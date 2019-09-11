Герой Советского Союза, генерал-майор Геннадий Зайцев: Шпионов мы брали жестко, раздевали до трусов - и они сразу же давали признательные показания

- Товарищ генерал, здравия желаю! Мне в Кремле сказали: «Не забудь, когда будешь делать предпраздничное интервью с генералом Зайцевым, спросить - не смущает ли его, что ему первыми отдают честь генералы, старшие по званию». То есть, генерал-лейтенанты, генерал-полковники... Это правда или нет?

- Так это же - бывшие мои подчиненные, которых я взял в подразделение прапорщиками, младшими офицерами... Естественно, они всегда приветствуют первыми.

- Можете их перечислить?

- Ну, всех - сложно... Генерал-полковник Александр Иванович Мирошниченко, он сейчас уже на пенсии. Есть генерал-лейтенанты - Александр Анатольевич Матовников (ну, он уже теперь больше гражданское лицо) - постпред Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, Герой России, Сергей Владимирович Дяченко, заместитель директора Федеральной службы охраны, Герой России.

- Это же нарушение устава, товарищ генерал. Что они первыми вам козыряют!

- Я прекрасно понимаю. Но - не могу запретить им это делать.

- А вы же можете их и построить…

- В некоторых случаях могу. (смеется) И они разрешают это сделать.

- Кстати, своего бывшего бойца - полковника Игоря Юрьевича Бабушкина, который победил на выборах губернатора Астраханской области, вы уже поздравили?

- Звонил лично, поздравил. А мои ребята всегда побеждают.

- В чем секрет?

- Наверное, порода такая у них. Они - из "Альфы". Саш, я - не громко?

Генерал-майору Геннадию Николаевичу Зайцеву исполнилось 85 лет 00:00 00:00

- Да нет, ничего. Нормально.

- А сколько вообще генералов, полковников в вашем «подразделении»?

- Я как-то пытался посчитать. Генералов - бывших подчиненных - 12 насчитал.

- А полковников, майоров считать не будем.

- Да нет, я не считаю, это много.

- Еще в Кремле путаются, когда вас поздравлять – 11-го или 12-го. Это вы для маскировки… В одних источниках - одна дата, по другим документам - другая.

- Это не для маскировки. Я по своей неопытности допустил ошибку такую. Когда призывался в 53-м году в Кремль (тогда отдельный полк специального назначения Управления коменданта Московского Кремля он именовался), - то надо было заполнять анкету. А кто в 53-м году отмечал свои дни рождения? Никто, практически. Поэтому… Я и немного ошибся с днём рождения.

- Есть еще такая легенда про генерала Зайцева, что вы попросили полковника Путина, когда он уже был президентом, переодеть участников Парада Победы…

- Нет, я не просил. Я просто сидел рядом. Когда пошли в юдашкинской форме, я президенту сказал: «Владимир Владимирович, слово «парад» подразумевает под собой, прежде всего, парадную форму одежды. Если бы не диктор, который объявляет, кто идет по Красной площади, мы бы вообще не знали, кто проходит мимо нас».

- А что Путин?

- Он ничего мне не сказал, промолчал, но тут же снесся с министром обороны (я слышу, разговаривает с ним резко). О чем он говорил, что тот сказал, - не знаю, но на следующий год парад пошел уже в парадной форме одежды.

- Скажите, а что это были за подразделения, которые шли в такой форме?

- Когда я встретил диктора (у меня с ним добрые отношения), я говорю: «Спасибо вам», - и рассказал ему этот случай. Он говорит: «А ты думаешь, я знал, кто идет? Я лепил так, по-старому. Я тоже не разобрался».

- А кого одели в «рабочую форму»?

- Весь парад был в этой юдашкинской форме. Ботинки с высоким берцем, брюки заправлены в берцы, куртка невообразимая. Это пародия, насмешка, армию опустили ниже плинтуса.

Все руководители или командиры этих «коробок», батальонов так называемых, они все были приглашены на прием в Кремль. И я был в том числе приглашен. И я видел, с каким ужасом они шли туда в этой форме на прием, в этих ботинках, штанах и куртках. Просто неприятно было смотреть на все это.

- А не помните, кто тогда был министром обороны?

- Мебельщик. Его так называют.

- Ну, тогда все понятно... Вашу группу «Альфа» создал Юрий Андропов Андропов…

- Да, конечно.

- Вы, по сути, всю свою жизнь - "Альфе" недавно исполнилось 45 лет - выполняете, получается, приказ шефа КГБ Андропова. Он остался бы вами доволен?

- Я не знаю. Он человек взыскательный, очень требовательный, но вместе с тем очень мягкий, доброжелательный к людям.

