Будем ли мы работать 4 дня в неделю по 6 часов

Россиянам явно пришлась по вкусу идея, озвученная премьером Дмитрием Медведевым, о сокращении рабочей недели до четырех дней. В среду в прямом эфире в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер вновь затронул эту тему.

- Сможем ли мы работать 4 дня в неделю по 6 часов? - спросили у Медведева присутствующие в студии эксперты и бизнесмены.

- Мы должны прописать более гибкие формулы в трудовом законодательстве. Трудовое время у нас - это 40-часовая рабочая неделя, хотя относительно недавно, в конце 60-х, у нас еще была шестидневка. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше, - заметил премьер.

При этом он сослался на Францию, где рабочая неделя - 35 часов, и Нидерланды - 29 часов.

- Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Речь о том, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время, и работодатель, конечно, тоже. Естественно, это не должно сопровождаться изменением заработной платы, зарплата не должна падать, а должна только расти, - заметил Медведев.

Премьер заметил, что количество фрилансеров, работающих из дома, с каждым годом увеличивается.

- Причем, это не люди, которые, что называется, перебиваются с хлеба на воду. Очень часто они зарабатывают вполне приличные деньги. Но они никак не связаны правилами внутреннего распорядка, необходимостью в 9 часов утра приходить, а в 18 уходить, - сказал премьер.

В то же время он заметил, что не надо доводить вопрос дистанционной работы до абсурда.

- Сантехники не могут работать дистанционно, мы это прекрасно понимаем, иначе это плохо закончится, - пошутил премьер.

- Когда вы впервые сказали о «четырехдневке» мы всполошились, - признался Медведеву глава РСПП Александр Шохин. - Но с гибким регулированием рабочего времени мы согласны!

Шохин пообещал, что РСПП разработает предложения на эту тему. А заодно выступил за ускорении цифровизации в работе кадровых служб.

- Надо подталкивать работника и работодателя к быстрому переходу на электронный трудовой договор, электронную трудовую книжку, электронный кадровый документооборот и так далее, - заметил Шохин.

- Я обязательно проведу отдельное совещание с участием и работодателей, и профсоюзов (на тему «четырехдневки», - Ред.), - пообещал Медведев.

Премьеру также задали вопрос о защите персональных данных, которые у россиян сейчас собирают все, кому ни попадя — от сетевых магазинов до интернет сайтов.

- Казалось бы, в благих целях собирают, но что с этими данными потом происходит - одному Богу известно! Очень часто это просто злоупотребление конкретными правами. Тут нужно наводить порядок! - заявил Медведев.

Присутствующий в зале глава Минкомсвязи Константин Носков тут же сообщил, что уже этой осенью в Госдуму будет внесен законопроект о защите персональных данных.

- С одной стороны, будет усилена защита персональных данных, с другой стороны - бизнес получит возможность работать с обезличенными данными, то есть с большими данными, - пояснил Носков.