2019-09-11T02:13:11+03:00
Звезды

Самая молодая миллиардерша планеты Кайли Дженнер снялась для «Плейбоя»

Кадр из фотосессии за несколько часов набрал в Инстаграме 11 миллионов «лайков»
Ирина СУХАНОВА
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Кендалл Дженнер - самая молодая миллиардерша планеты. Фото: Инстаграм.Кендалл Дженнер - самая молодая миллиардерша планеты. Фото: Инстаграм.
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Самая молодая миллиардерша планеты Кайли Дженнер обнажилась для журнала «Playboy»: 22-летняя модель приняла участие в горячей фотосессии вместе со своим бойфрендом, 28-летним Трэвисом Скоттом. Съемка еще только готовится к печати, а пока Кайли решила подразнить своих поклоников и опубликовала в Инстаграме один из кадров.

На фото Кайли позирует в объятиях Трэвиса полностью обнаженной, демонстрируя на камеру пышные ягодицы.

- Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом, - подписала Дженнер кадр, упомянув их с Трэвисом родные города.

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When Houston meets LA .. @playboy #ComingSoon
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Всего за несколько часов кадр набрал в Инстаграме больше 11 миллионов «лайков» (а всего у модели 145 миллионов подписчиков). Поклонники пишут в комментариях традиционное «Вау, Кайли, ты горячая штучка». Впрочем, обнаженное фото понравилось далеко не всем. Многие фолловеры возмущаются: «Кайли, ты же продаешь косметику 13-летним девочкам, ты для них ролевая модель. Какой пример ты подаешь?».

Младшая сестра Ким Кардашьян действительно сколотила баснословное состояние на помадах и пудре. В марте этого года журнал Forbes назвал 21-летнюю (на тот момент) Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории: ее состояние достигло 1 млрд долларов. Таким образом, Кайли побила рекорд Марка Цукерберга, до сих пор считавшегося номером один рейтинге молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству. Основатель Фейсбука сделал свой первый миллиард, когда ему было 22 года.

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let em wonder
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Кайли Дженнер – дочь бывшей модели Крис Дженнер и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, впоследствии сменившего пол и взявшего имя Кейтлин Дженнер. Хотя она выросла в состоятельной семье и никогда не нуждалась в деньгах, богатая наследница сумела сама построить доходный бизнес. Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку косметики Kylie Cosmetics. Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли. Кайли с детства снималась в семейной реалити-шоу «Семейство Кардашьян» («Keeping Up with the Kardashians»), а затем стала звездой Инстаграма. Только за один рекламный пост в Инстаграме Кайли берет от одного миллиона долларов, и надо ли говорить, что сосцети - это самая благодатная почва для продвижения собственного бренда.

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The Birthday Collection launch is around the corner set your alarms we re dropping it at 9am pst on August 10th!
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Кстати, Кайли - еще и молодая мать: в феврале 2018 года она родила дочку от рэпера Трэвиса Скотта. Ее фотография с новорожденной дочкой Сторми, опубликованная в Инстаграме, почти на год стала изображением, получившим самое большое количество лайков (18,7 млн) за всю историю соцсети. Рекорд был побит только 6 февраля 2019 года.

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#BirthdayTour
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Сейчас Кайли помогает сестре Ким Кардашьян раскручивать ее марку нижнего белья Skims. Дженнер опубликовала в Инстаграме видеоролик, в котором она позирует в телесном и черном боди из коллекции сестры. Телесное нижнее белье практически сливается с ее кожей, создавая «голый эффект». В подписи к ролику Кайли сообщила, что нижнее белье от Ким Кардашьян теперь можно купить в Интернете.

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@skims now available at Skims.com
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ИСТОЧНИК KP.RU

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