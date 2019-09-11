Сын многодетного духовника выпал с пятого этажа после того, как отец отругал его за беспорядок

Несчастный случай произошёл ночью 9 сентября в Восточном округе столицы. Жительница одного из домов на улице Алтайской стала свидетелем падения 11-летнего мальчика из окна. Возможно, на звук падения она не обратила бы внимания, но не услышать плачь ребенка не могла. Соседка сразу вызвала скорую помощь и побежала к его родителям на 5 этаж.

Ведь в квартире, помимо Максима (имя изменено), проживает еще 5 детей. Возможно и им грозила опасность. Оказалось, что отец семейства даже не заметил случившегося. Вместе с соседкой он спустился во двор и обнаружил сына в крови на газоне.

Мальчик был госпитализирован в реанимацию Детской клинической больницы им. Святого Владимира. Врачи обнаружили у него множественные переломы и ушибы. Что же послужило причиной такого поступка 5-классника из многодетной семьи.

— По словам отца, незадолго до происшествия у них произошла ссора с несовершеннолетним на бытовой почве. Причиной стал беспорядок в комнате. Он отправил сына наводит порядок и 25-30 минут в нее не заходил, — сообщили kp.ru в полиции.

О 46-летнем Олеге известно немного, он позиционирует себя как работник монастыря, называет себя алтарником, ведёт сайт и проповедует духовные практики.

Однако сам Максим рассказал немного другую историю. Как сообщил источник Kp.ru, мальчик утверждает, что отец в тот вечер был нетрезв, скандалил, чем и спровоцировал ребенка на такой шаг. Истину предстоит установить полицейским.