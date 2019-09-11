2019-09-11T01:29:32+03:00
Звезды

Вот это ноги: Полина Гагарина в бикини поделилась жарким снимком

Певица воспользовалась теплой погодой
Ирина СУХАНОВА
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С утра Полина Гагарина загорает, а потом спешит на съемки. Фото: Инстаграм.С утра Полина Гагарина загорает, а потом спешит на съемки. Фото: Инстаграм.
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В столице стоит небывалая жара – столбик термометра днем доходит до плюс 24 градусов. В кои-то веки знаменитостям в начале сентября не нужно ехать за загаром на теплые моря: загорать можно прямо у себя во дворе. Чем каждое утро и занимается Полина Гаганина. Певица опубликовала в Инстаграме снимок в бикини и рассказала, как она начинает день.

На фото Полина загорает на зеленой лужайке своего загородного дома. Певица выглядит мило и по-домашнему: яркий шезлонг, рядом – удобные резиновые тапочки и бутылочка масла для загара.

- На завтрак было солнце, а сейчас я уже на съемках! Аки пчела. Всем отличного дня, - пожелала Гагарина.

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На завтрак было солнце , а сейчас я уже на съемках! Аки пчела Всем отличного дня #полинагагарина #гагаринапоехали
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Поклонники восхитились стройной и подтянутой фигурой 32-летней звезды: длинные ноги, плоский животик – заметно, что артистка много времени проводит в спортзале. Хотя сама Гагарина пошутила сегодня в Сториз по поводу своей лени, намекнув, что она постоянно отлынивает от упражнений.

- Когда я пропускаю тренировку на беговой дороже, я прибавляю 40 минут к своей следующей тренировке. Завтра я буду бегать до 2027 года, - иронизирует Полина.

Поклонники, впрочем, ей не верят: известно, что Гагарина придерживается железной дисциплины. Это не раз подтверждал в интервью ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков. К слову, на днях супруги отметили пятилетие совместной жизни. В Инстграме певица трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы:

- Любимый, спасибо тебе за любовь, терпение, мудрость, терпение (я уже говорила?), заботу, а главное, что смешишь меня до сих пор, и нам есть, о чем поржать и болтать ночами напролёт! – написала звезда.

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С днём рождения, любимая Москва Расцветай с каждый годом!
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В ответ Дмитрий поделился на своей страничке забавным снимком: они с Полиной сделали селфи, натянув на головы водолазки.

- Наша первая совместная фотография в инсте. Мы с Гагарой ходим парой уже 5 лет официально. А так — все шесть! Нам очень повезло друг с другом! – признался Дмитрий.

В браке с Исхаковым Полина воспитывает двоих детей. Сыну Андрею, которого звезда родила от от первого брака с актером Петром Кисловым, уже 12 лет. Дмитрий Исхаков стал вторым мужем артистки. Два года назад Гагарина родила от него дочку Мию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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