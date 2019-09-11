Семья не по карману: россияне все чаще выбирают одиночество

Оля одинока. Нет, в свои 32 она совершенно не рвет на себе по этому поводу волосы. У нее голубые глаза, прекрасная фигура (инструктор йоги) и куча друзей и воздыхателей. А также хорошая машина и своя квартира. На сетования мамы «когда же будут внуки» Оля отвечает снисходительной улыбкой.

Вообще у Оли есть теория: замуж надо выходить в 35 лет, не раньше. Почему именно в 35? Можно еще успеть обеспечить маме внука. А то и внуков. Но при этом не провести лучшие молодые годы в бедности и борьбе за выживание.

В пример Оленька приводит своих школьных подружек. Обе были отличницы, подавали надежды. Но рано вышли замуж - одна в школе, другая в институте. Теперь обе с двумя детьми. Вынуждены во всем себе отказывать. Лишней шмотки не купить, отпуск у родителей на даче. На работу берут только на самую низкооплачиваемую - мало опыта, да и двое детей работодателей совсем не вдохновляют. И надо было так торопиться?

КОФЕ ПРОТИВ СВИДАНИЯ

Откладывать начало семейной жизни на все более поздний срок - общемировая тенденция. Эксперты находят тому массу объяснений. Молодые люди дольше, чем в прежние времена, получают образование и вообще взрослеют. Девушки вконец эмансипировались, сами все умеют, сами себя обеспечивают. И все чаще демонстрируют мужской тип поведения: замуж не спешат, самореализуются на работе. Ну и наконец стереотипы изменились. Одиночку уже не считают неудачником или неудачницей. Более того, реклама такой образ жизни только поддерживает. Исследователи уже который год бьют тревогу по поводу того, что идеальный покупатель для маркетологов - это тот, который девушке предпочтет ароматный кофе. Или, если речь идет о барышне, тот же кофе - молодому человеку.

В России ко всем этим причинам добавляется еще одна, весьма значимая. Семьи с детьми у нас, согласно статистике, самая нищая категория. На них, несмотря на все старания властей улучшить демографию, приходится 81% от всех малоимущих семей (данные Росстата). Причем чем больше детей, тем хуже. Сопоставимые финансовые сложности разве что у одиноких пенсионеров. Отсюда вытекает логический вывод: лучше заводить семью и детей в более зрелом возрасте, когда встанешь на ноги.

Как следует из прошлогоднего исследования Высшей школы экономики, в сравнении с «прогрессивным» Западом Россия пока держится. Доля домохозяйств из одного человека у нас - 25,7%. В то время как в США - 27,4%, в странах Европы - 31,5%.

Но и у нас тенденция налицо. По данным ВЦИОМа, в 2017 году 5% опрошенных заявляли, что в брак лучше не вступать и жить одному (одной). В 2019 году - уже 7%. Причем среди россиян в возрасте 18 - 24 лет доля сторонников одиночества возрастает до 18%. А больше всего сторонников брака - среди тех, кому за 60. В этом возрасте лишь 5% поддерживают идею, что одиночество лучше семьи, а 84% считают обратное - видимо, наконец дозрели.

В нашей жизни все больше побеждает прагматизм?

ВДВОЕМ ЭКОНОМНЕЕ, НО ТРЕТИЙ - ЛИШНИЙ

- Расходы на проживание у одинокого человека выше, чем у семейной пары, - парирует финансовые доводы Оли начальник лаборатории исследований пенсионных систем Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Елена Гришина. - Очень серьезная экономия возникает, например, при покупке товаров длительного пользования. В самом деле два холодильника или две стиральные машины на одну семью не нужны. А уж на съемном жилье какая экономия!

Но если появляются дети, ситуация сразу же меняется. Несмотря на все материнские капиталы и льготные ипотеки. С этим и эксперты согласны.

- В домохозяйствах с детьми уровень бедности (то есть когда доходы на члена семьи меньше прожиточного минимума) в 1,6 раза выше, чем среди всего населения в целом. Конечно, это приводит к тому, что молодые люди зачастую откладывают рождение ребенка, опасаясь финансовых проблем, - подтверждает Елена Гришина. Вот нехитрые расчеты. Средняя зарплата в России сейчас составляет порядка 42 тысяч рублей. Представим, что оба супруга работали - и вместе зарабатывали 84 тысячи. Если речь не о столице, вполне приличная сумма. Можно даже подумать об ипотеке.

А дальше ситуация меняется. Жена после родов и до того, как ребеночку исполнится 1,5 года, будет получать 40% от своей былой средней зарплаты. Мужнина же зарплата, при нынешней экономической ситуации, может и не вырасти. Хорошо, если вообще не уволят. 17 тысяч единовременного пособия при рождении ребенка вряд ли сильно облегчат жизнь молодой семьи в перспективе. Если грубо, на каждого члена семьи денег остается почти в два раза меньше, чем при бездетной жизни. И это ситуация не самая плохая, потому что далеко не все в России получают те самые средние 40 с лишним тысяч.

Да, есть разного рода доплаты, в том числе региональные, для семей с детьми, оказавшихся уж совсем в тяжелой ситуации, - как правило, за гранью прожиточного минимума. Но людям, привыкшим к более-менее благополучной жизни - таким как Оля, - даже подумать о таком страшно.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЭГОИСТЫ?

«В молодом поколении - одни эгоисты, - ворчат пожилые. - Мы рожали и о деньгах не думали. Главное - любовь!». В то же время исследователи констатируют: откладывают семейную жизнь и обзаведение детишками все чаще те, кого можно отнести к среднему классу. И кто привык планировать свою жизнь, разрабатывать какие-то личные финансовые стратегии. И в целом ответственно относиться к происходящему и не слишком надеяться на помощь родителей, государства или кого-то еще, а также на авось. Сначала - квартира, хоть какая-то финансовая подушка безопасности на счету в банке, квалификация, которая позволит и в лихую годину не остаться без работы, а потом уж можно и семью завести, если захочется.

- Можно считать это стратегией, но нередко она приводит к тому, что впоследствии люди остаются бездетными в силу проблем со здоровьем, которые с возрастом усугубляются, - сокрушается Елена Гришина.

А бывает и так, что одиночество затягивает. И самостоятельная женщина уже не хочет пускать на свою лично купленную жилплощадь кого-то, кто потребует с нее борщ и постиранные носки. Не говоря уж о возне с пеленками вместо уважаемой работы в офисе. А мужчина привыкает к свободной жизни и не хочет менять привычки. Кофе побеждает?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Что делать

В прошлом году на 1000 россиян пришлось 12,5 умершего и 10,9 родившегося. Естественный прирост населения ушел в минус. О грядущей демографической яме у нас не говорит только ленивый.

В 2020 году правительство планирует потратить на детские пособия 150 млрд рублей (это только на первого ребенка - на второго и третьего есть дополнительные меры поддержки). В 2021-м - 156 млрд. В 2022-м - 164 млрд. А получается, что все равно как-то мало. - Ежемесячные пособия на детей надо выплачивать до достижения ими 7 лет - тогда демографическая ситуация действительно может улучшиться, - считает Елена Гришина. Есть альтернативное мнение: надо обеспечить в стране экономический рост и повышение доходов - тогда и детей будут рожать охотнее без всяких дополнительных пособий, и семья в молодом возрасте не будет выглядеть чем-то, ради чего надо себе отказывать во всем.

Правда, и тут можно поспорить. В развитых странах с гораздо более высоким, чем у нас, уровнем жизни, рождаемость как раз не очень. И одиночество процветает. И у западных экспертов также нет ответа, что с этим делать.