Я имел возможность трижды встречаться с ним (по его просьбе, естественно, по его требованию, точнее, по его приказанию). Я искренне говорю, он никогда не разговаривал с человеком, сидя за рабочим столом. Он всегда садился за приставной стол, за стол заседаний, напротив друг друга сидели. Вот в таком состоянии он создавал условия, что мы с тобой не подчиненный и руководитель, мы с тобой как равные. Очень въедливый в этом отношении был человек, он никогда не ставил себя выше собеседника.

- А какие задачи перед вами ставил Юрий Владимирович?

- Он говорил - наше подразделение должно быть компактным, мобильным, профессиональным. Думаю, нам удалось стать такими...

- Одно из наших с вами интервью называлось «Мы шпионов ЦРУ раздевали до трусов». Наши спецслужбы, спецподразделения сегодня обладают такими же "зайцевскими" навыками?

- Конечно. Я думаю, что, наверное, продолжается всё. Я должен сказать, что мне последний (или крайний) командир "Альфы" сказал: «Геннадий Николаевич, я вам даю право прибывать в подразделение без приглашения, когда вы пожелаете». Я говорю: «Нет, я этим правом воспользоваться не могу».

- Почему?

- По одной простой причине. Я знаю, что это за подразделение, и проходной двор из него делать не буду. Пригласишь – приеду, нет – не приеду. Поэтому - никогда не интересуюсь секретами – какой штат подразделения, как и что? Меня этот вопрос абсолютно не волнует, я для подразделения уже не командир, а посторонний наблюдатель.

Поэтому я не могу вам сказать точно, занимаются ли такой деятельностью сейчас или не занимаются. Когда мы занимались, я откровенно могу сказать, это имело большое значение, когда жестко брали, переодевали (и не без оснований). Я хочу сказать, что все это началось с Огородника, когда он отравился, попросив свою ручку…

- Это шпион был такой.

- Да, шпион. Поэтому потому и поручили «Альфе» заниматься этими вопросами.

- И вы до трусов раздевали всех.

- Раздевали, переодевали, жестко брали. И когда увозили его - (шпиона. - А.Г.),в следственный отдел ФСБ, то он готов был сразу давать признательные показания.

- Вы и мужчин, и женщин раздевали?

- Нет, женщин мы не трогали (я извиняюсь), и не раздевали, естественно. Хотя в практике был один факт, когда задерживали женщину.

Но я хочу сказать, что был один такой помощник военного атташе при посольстве Советского Союза в Португалии. Он инициативно вступил в контакт с американцами, предложил свои услуги работать на американскую спецслужбу. Его задерживали в поезде. Он носил очки. Очки сняли первым делом. Оказалось, что точно такой же яд был в очках. Так что это не без оснований.

- Задам неприятный вопрос. Однажды я вас в интервью про этого человека спрашивал, и пришлось печатать интервью почти из одних точек. То есть - вы там ругались чисто по-русски. Вы как-то сказали: «Коржаков в своей книге написал, что «Зайцев хотел застрелиться в октябре 93-го года». И вы тогда сказали: «Если я этого человека встречу, я с ним поговорю, как генерал с генералом». Это было давно. Вы встречались?

- Я встречался и разговаривал. Я ему сказал: «Откуда такая дезинформация?» Он назвал фамилию человека (я называть не буду). Тем не менее, все равно мне этот ответ не понравился, я сказал: «Даже если он сказал тебе, зачем это нужно было повторять? Хотя этого в жизни не было".

- Он извинился перед вами?

- Нет.

- Что вы ему сказали, что-то матерное?

- Нет, я не говорил ему матерное. Я просто сказал ему, что это очень несправедливо и обидно, потому что в жизни этого не было. «Мне сказал такой-то». Я говорю: «Меня это не интересует». В жизни этого не было.

- И все?

- И все...

Еще хочу тебе, Саш, сказать, что я родился 11 сентября. Свидетельство о рождении гласит об этом. Родился вместе с Дзержинским, в один день...

- Да? Это повлияло как-то на ваш характер, на вашу судьбу?

- Думаю, нет. Я о нем тогда не знал, о Феликсе Эдмундовиче. Я его узнал, когда начал служить в системе органов государственной безопасности...

- Что бы вы пожелали тысячам тех людей, которые в той или иной степени прошли школу генерала Зайцева - благодаря вашим книгам, встречам...

- Я бы пожелал им одного – прожить свою жизнь не хуже меня, как прожил ее я.

- Спасибо вам огромное, товарищ генерал.

- Спасибо, мой давний друг. Я очень уважаю вас, Александр Петрович.

- Здоровья вам, Геннадий Николаевич!