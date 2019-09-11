Российское кино покоряет Америку и осмысляет историю

У продюсерского тандема Горяинов - Джафаров сейчас горячее время. В Лос-Анджелесе прошел показ их фильма «Странники терпенья». Картина режиссера Владимира Аленикова вошла в число претендентов на право быть номинированным на престижную американскую премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Лента снята в жанре психологического триллера, чего в общем-то трудно ожидать от автора безмятежной детской музыкальной комедии о приключениях Петрова и Васечкина, с которой зрители ассоциируют имя режиссера.

Тем не менее «Странники терпенья» уже собрали несколько кинонаград. На фестивале «Амурская осень» картина взяла приз журналистского жюри. На кинофестивале в Монреале приз за лучшую женскую роль получила 20-летняя польская актриса Майя Сопа, которая сыграла глухонемую девушку - она, как бывает с людьми из «страны глухих», немного не от мира сего.

Главный герой (его играет Константин Лавроненко) - успешный фотограф, который приглашает к себе домой молодую актрису театра пантомимы в качестве модели. Он настолько одержим желанием сделать фотошедевр, что превращает девушку в заложницу своего гениального замысла. В итоге ее пребывание в доме превращается в настоящий триллер.

- Если говорить о психологической основе, то это фильм на вечную тему «гений и злодейство - две вещи несовместные», а может быть, как раз совместные, - рассуждает Вадим Горяинов.- «Странники терпенья» ставят перед нами сложные вопросы, где начинается переступление моральных принципов, Уголовного кодекса. И да, часто нет однозначных ответов на эти вопросы. «Странники терпенья» мы снимали вместе с Шамилем Джафаровым. И сейчас уже готовим следующий проект - «Аманат», то есть «заложник».

- Наш новый проект - это исторический полнометражный фильм, рассказывающий о судьбе старшего сына имама Шамиля - Джамалутдина, - рассказывает Джафаров. - Его жизнь на Кавказе и в России при дворе императора Николая I была примером непростого, но все же сближения разных народов Российской империи, проходящего на фоне непрекращающихся войн и конфликтов. В картине поднимаются глубокие темы. Что важнее: любовь и личное счастье или долг перед Родиной? Дружба и братство или присяга? Насколько люди разных национальностей действительно разнятся или понятия совести и чести едины вне зависимости от происхождения? Поэтому, несмотря на то, что мы показываем события середины XIX века, история нашего героя будет понятна и близка современному зрителю. Мы закончили съемки первого блока, детство героя, и начали активную подготовку к съемкам, которые запланированы в Санкт-Петербурге, Дагестане и Пскове. Уверен, что фильм будет интересен самой широкой зрительской аудитории.

Картина основана на реальных исторических событиях, но здесь будут и мелодрама, и любовная линия между Лизой Олениной и Джамалуддином. Мы хотим снять зрительское кино. Режиссер - Антон Сиверс. Что касается актеров, то кастинг пока еще не закончен. Известно лишь, что Николая I сыграет Андрей Соколов.