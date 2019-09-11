В Москве цыгане заставили школьницу вынести из дома полтора миллиона

12-летняя Алиса после школы гуляла в парке имени Артёма Боровика в Марьино. Девочка уже собиралась домой, как вдруг к ней подошли две женщины-цыганки и попросили о помощи. Их просьба не показалась школьнице подозрительной: Марина и Елена (так представились девочке незнакомки) попросили школьницу показать, где находится ближайшее отделение банка.

Добродушный ребенок пошел провожать новых "подружек" в банк, а по пути женщины обменялись с Алисой номерами телефонов. Следующие несколько дней одна из цыганок-подружек Елена звонила школьнице, болтала о пустяках и входила в доверие. Постепенно женщина стала убеждать ребенка о необходимости передать ей все денежные средства, которые имеются в квартире, где живет девочка с родителями. Алиса не знала, где взрослые прячут сбережения, но цыганка убедила школьницу отыскать наличность и срочно передать все ей.

"Днем 9 сентября несовершеннолетняя Алиса М. собрала дома все наличные средства, которые смогли скопить ее родители и отнесла новой знакомой Елене. Женщина поджидала ребенка около одного из домов по Братиславской улице. После того, как Алиса передала цыганке 1 400 000 рублей - новая "подруга" девочки скрылась." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Школьница описала обманувшую ее цыганку как женщину 43-50 лет, плотного телосложения, ростом 175 см. Светлые крашеные волосы, очки для зрения и голубое пальто. По этому фотороботу полицейские сейчас разыскивают обманувшую ребенка цыганку-мошенницу