2019-09-11T17:59:34+03:00
Общество

Гелена Кандель, сестра Иосифа Кобзона: Мой брат помогал и читателям, и журналистам «Комсомолки», и миллионам простых и незнакомых людей

В среду, 11 сентября, великому певцу исполнилось бы 82 года
Александр ГАМОВЛюбовь МОИСЕЕВА
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Иосиф Кобзон и Александр Гамов на Донбассе, декабрь 2015 года.Иосиф Кобзон и Александр Гамов на Донбассе, декабрь 2015 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Иосиф Кобзон был не просто замечательным, неповторимым Артистом, он и гражданином, человеком был необычайным: цельным, сильным, добрым.

Иосиф Давыдович - из тех людей, кто творит добро молча, без шумихи, даже как-то буднично. И только когда его не стало, столько людей принялись публично вспоминать, - кому и как он помогал – и в карьере, и в творчестве, и в лечении, и в решении бытовых трудностей.

Да мы сами, сотрудники «Комсомолки», - на себе это узнали. Иосиф Давыдович, например, десять лет подряд, накануне 9 мая, приходил к нам в студию Радио «Комсомольская правда», чтобы в прямом эфире пообщаться со слушателями, попеть вместе с ними Песни Великой Победы.

Песни Победы с Иосифом Кобзоном.

Он 10 раз ездил в борющийся Донбасс, летал к нашим военнослужащим в Сирию - и всегда включал во «Фронтовую бригаду Кобзона» журналистов «Комсомолки».

Обращались мы к нему и с простыми человеческими просьбами - когда нашим сотрудникам было очень плохо. И он всегда помогал.

Иосиф Давыдович десять лет подряд, накануне 9 мая, приходил к нам в студию Радио «Комсомольская правда», чтобы в прямом эфире пообщаться со слушателями, попеть вместе с ними Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иосиф Давыдович десять лет подряд, накануне 9 мая, приходил к нам в студию Радио «Комсомольская правда», чтобы в прямом эфире пообщаться со слушателями, попеть вместе с нимиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иосиф Кобзон. Репетиция в Донбассе....Александр ГАМОВ

А ведь и чувствовал себя порой не лучшим образом, и график у него - и в будни, и на праздничные дни - был, ох, каким жестким и насыщенным!

Об этом мы вспоминали вместе с сестрой Иосифа Давыдовича - Геленой Кандель.

Гелена Кандель, сестра Иосифа Кобзона: «Мой брат помогал не только читателям и журналистам «Комсомолки», а миллионам простых и незнакомых людей»

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- Гелена Михайцловна, вот сколько знал я Иосифа Давыдовича, - лет 25, он все время кому-то помогал. Нашим сотрудникам, например, и вообще «Комсомолке». Я ему письма носил от избирателей, причем - не только от Агинского округа. Мы ездили девять раз на Донбасс, бывали в Сирии. Он возил и инсулин, и деньги. Он же мог бы этого и не делать.

- Все, что он делал, он делал от своей души. Вы правы, никто не заставлял его так поступать. Все было искренно, по собственному желанию.

11 сентября, великому певцу исполнилось бы 82 года Фото: Личный архив

11 сентября, великому певцу исполнилось бы 82 годаФото: Личный архив

- Многих что поражает... Мы писали, что уже после того, как Иосиф Давыдович ушел из жизни, продолжалась работа запросам в различные инстанции и органы власти, которые он направил при жизни. Школу музыкальную вернули по его письму, помогли ветеранам, детям... Варя Виноградова, помощница Иосифа Давыдовича, рассказывала, что ему мешками - буквально! - приходили письма. И после кончины – тоже пишут.

- Да, конечно. Все то, что он начал, - продолжает жить. Должна я вам сказать, что многие те дела, которые он начал, имеют свое продолжение. И поэтому называют и учебные заведения его именем, те, которые он, скажем, основал или которым помог дать жизнь.

- Это вы имеете в виду…

- Да, я имею в виду Театральный вуз в Москве. И те вузы, которым он помог остаться в этой жизни.

Или те здания, архитектурные памятники, которые ушлые предприниматели хотели прибрать к рукам и снести, уничтожить, - Иосиф помог сохранить.

Я сама ему носила письма по поводу хоровой школы «Восход» Ирины Радченко. Это первая хоровая школа в Москве, которую хотели объединить с обычной музыкальной, хотя она именная. И никто не имел права это делать. И Иосифу удалось отстоять эту школу. Вот эти дела его живут.

