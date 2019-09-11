Гелена Кандель, сестра Иосифа Кобзона: Мой брат помогал и читателям, и журналистам «Комсомолки», и миллионам простых и незнакомых людей

Иосиф Кобзон был не просто замечательным, неповторимым Артистом, он и гражданином, человеком был необычайным: цельным, сильным, добрым.

Иосиф Давыдович - из тех людей, кто творит добро молча, без шумихи, даже как-то буднично. И только когда его не стало, столько людей принялись публично вспоминать, - кому и как он помогал – и в карьере, и в творчестве, и в лечении, и в решении бытовых трудностей.

Да мы сами, сотрудники «Комсомолки», - на себе это узнали. Иосиф Давыдович, например, десять лет подряд, накануне 9 мая, приходил к нам в студию Радио «Комсомольская правда», чтобы в прямом эфире пообщаться со слушателями, попеть вместе с ними Песни Великой Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707308" frameborder="0"></iframe> Песни Победы с Иосифом Кобзоном.

Он 10 раз ездил в борющийся Донбасс, летал к нашим военнослужащим в Сирию - и всегда включал во «Фронтовую бригаду Кобзона» журналистов «Комсомолки».

Обращались мы к нему и с простыми человеческими просьбами - когда нашим сотрудникам было очень плохо. И он всегда помогал.

Иосиф Давыдович десять лет подряд, накануне 9 мая, приходил к нам в студию Радио «Комсомольская правда», чтобы в прямом эфире пообщаться со слушателями, попеть вместе с нимиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/667851" frameborder="0"></iframe> Иосиф Кобзон. Репетиция в Донбассе....Александр ГАМОВ

А ведь и чувствовал себя порой не лучшим образом, и график у него - и в будни, и на праздничные дни - был, ох, каким жестким и насыщенным!

Об этом мы вспоминали вместе с сестрой Иосифа Давыдовича - Геленой Кандель.

Гелена Кандель, сестра Иосифа Кобзона: «Мой брат помогал не только читателям и журналистам «Комсомолки», а миллионам простых и незнакомых людей» 00:00 00:00

- Гелена Михайцловна, вот сколько знал я Иосифа Давыдовича, - лет 25, он все время кому-то помогал. Нашим сотрудникам, например, и вообще «Комсомолке». Я ему письма носил от избирателей, причем - не только от Агинского округа. Мы ездили девять раз на Донбасс, бывали в Сирии. Он возил и инсулин, и деньги. Он же мог бы этого и не делать.

- Все, что он делал, он делал от своей души. Вы правы, никто не заставлял его так поступать. Все было искренно, по собственному желанию.

11 сентября, великому певцу исполнилось бы 82 годаФото: Личный архив

- Многих что поражает... Мы писали, что уже после того, как Иосиф Давыдович ушел из жизни, продолжалась работа запросам в различные инстанции и органы власти, которые он направил при жизни. Школу музыкальную вернули по его письму, помогли ветеранам, детям... Варя Виноградова, помощница Иосифа Давыдовича, рассказывала, что ему мешками - буквально! - приходили письма. И после кончины – тоже пишут.

- Да, конечно. Все то, что он начал, - продолжает жить. Должна я вам сказать, что многие те дела, которые он начал, имеют свое продолжение. И поэтому называют и учебные заведения его именем, те, которые он, скажем, основал или которым помог дать жизнь.

- Это вы имеете в виду…

- Да, я имею в виду Театральный вуз в Москве. И те вузы, которым он помог остаться в этой жизни.

Или те здания, архитектурные памятники, которые ушлые предприниматели хотели прибрать к рукам и снести, уничтожить, - Иосиф помог сохранить.

Я сама ему носила письма по поводу хоровой школы «Восход» Ирины Радченко. Это первая хоровая школа в Москве, которую хотели объединить с обычной музыкальной, хотя она именная. И никто не имел права это делать. И Иосифу удалось отстоять эту школу. Вот эти дела его живут.

Иосиф Кобзон объехал со своими песнями весь мирФото: Личный Архив

- Я думаю, что они долго-долго будут еще жить.

- Дай Бог. Во всяком случае, в памяти нынешнего поколения это точно останется.

