Самая молодая миллиардерша планеты Кайли Дженнер снялась для «Плейбоя»

Самая молодая миллиардерша планеты Кайли Дженнер обнажилась для журнала «Playboy»: 22-летняя модель приняла участие в горячей фотосессии вместе со своим бойфрендом, 28-летним Трэвисом Скоттом. Съемка еще только готовится к печати, а пока Кайли решила подразнить своих поклоников и опубликовала в Инстаграме один из кадров.

На фото Кайли позирует в объятиях Трэвиса полностью обнаженной, демонстрируя на камеру пышные ягодицы.

- Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом, - подписала Дженнер кадр, упомянув их с Трэвисом родные города.

kyliejenner When Houston meets LA .. @playboy #ComingSoon

Всего за несколько часов кадр набрал в Инстаграме больше 11 миллионов «лайков» (а всего у модели 145 миллионов подписчиков). Поклонники пишут в комментариях традиционное «Вау, Кайли, ты горячая штучка». Впрочем, обнаженное фото понравилось далеко не всем. Многие фолловеры возмущаются: «Кайли, ты же продаешь косметику 13-летним девочкам, ты для них ролевая модель. Какой пример ты подаешь?».

Младшая сестра Ким Кардашьян действительно сколотила баснословное состояние на помадах и пудре. В марте этого года журнал Forbes назвал 21-летнюю (на тот момент) Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории: ее состояние достигло 1 млрд долларов. Таким образом, Кайли побила рекорд Марка Цукерберга, до сих пор считавшегося номером один рейтинге молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству. Основатель Фейсбука сделал свой первый миллиард, когда ему было 22 года.

kyliejenner let em wonder

Кайли Дженнер – дочь бывшей модели Крис Дженнер и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, впоследствии сменившего пол и взявшего имя Кейтлин Дженнер. Хотя она выросла в состоятельной семье и никогда не нуждалась в деньгах, богатая наследница сумела сама построить доходный бизнес. Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку косметики Kylie Cosmetics. Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли. Кайли с детства снималась в семейной реалити-шоу «Семейство Кардашьян» («Keeping Up with the Kardashians»), а затем стала звездой Инстаграма. Только за один рекламный пост в Инстаграме Кайли берет от одного миллиона долларов, и надо ли говорить, что сосцети - это самая благодатная почва для продвижения собственного бренда.

kyliejenner The Birthday Collection launch is around the corner set your alarms we re dropping it at 9am pst on August 10th!

Кстати, Кайли - еще и молодая мать: в феврале 2018 года она родила дочку от рэпера Трэвиса Скотта. Ее фотография с новорожденной дочкой Сторми, опубликованная в Инстаграме, почти на год стала изображением, получившим самое большое количество лайков (18,7 млн) за всю историю соцсети. Рекорд был побит только 6 февраля 2019 года.

Сейчас Кайли помогает сестре Ким Кардашьян раскручивать ее марку нижнего белья Skims. Дженнер опубликовала в Инстаграме видеоролик, в котором она позирует в телесном и черном боди из коллекции сестры. Телесное нижнее белье практически сливается с ее кожей, создавая «голый эффект». В подписи к ролику Кайли сообщила, что нижнее белье от Ким Кардашьян теперь можно купить в Интернете.