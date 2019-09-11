2019-09-10T17:51:30+03:00
Общество

Как сохранить одежду и обувь после дождя: Чашечку кофе для куртки!

Как сделать, чтобы небесная влага не испортила ваш гардероб
Алина МАКЕЕВА
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У природы нет плохой погоды. Если вещи правильно сушить...У природы нет плохой погоды. Если вещи правильно сушить...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Осень не обходится без дождей. И даже если вы предусмотрительно вооружились зонтиком, промокнуть могут и одежда, и обувь, и сумка с содержимым. И если юбка и куртка высохнут без последствий, то кожаные вещи ливень может испортить. Что делать?

Бахилы и галоши

- Собрались вечером на мероприятие, но зарядил противный дождь, и теперь дорогие замшевые туфли рискуют превратиться в грязные и хлюпающие калоши? Если нет возможности доехать до места на машине, носите с собой шарик с одноразовыми бахилами. Он занимает минимум места, зато, натянув бахилы, вы защитите туфли от промокания. У входа, допустим, в ресторан просто снимете и выбросите.

- На всякий случай на работе удобно держать специальные чехлы для обуви из ПВХ (продаются в интернете и магазинах спортинвентаря). Это мягкие сапожки на молнии из прозрачной клеенки. По сути, те же бахилы, но чуть более цивилизованного вида. И не одноразовые. Для того чтобы не скользили, хорошие производители делают у сапожек специальную рифленую подошву. Если льет как из ведра, их можно надеть прямо на кроссовки или туфли и добраться до дома с сухими ногами.

- Галоши на обувь уже несколько лет популярны у модников. В современном варианте они либо прозрачные силиконовые, так что практически незаметны на туфлях, либо, наоборот, маскируются под стильную кожаную обувь. Но стоят недешево. И их еще нужно поискать в продаже.

Душ для сумки

- Если промокла кожаная сумка, сушите ее, как любое другое кожаное изделие, вдали от нагревательных и отопительных приборов. Быстрое высыхание, на батарее например, сделает кожу заскорузлой, твердой. Поэтому распрямите изделие, если нужно, набейте газетами и наберитесь терпения. Когда высохнет, обработайте кремом для обуви с силиконом. Это вернет мягкость и придаст блеск. Замшу расчешите силиконовой или проволочной щеткой.

- Если сумка не черная, а цветная, после высыхания могут остаться разводы, перепады цвета. Скорее всего, намокла она не вся, а какой-то уголок и высыхала неравномерно. Чтобы спасти вещь, устройте ей щадящий душ: легонько обрызгайте из пульверизатора всю целиком и дайте высохнуть. Или влажной тряпкой аккуратно протрите всю поверхность. После высыхания перепады цвета должны стать едва заметными, а может, и вовсе пропадут.

Зачем перчаткам крем для рук

- Кожаные куртки и жакеты отлично защищают от дождя. Но сами могут пострадать: намокнув, кожа легко растягивается. А высыхая неравномерно, может пойти буграми. Поэтому промокший плащ или жакет должен сохнуть на правильной широкой вешалке, в полностью расправленном состоянии, с пустыми карманами и застегнутыми пуговицами. К батарее кожу нельзя! А вот стереть сухой салфеткой потеки дождя стоит. После высыхания обработайте кожу кремом с силиконом. Подсолнечное масло не подходит! Оно может оставить пятна, запах и т. п. Если подходящего крема в арсенале не обнаружилось, срежьте корку апельсина или лимона и протрите куртку цедрой.

- Иногда, если вещь сохла слишком долго, кожа может приобрести неприятный запах. Протрите поверхность сухой кофейной гущей (или просто молотым кофе) - запах уйдет. Но со светлыми вещами так лучше не рисковать, они могут покраситься.

- Перчатки из тонкой кожи, против обыкновения, нужно сушить уже обработанными кремом. Сначала промокните их бумажным полотенцем, разложите еще на одном полотенце или газете и очень аккуратно, стараясь не растягивать кожу, пропитайте ее подходящим составом - прозрачным кремом. Оставьте на ночь до высыхания. Если бесцветного обувного под рукой нет, попробуйте жирный детский крем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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