- Мы с Иосифом Давыдовичем много разговаривали, в том числе и на эти темы. И у нас такое ощущение, что он даже не предполагал, что имя Кобзона будет работать и после его ухода. Он говорил: ну, если будут меня вспоминать – уже хорошо.

- Вы понимаете, чем дальше, - тем больше понимают слушатели и понимают артисты, которые сейчас выходят на сцену, что исполнить многие произведения так, как исполнял он, - пока никто не смог.

Много тому есть причин.

У него как-то спросили: «Кто вас заменит, кто будет вашим, так сказать, наследником в искусстве?» Да никто. Потому что - чтобы стать таким, как Кобзон, нужно обладать всеми теми качествами, которыми он обладал.

Кроме того, что у Иосифа был великолепный голос и хорошая школа, которую он получил в институте Гнесиных, у своих замечательных педагогов, - у него была светлая голова, он точно выстраивал композицию песни, где были расставлены правильные акценты.

И, конечно, - необыкновенная энергетика Иосифа Кобзона, которая наполняла эти песни, после которых хотелось жить, бежать на прорыв какого-то дела, хотелось делать добрые дела.

Я много читала отзывов молодых поклонников. Очень приятно, что новое поколение высоко оценивает творчество Иосифа Давыдовича.

В 1960—1970-е годы Кобзон ездил с концертами на ударные комсомольские стройкиФото: Личный архив

- Он неоднократно повторял: у песни должны быть не слова, а стихи.

- И никогда не исполнял песен-пустышек. Песня должна была нести мысль. Это должна быть хорошая поэзия.

Кстати, он любил и умел петь народные песни – как русские, так и украинские, так и песни народов других республик бывшего Советского Союза. Он будто заново их открывал. Это тоже было важно для развития культуры нашей молодежи, нашего народа.

Потому что - без культуры невозможно строительство будущего. А бескультурным народом легче управлять. А мы хотим, чтобы и страна наша –Россия, и наши люди были свободны по своему духу и по своей сути.

Иосиф Кобзон - Темная ночь.

- Знаете, что нас порой поражало? Иосиф Давыдович был Артистом-профессиналом, каких мало.

Вот едет он, допустим, на машине из Ростова-на-Дону до границы с Донбассом, а потом - еще надо «№пилить» два часа. И он ставит диск - и репетирует в машине...

- Да потому что он работал постоянно. И у него времени было маловато. Потому что он никогда не позволял себе халтурить на концерте, потому что уважал своего зрителя и себя. Поэтому ценил каждую минуту.

- Он и в рестораны не ходил. И часто перекусывал прямо в гримерке, всухомятку.

- Да, он особенно перед выступлением старался как можно меньше ходить. Чтоб не терять концентрацию, настрой, силы, наконец, которых тоже уходит немало на концерте. И мог обойтись совершенно малым.

- Вот в Донецке гостиница была рядом с Театром оперы и балета, где проходили его выступления. А он - спит между концертами в гримерке. Один из авторов этого интервью задавал ему вопрос - отчего бы не пойти отдохнуть в гостиницу? Он смотрел с недоумением.

- А зачем терять время, если можно отдохнуть в гримерке? Знаете, Иосиф ведь не всегда жил в комфорте, бытовых трудностей за свою жизнь хлебнул полной чашей. Так что - к спартанским условиям ему не надо было привыкать. И спеси у него отродясь не было.

- Вот сейчас именем Кобзона называют не только школы и институты, но - самолет. И еще, мы слышали, собираются присвоить его имя ледоколу. Не «затрем» ли мы это имя - «Иосиф Кобзон»? Он и так уже себя увековечил.

- Да нет, я так не думаю.

Говорят, что зажженная свеча дает свет и там, за облаками. Создает память. Поколения ведь уходят. Может быть, и не всегда будут звучать его песни. А вот эти имена заставят спросить... А кто это? А что сделал?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/468284" frameborder="0"></iframe> Иосиф Кобзон: Я еще допою.Чтобы взять интервью у великого певца и депутата Госдумы, наши корреспонденты поехали вместе с ним в командировку за пять тысяч километров, в его избирательный округ - Агинский Бурятский.

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