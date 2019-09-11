Люди — пища будущего?

Магнус Содерлунд (Magnus Söderlund) из Стокгольмской школы экономики — «взорвал» на днях интернет после того, как по сети разошлось его выступление на одном из каналов шведского телевидения. Разошлось и в оригинале, и в переводе, и в изложении, с которыми знакомит портал Иносми со ссылкой на американский журнал New American и шведскую газету «Фриа Тидер» (Fria Tider).

Участвуя в передаче на тему «пища будущего», профессор натурально огорошил аудиторию, начав агитировать за каннибализм. Уверял, что лучшая пища будущего для людей — это они сами. Почему? Из-за глобального потепления, которое, как полагает Магнус, во многом спровоцировано сельским хозяйством — необходимостью разводить съедобных животных. Употребляя в пищу трупы себе подобных, люди могли бы остановить глобальное потепление. И тем самым спасти планету.

Препятствие на пути к всемирному экологическому счастью, по мнению профессора, лишь одно — консервативное отношение современного общества к необычным продуктам питания. Сам же Содерлунд, сказал, что готов был бы «хотя бы попробовать это». То есть, съесть кусочек человеческой плоти.

Профессор Содерлунд готов стать людоедом.

По сети уже разошелся и комментарий, с которым выступила телеведущая Елена Малышева. «В человеческом сообществе наложено табу на поедание друг друга, поэтому любое переступание запретной черты чревато», — сказала она в эфире телеканала 360 градусов.

«Это маразм какой-то», — согласился со своей коллегой по программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус. Но заметил, что по составу белков, жиров, углеводов человеческое мясо мало отличается от других типов мяса. То есть, для здоровья оно не опасно, если только не заражено какой-нибудь инфекцией.

Кстати, у тех, кто сейчас пытается вырастить искусственное мясо — так называемое мясо из пробирки, была идея использовать для «разведения» клетки человеческой мышечной ткани, которые лучше всего усваивались бы человеческим организмом. И пока нет никакой гарантии того, что от идеи отказались.

Нас ждет сытное будущее. И никакого глобального потепления.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Сначала мы съедим собак и кошек

Шведский профессор не первый, которого посетили идиотские мысли. Несколько лет назад нечто подобное, но в куда более мягкой форме пропагандировали британские экологи Бренда и Роберт Вейл. "Время есть собаку?" - так называлась книга, которую они впустили. В книге ученые подробно описали, насколько вредны для окружающей среды домашние животные. Вредны тем, что едят и требуют ухода. А на это, в свою очередь, уходят не только средства "держателей", но и природные ресурсы вообще. То есть, чья-то, к примеру, кошечка "объедает" не только своих хозяев, но и все человечество.

Натурально, любителям домашних животных книга не понравилась. Начиная с названия — вроде бы образного в нынешнем его понимании. Хотя оно - историческое. Слова "время есть собаку" были популярны у покорителей крайнего Севера и Антарктиды. Имели тогда отнюдь не образное значение, а прямое. Когда у людей заканчивались продуктовые запасы, а с голоду в экспедиции умирать не хотелось, они начинали приглядываться к ездовым собакам. И часто дело заканчивалось тем, что собак ели, предварительно посоветовавшись, мол, пора или не пора.

По мнению супругов Вейл, сейчас на планете наступает очень трудное время. Природных ресурсов становится все меньше и меньше. Людям уже не хватает. Миллионы - голодают. А другие миллионы держат домашних животных. Что, как считают авторы, ныне непозволительная роскошь.

Вейлы подсчитали: средняя собака за год потребляет 164 килограмма мяса и 95 килограммов зерновых. Для их производства нужно 0,84 гектара сельскохозяйственных земель. Для собаки крупнее - например, овчарки - потребно 1,1 гектара, для какого-нибудь мастифа - и того больше. Ну, будем считать, что каждая собака "съедает" по гектару.

Ученые пересчитали площади в энергию. И определили ту, которую теоретически мог бы давать каждый гектар. Получилось по 135 гигаджоуля в год. По столько "отнимает" каждая домашняя собака. Это в два раза больше, чем потребляют два джипа, если проезжают по 10 тысяч километров (включая затраты энергии на их изготовление).

Далее Вейлы оценили загрязняющее воздействие других домашних любимцев, сравнивая их опять же с гектарами и энергией.

Кот может быть приравнен к 0,15 га и одному автобусу.

Два хомячка - это 0,028 га и телевизору.

Маленькая аквариумная рыбка - 0,00034 га и два мобильных телефона.

Критики уверяют: авторы, во-первых. что-то напутали с математикой, во-вторых, животных нельзя измерять в гектарах и джоулях. Мол, Вейлы передергивают.

Однако у книги "Время есть собаку?" нашлись и сторонники. Опять же в Швеции. Например, эколог Джон Баррет из Стокгольмского института окружающей среды принял допущение Вейлов (о сравнении животных с площадями и энергией) пересчитал и подтвердил: все правильно.

Кстати, Вейлы с долей черного юмора предлагали заводить дома исключительно съедобных животных - кроликов, цыплят. перепелочек…Ведь будучи потребленными, они возвращают энергию, на них потраченную.

А если следовать Содерлунду, то и заводить никого не придется. Ведь кругом же съедобные люди. Надо лишь научиться правильно их готовить.

Приятного аппетита!

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