Иосиф Кобзон объехал со своими песнями весь мир Фото: Личный Архив

Иосиф Кобзон объехал со своими песнями весь мирФото: Личный Архив

- Я думаю, что они долго-долго будут еще жить.

- Дай Бог. Во всяком случае, в памяти нынешнего поколения это точно останется.

- Мы с Иосифом Давыдовичем много разговаривали, в том числе и на эти темы. И у нас такое ощущение, что он даже не предполагал, что имя Кобзона будет работать и после его ухода. Он говорил: ну, если будут меня вспоминать – уже хорошо.

- Вы понимаете, чем дальше, - тем больше понимают слушатели и понимают артисты, которые сейчас выходят на сцену, что исполнить многие произведения так, как исполнял он, - пока никто не смог.

Много тому есть причин.

У него как-то спросили: «Кто вас заменит, кто будет вашим, так сказать, наследником в искусстве?» Да никто. Потому что - чтобы стать таким, как Кобзон, нужно обладать всеми теми качествами, которыми он обладал.

Кроме того, что у Иосифа был великолепный голос и хорошая школа, которую он получил в институте Гнесиных, у своих замечательных педагогов, - у него была светлая голова, он точно выстраивал композицию песни, где были расставлены правильные акценты.

И, конечно, - необыкновенная энергетика Иосифа Кобзона, которая наполняла эти песни, после которых хотелось жить, бежать на прорыв какого-то дела, хотелось делать добрые дела.

Я много читала отзывов молодых поклонников. Очень приятно, что новое поколение высоко оценивает творчество Иосифа Давыдовича.

В 1960—1970-е годы Кобзон ездил с концертами на ударные комсомольские стройки Фото: Личный архив

В 1960—1970-е годы Кобзон ездил с концертами на ударные комсомольские стройкиФото: Личный архив

- Он неоднократно повторял: у песни должны быть не слова, а стихи.

- И никогда не исполнял песен-пустышек. Песня должна была нести мысль. Это должна быть хорошая поэзия.

Кстати, он любил и умел петь народные песни – как русские, так и украинские, так и песни народов других республик бывшего Советского Союза. Он будто заново их открывал. Это тоже было важно для развития культуры нашей молодежи, нашего народа.

Потому что - без культуры невозможно строительство будущего. А бескультурным народом легче управлять. А мы хотим, чтобы и страна наша –Россия, и наши люди были свободны по своему духу и по своей сути.

Иосиф Кобзон - Темная ночь.

- Знаете, что нас порой поражало? Иосиф Давыдович был Артистом-профессиналом, каких мало.

Вот едет он, допустим, на машине из Ростова-на-Дону до границы с Донбассом, а потом - еще надо «№пилить» два часа. И он ставит диск - и репетирует в машине...

- Да потому что он работал постоянно. И у него времени было маловато. Потому что он никогда не позволял себе халтурить на концерте, потому что уважал своего зрителя и себя. Поэтому ценил каждую минуту.

- Он и в рестораны не ходил. И часто перекусывал прямо в гримерке, всухомятку.

- Да, он особенно перед выступлением старался как можно меньше ходить. Чтоб не терять концентрацию, настрой, силы, наконец, которых тоже уходит немало на концерте. И мог обойтись совершенно малым.

- Вот в Донецке гостиница была рядом с Театром оперы и балета, где проходили его выступления. А он - спит между концертами в гримерке. Один из авторов этого интервью задавал ему вопрос - отчего бы не пойти отдохнуть в гостиницу? Он смотрел с недоумением.

- А зачем терять время, если можно отдохнуть в гримерке? Знаете, Иосиф ведь не всегда жил в комфорте, бытовых трудностей за свою жизнь хлебнул полной чашей. Так что - к спартанским условиям ему не надо было привыкать. И спеси у него отродясь не было.

- Вот сейчас именем Кобзона называют не только школы и институты, но - самолет. И еще, мы слышали, собираются присвоить его имя ледоколу. Не «затрем» ли мы это имя - «Иосиф Кобзон»? Он и так уже себя увековечил.

- Да нет, я так не думаю.

Говорят, что зажженная свеча дает свет и там, за облаками. Создает память. Поколения ведь уходят. Может быть, и не всегда будут звучать его песни. А вот эти имена заставят спросить... А кто это? А что сделал?

Иосиф Кобзон: Я еще допою.Чтобы взять интервью у великого певца и депутата Госдумы, наши корреспонденты поехали вместе с ним в командировку за пять тысяч километров, в его избирательный округ - Агинский Бурятский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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