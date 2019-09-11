Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества

С ростом популярности соцсетей все чаще сборы пожертвований ведутся прямо на страницах участников трагедии или их близких, либо через знаменитостей, которые активно призывают оказать помощь, но при этом не всегда проверяют информацию, которую публикуют. Не спешите верить всему, что публикуют в соцсетях. Посты о благотворительности на интернет-площадках с большой аудиторией — это настоящая кормушка для мошенников, потому что мало кто проверяет подлинность ситуации. А в итоге сотни миллионов рублей ежегодно уходят в карманы преступников.

Активисты, которые годами противостоят таким недобросовестным сборщикам в интернете, приводят жуткие цифры - за год в карманы лжесборщиков уходит около 500 млн рублей. Эти деньги могли бы помочь очень многим людям, будь они пожертвованы в надежные благотворительные фонды. Примерно столько же собирают и лжеволонтеры с ящиками для пожертвований. «Печально известный Алексей Степанов, много лет выпрашивающий у людей деньги на вымышленных детей и прикрывающийся именами хороших фондов, недавно заявил в передаче на федеральном телевидении, что в одном автобусе может собрать до нескольких тысяч рублей», – говорит Кира Смирнова, исполнительный директор Благотворительного собрания «Все вместе».

Там, где есть эмоции, всегда найдутся и те, кто на них зарабатывает. Вы видите громкий проект с драматичной историей и внушительной группой поддержки? Не спешите открывать свой кошелек – сначала проверьте, не пытаются ли на вас заработать. Центр цифровой экспертизы Роскачества дает рекомендации, как избежать переводов в карманы мошенников.

Простые способы распознать фальшивый благотворительный фонд

Самое безопасное – жертвовать деньги через благотворительные фонды, причем большие и проверенные. Но и тут есть шанс попасть на удочку мошенников. Как их отличить?

1. Отчеты о деньгах должны быть прозрачными.

Проверяйте информацию: настоящие благотворительные фонды никогда не прячутся – они размещают прозрачные отчеты о собранных и потраченных средствах на своих сайтах, указывают актуальные контактные данные для связи с организацией. Если вы не можете на сайте, по телефону или в переписке получить полную информацию о том, кто собирает средства, в каких целях, в какой больнице лечится человек, с которым произошла беда, лучше выберите другой фонд для пожертвования.

2. Правильный сайт - с цифровым сертификатом.

Обратите внимание на сайт фонда – так как он предполагает ввод персональных и платежных данных, он должен иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде. Об этом свидетельствуют символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке. Также обратите внимание на наличие сертификата PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платежных карт), на странице, на которой вводите данные своей банковской карты. Как правило, гарантии безопасности заявлены под полем для ввода данных или внизу страницы. Если что-либо из перечисленного отсутствует на сайте – не вводите свои данные.

3. Проверяйте подлинность фотографий.

Часто на жалость давят с помощью трогательных фотографий. Но всегда проверяйте фото, размещенные на сайте, сделав поиск по картинке. Для этого правой кнопкой мыши кликните по картинке и скопируйте адрес картинки. Затем в поисковике выберите поиск по картинке и выставьте скопированный адрес. За неимением подлинных снимков мошенники нередко обращаются к онлайн-фотобанкам, поэтому если вы увидите эту же фотографию, предлагаемую к продаже на фотостоке либо с описанием, где уже другой повод для сбора – не переводите деньги.

4. Проверяйте реквизиты.

Не переводите деньги на банковские карты или счета физических лиц, электронные кошельки. Настоящие благотворительные фонды никогда не будут собирать деньги таким способом.

Если хотите помочь лично человеку

1. Переводите деньги только тем людям, которых лично знаете (друзья, родственники, коллеги).

Часто аккаунты в соцсетях взламывают и тогда от знакомых начинают сыпаться просьбы о помощи. Обязательно перезвоните и уточните, что случилось. Только убедившись, что описанная ситуация действительно имеет место, можете переводить деньги.

ВНИМАНИЕ! Часто мошенники, взломав аккаунт, размещают сообщение о сборе денег в связи, например, с чьей-то смертью и указывают номер карты. При этом пишут, что «сбором денег сейчас занимаюсь не я, карта родственника или друга». Как правило, звонить и проверять в такой ситуации неудобно, и люди молча переводят деньги. Обман вскрывается лишь через несколько часов.

2. Не распространяйте «фейки».

Если вы хотите переслать сообщение в соцсети или мессенджере о сборе средств в помощь другим людям, делайте это только после перепроверки информации. Свяжитесь с тем, кто переслал сообщение, спросите, знает ли он лично того человека, о котором идет речь, общался ли он с ним, уверен ли он в информации. Если вы сомневаетесь в ответах, не переводите денег и не пересылайте призывы о помощи другим.

3. Проверьте предоставленные для перевода реквизиты.

Вбейте в поисковик номер карточки, счета либо указанный номер телефона. Может оказаться, что это данные мошенника, и он аналогичным образом уже собирал деньги.

КОММЕНТАРИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Другой защиты, кроме вашего критического мышления, нет

- Ваше критическое мышление – это ваша безопасность. Подходить к пожертвованию нужно точно так же, как и к любому другому расходованию средств – как вы покупаете смартфон, автомобиль или любой другой товар. Необходимо совершить простейшие действия для того, чтобы себя обезопасить – жертвовать только в проверенные благотворительные фонды. Ни при каких обстоятельствах ни один благотворительный фонд не собирает деньги на улице наличными, так как они не подотчетны, и на частные карты. Если вы видите подобный сбор, и, если не знаете лично людей, которые собирают средства – не переводите деньги, какая бы ни была душещипательная история. Это будет считаться обычным переводом – потом никто никому ничего не должен. Перед тем, как пожертвовать средства, забейте название фонда в поисковик, посмотрите на его сайт, почитайте отзывы, проанализируйте отчеты, информацию о попечительском совете фонда и об уставных документах, проверьте, есть ли отчеты на сайте Министерства юстиций. Критически мыслите и проверяйте информацию – никакой другой защиты не существует. Мошенники паразитируют абсолютно на всем, поэтому нужно быть бдительными, – подчеркнул Митя Алешковский, руководитель фонда «Нужна помощь».

Обращайте внимание на фонды, которые прошли верификацию экспертами. Сделать это можно, например, на сайтах «Нужна помощь», «Добро Mail.ru», «Благо.ру», в том числе – подписантов Декларации об основных принципах прозрачности НКО, которых уже больше 170. Декларация разработана в 2018 году при участии экспертов некоммерческого сектора. Подписавшие ее благотворительные организации поддерживают четыре основных принципа: понятная регулярная отчетность, открытая информация об организации и ее учредителях, отказ от сборов на личные карты, регламентированный сбор наличных пожертвований. Ссылка на декларацию: https://stop-obman.info/deklaracia-2 и полный список подписантов: https://stop-obman.info/fondy-podpisanty-prozrachnoct, где перечислены фонды, которым можно доверять.