: Дима Маликов для бабушки, «Синяя Птица» для мамы, «Любэ» для папы, «Руки вверх» для молодоженов... Но такие фетиш-свадьбы исчезают, - говорит Алмаев. - Те, кого мы зовем «золотой серединой», с бюджетом в 1-2 миллиона рублей на торжество в Москве, теперь тоже дефицит. Зато появилось много людей, у которых денег нет, но они хотят сказку. Есть молодожены, которые трезво оценивают свои силы, вовсе отменяя гулянку. Получают свидетельства и уходят. Мы называем это «рабочие свадьбы».
Гулянки дело затратное. Кто-то счастлив и без них. На артистах экономят, даже если они сравнительно недорого обходятся. - Однажды заказчики хотели, чтобы из свадебного торта выпрыгнул Джигурда. И он уже согласился это сделать за 150 тысяч рублей. Но когда все посчитали, решили обойтись без Никиты Борисовича, - вспоминает Роман Акимов.
200 ГОСТЕЙ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В 20
Директор свадебного агентства Лилия Горланова говорит, что выходит из моды традиция гулять по несколько дней. Один вечер - и достаточно. - Все меньше торжеств на 50-100 гостей - люди перестали делать большие свадьбы, - объясняет Горланова. - Свадьбы стали личными, их делают только для себя и самых близких.
Молодожены уже не приглашают всех подряд, в надежде, что банкет окупится за счет подарочных конвертов. На свадьбу зовут избранных.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Алмаев уже привык оптимизировать бюджет с молодоженами на самом начальном этапе. - Сначала 200 человек превращаются в 50, затем остается 20, - говорит он. - Эпоха тех, кто зовет всех подряд, лишь бы принесли подарки и деньги, закончилась. О растущей камерности торжеств говорит и Акимов. - Еще недавно свадьбы на 15-20 человек мы считали антирекордом, - признается он. - Но недавно мы и его побили, когда организовывали событие на восьмерых человек.
НЕВЕСТУ НЕ ВЫКУПАТЬ, ИЗ ТУФЛИ НЕ ПИТЬ
Идущие еще с советских и царских времен традиции выкупа невесты, караваев, выпускания голубей, свидетелей с лентами - больше не актуальны.
Истребляемая классика "жанра" мастерски продемонстрирована в фильме "Горько"Фото: кадр из фильма
- За всю мою восьмилетнюю практику у меня был всего один выкуп невесты. Молодоженам было за 40 лет, - рассказывает Горланова. - Раньше люди съезжались в общую квартиру, только получив заветный штамп в паспорте, теперь же большинство пар до брака живут вместе, платят ипотеку, порой уже имеют детей. Абсурдно выкупать из своей же ипотечной двушки свою же жену. Среди свадебных анахронизмов фотосессии у городских стел и у Ленина на главных площадях.
В немилость впали даже замочки на мостах и кареты с лимузинами:
- Я лет семь не видел лимузинов. Кукла на капоте для молодой публики это моветон, - замечает Акимов. - Все чаще заказывают комфортабельный микроавтобус. Нередко на транспорте и вовсе жестко экономят, устраивая всю гулянку в одном месте. Слово «тамада» приводит в ужас не только свадебные агентства, но и самих брачующихся. Как и конкурсы с переодеванием мужчин в женщин, запусканием карандаша в бутылку и лопаньем шариков.
ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ И КЕДЫ
Организаторы сами убеждают невесту не тратиться на невероятной красоты наряд из последней коллекции известного модельера. Если уж так хочется гламурного шика - то можно взять платье прошлогоднего образца и заказать его из-за границы. Даже с доставкой это выйдет дешевле, чем с российскими наценками. И вообще невесты все чаще выбирают вместо свадебных платьев - вечерние. Их, если что, можно будет потом надеть еще не раз. Практикуются и платья-трансформеры, когда длинная юбка меняется на короткую, или снимаются рукава. Иногда можно встретить стильную невесту в демократичном брючном костюме. С мужчинами все еще хлеще.
- Жених может прийти на свадьбу в кедах, джинсах, иногда укороченных, в пиджаке с майкой или рубашкой, закупившись, максимум, на 20 тысяч рублей, - рассказывает Акимов. - Бабочка стала редкостью, галстук встречается чуть чаще. Люди стараются быть модными, современными, не заморачиваясь со смокингами, которые встречаются нынче редко.
СОВЕТСКИЙ СТИЛЬ ВЫШЕЛ ИЗ МОДЫ
Популярная тенденция недавнего времени - свадьбы со сценариями. Но гулянья в стилистике «Великого Гэтсби», «Алисы в стране чудес», «Стиляг» и гангстеров уже устарели. Хотя еще недавно застолье «Назад в СССР» с буфетчицами, шпротами, дюшесом и индийским чаем, пользовалось сумасшедшим спросом — в стране развелось много кафе в советском стиле. И дешево, и сердито. Но нынче мода на эксклюзив.
- К примеру, для фанатов Акунина мы делали свадьбу в стиле Фандорина: сняли ресторан в усадьбе, устроили интеллектуальное застолье, - приводит пример Акимов. - Для фанатов компьютерных игр устраиваем тематические свадьбы типа «Ведьмак».
Молодые устали переодеваться в Шляпников, да ГэтсбиФото: кадр из фильма
КАЖДЫЙ ПЛАТИТ ЗА СЕБЯ, ПОДАРКОВ НЕ НАДО
Давно популярна «свадьба на двоих». После росписи в ЗАГСе многие, даже не переодеваясь, прыгают в самолет и летят в свой медовый месяц. Среди людей обеспеченных становится популярен еще один вариант празднования за границей: с избранными родными и друзьями.
Многие не стесняются попросить гостей заплатить за перелет и проживание, устраивая свадьбу на выезде. Но о подарках и речи нетФото: GLOBAL LOOK PRESS
- Молодожены летят в Европу вместе с гостями, но каждый платит сам за себя, - дает расклад Акимов. - Зато подарков никто не просит. Предпочтение отдают свадьбам в замках Чехии, в итальянских Флоренции и Венеции, иногда во Франции. В этом направлении активно развиваются наши Крым и Сочи. Но по деньгам выходит едва ли не дороже, чем за границей.
ИСТОЧНИК KP.RU