2019-09-11T02:55:27+03:00
Звезды

Звезды и День трезвости: Лепс не пил год, а Билан вышел на сцену в дрова

Жизнь без рюмки для них - норма! Мы узнали, как им это удалось
Ирина ВИКТОРОВА
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Лепс не пил годЛепс не пил годФото: Борис КУДРЯВОВ
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А ведь сегодня, 11 сентября, большой праздник, друзья: Всероссийский день трезвости! Так выпьем же… А, нет, это в другой раз. Между прочим, праздник придумали еще в 1911 году. Напрасно смеетесь: все больше россиян выбирают жизнь без алкоголя. Особенно много трезвенников среди знаменитостей. Прямо эпидемия какая-то.

Сати Казанова уже 6 лет живет без спиртного. Фото: instagram.com

Сати Казанова уже 6 лет живет без спиртного. Фото: instagram.com

Все ради красоты

«Сияющая кожа для меня гораздо важнее мимолетного опьянения», - признается Дженнифер Лопес. Но и среди наших красавиц есть такие, кто ради красоты отказался от спиртного. К примеру, Сати Казанова не пьет больше шести лет. «У пьющего человека даже другой запах и другой цвет лица. Не говоря уже о том, что стресс только накапливается, - рассуждает Казанова, - Считаю, что это одна из пагубных привычек, ведь алкоголь убивает клетки головного мозга». С Сати солидарны Наталия Орейро и Ким Кардашьян: не пьют ни капли.

Леонтьев - Лепсу: «Может, хлопнем по компотику?!» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Леонтьев - Лепсу: «Может, хлопнем по компотику?!»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бросили на слабо

Григорий Лепс не пил целый год. Оказывается, музыкант соблюдал условие пари. А в первые выходные осени Григорий Викторович был замечен с бокалом белого сухого на открытии собственной пирожковой.

- Я периодически совсем не пью. В этот раз не пил целый год, потому что дал честное слово, - рассказал «КП» Лепс. К помощи врачей артист не прибегал: - Чувствовал себя нормально, потому что сила воли у меня большая. Сейчас снова иногда могу себе позволить, но очень немного - разве что под пирожки.

С 1 января в полной завязке Валерий Леонтьев: он дал сам себе слово не пить целый год ради укрепления здоровья. Мол, слабо мне или нет? Заодно бросил курить. И слово свое держит.

Ирина Нельсон заодно и от мяса отказалась. Фото: Личный архив И. Нельсон

Ирина Нельсон заодно и от мяса отказалась. Фото: Личный архив И. Нельсон

Потому что не хочется

Когда люди отказываются от спиртного после многих лет периодического употребления, это одно. Сила воли, твердость характера, все такое. А некоторым, представьте себе, просто не хочется. Жизнь без алкоголя дается им легко, потому как привязанности никогда и не было.

Звезде группы Reflex Ирине Нельсон 47, но выглядит певица минимум на 10 лет моложе. Секрет простой - Ирина 20 лет назад отказалась от алкоголя, а заодно стала вегетарианкой. Нельсон окончила Международный институт исследования кундалини в Лос-Анджелесе и получила сертификат преподавателя йоги.

- У меня был трудный период в жизни, я начала читать духовную литературу, изучать, что такое карма, почему у одних людей все складывается позитивно, а у других - неудача за неудачей, - рассказала Ирина «КП». - Потом начала заниматься пранаямой, нидра-йогой, хатха-йогой, медитациями. Это привело меня к тому, что я пополнила свои внутренние ресурсы. А однажды мне попалась книга, в которой была фраза: «Человека, желудок которого набит мясом, никогда не посетит божественный дух». Она произвела на меня колоссальное впечатление. С этого дня я отказалась от мяса. И параллельно от алкоголя! Отказ дался мне легко благодаря практикам. Переход от мясной пищи к растительной, так же как и отказ от алкоголя, должен быть осознанным.

Ирина не одна такая. Совсем не пьют, так как ведут здоровый образ жизни, Андрей Малахов и Сергей Безруков. А певица Анита Цой говорит, что ей в принципе не знакомо чувство опьянения. Мол, и рада бы, да организм алкоголь ну совсем не принимает.

Малахов и сам не пьет, и Борисовой не дает. Фото: instagram.com

Малахов и сам не пьет, и Борисовой не дает. Фото: instagram.com

Теперь в завязке

«Я свою цистерну уже выпил», - бывает, говорят бывшие алкоголики. Так могла бы сказать и телеведущая Дана Борисова - от пристрастия к алкоголю ее лечили в реабилитационной клинике в Таиланде. Туда ее устроил Андрей Малахов - хорошо, когда есть такой друг! Дана не пьет больше двух лет: похудела, похорошела, восстановила отношения с дочерью, получила новую работу (скоро она будет вести программу на одном из федеральных каналов).

Борисова не скрывает, что трезвость далась ей ценой огромных усилий:

- Встретила двухлетний юбилей чистоты.... Ох и нелегкие были два года! Столько соблазнов махнуть на все рукой и пойти по пока еще более привычному и легкому пути. Но когда твои любимые рядом, понимаешь, ради кого все это. Хочется идти дальше, к новым юбилеям.

Понимают Дану как никто Гоша Куценко, Сергей Селин, Татьяна Догилева, Дмитрий Харатьян - они тоже когда-то заливали за воротник будь здоров, но уже давно в полной завязке.

Певец был раскован как никогда, но самарцы не оценили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Певец был раскован как никогда, но самарцы не оценили.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько можно употреблять без вреда для здоровья?

Телеведущая Елена МАЛЫШЕВА, доктор медицинских наук:

- Алкоголь вреден в самых мизерных количествах. К сожалению, это не я говорю, а наука доказала. Если я выпиваю в компании, то бокал вина и очень редко. И то запиваю его водой.

(Из интервью журналу «Телепрограмма».)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Покаялся - и прощен

А вот Дима Билан делает самые первые шаги в сторону трезвости. Неуверенной такой походкой…

В воскресенье, 8 сентября, он выступал в Самаре на Дне города - завершал праздничную программу. Самарцы были ошеломлены: артист не помнил тексты собственных песен, едва не падал с ног. «Издавал странные звуки, показывал неприличные жесты!» - пишут горожане.

А спустя сутки Дима покаялся у себя в Инстаграме. «Больше такого не повторится!» - побожился артист. И пообещал выступить в Самаре бесплатно, вдобавок подарить городу детскую площадку, а местной клинике - нужную аппаратуру.

Что же случилось с юношей?

«Перебрал в гримерке коньяку», - признался певец.

Ну с кем не бывает. Билана поддержали коллеги по цеху - мол, давайте простим парня. Сама Алла Борисовна поставила лайк. «Все мы не без греха», - философски заметил Филипп Киркоров. А Сергей Шнуров посвятил ему стих: «Дмитрий, брось, наплюй, да лан. / Повезло Самаре разом, / Наблюдать, как Д. Билан / В зюзю пьяный, вертит тазом. / Пусть заходятся от злобы, комментарии жуя. / Выступил бы трезвым, что бы / Написали? ..!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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