В Госдуме хотят ограничить срок эксплуатации машин

Письма разослали в профильные министерства, правда, не прописали, какой возраст считать предельным. Двадцать лет или, может быть, пять?

Сейчас никаких возрастных ограничений не существует, если говорить о разрешении ездить. То есть машине может быть хоть сто лет, лишь бы она имела все регистрационные документы и была застрахована по ОСАГО. Есть лишь одно ограничение для организованных перевозок детей: автобус не должен быть старше 10 лет.

Всякий раз, когда у нас заикаются на тему омоложения автопарка, хочется напомнить, что люди в своем большинстве - совсем небогатые, средний возраст легкового автомобиля значительно превышает 10 лет, а шесть процентов автопарка страны, или 2,5 млн машин, приходится на автомобили времен СССР, которые старше 27 лет.

Если же говорить о грузовиках, то там дело - труба. 65% всех грузовых машин в стране старше 15 лет, и это почти 2,5 млн машин. И как в таких условиях ограничить возраст?

Впрочем, депутаты, когда информация получила широкую огласку, поспешили включить заднюю, и в комитете сразу же объяснили, что, во-первых, речь не идет о частном легковом автотранспорте, во-вторых, само предложение - лишь рекомендация «круглого стола» по теме повышения экологичности коммерческого и пассажирского транспорта, а никак не оформленная законодательная инициатива. В любом случае галочку можно поставить: об обновлении снова заговорили. И это на фоне завершения госпрограммы утилизации.

Большинство автоэкспертов единодушно в том, что автопарк обновлять нужно. По разным соображениям, не только исходя из экологичности новых машин. Важный момент - безопасность, и тут уж точно никто спорить не будет. Но нельзя подталкивать людей к обновлению машин запретами и ограничениями. А вот введением льгот для покупателей новой техники - пожалуйста!

Но у нас сейчас не действует даже обнуление таможенных пошлин на ввоз электромобилей, а владельцам электрических, гибридных, малолитражных или работающих на газе машин нет никаких преференций по части транспортного налога, страховых тарифов или иных платежей.

Кстати, в страну практически невозможно ввезти старинный автомобиль. Нормы экологичности таковы, что старую машину привезти можно только как культурную ценность, но ее нельзя будет поставить на учет, чтобы ездить по дорогам. Почему не дать добро людям покупать и привозить раритеты старше 30 лет, непонятно. Ну не будут же все подряд ездить на неудобных и ломких «старушках»! Зато энтузиасты автостарины смогут порадовать всех, иногда выгуливая ретромобили.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Максимальное количество минимобилей

10-миллионный MINI сошел с конвейера

10-миллионный MINI сошел с конвейера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За 60 лет, с 1959 года по нынешнее время, было выпущено 10 млн автомобилей теперь уже культовой британской марки «Мини». И хотя сейчас бренд принадлежит немецкой BMW, да и сами крошечные машины со смешными колесиками теперь совсем немаленькие и вовсе не дешевые, они по-прежнему невольно заставляют улыбнуться.