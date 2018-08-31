Александр Гамов: Ездить с Кобзоном в Донбасс и Сирию было страшно. Там стреляют, а он не боялся и пел «День Победы»

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-31T22:18:24+03:00

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31августа, 13.10

Фрагмент программы «Время покажет». Ведущие - Артем Шейнин, Анатолий Кузичев.

Артем Шейнин:

- ...Александр, вы много ездили вместе с Иосифом Кобзоном. У вас свои воспоминания...

- Я летал в Сирию с Иосифом Давыдовичем. И для него это была поездка - в ряду афганских. Потому что - такая же опасная.

Это была база «Хмеймим». Валентина Владимировна Терешкова тоже летала. Тогда был жив Валерий Михайлович Халилов - он выступал там с оркестром.

И Кобзон просто, мне кажется, был в таком приподнятом настроении... Его что восхитило по-настоящему? Вот он поет, это прямо на самом аэродроме. И вдруг во время концерта встает экипаж, уходит, на его место - другой. Над Кобзоном летят самолеты в это время.

Оркестр устает играть, садится Алексей Павлович Евсюков, аккомпаниатор Иосифа Давыдовича, народный артист России, с которым они десять раз были в Афганистане.и И Кобзон продолжает петь.

Концерт начался в обед, закончился поздно вечером, когда Терешкова сказала: «Иосиф, ребятам надо отдохнуть».

Вообще, с ним было очень страшно, честно скажу. Он десять раз был в Донбассе. Я ездил девять раз с ним. А страшновато с ним было потому, что он ничего не боялся.

В сентябре прошлого года последняя его поездка была, как раз после 80-летия, когда ему уже было тяжело, но все равно он отпел гигантский концерт в Кремле. И потом мы поехали в Луганск и в Донецк.

Так получилось, что мы с Володей Веленгуриным, нашим фотокором, убежали тогда в «самоволку»... (К линии соприкосновения сторон, где как раз шли бои.) А Кобзон, он вообще как маршал эстрады, не терпел, когда его не слушались, а мы без спроса убежали на передовую. Там - разбитый аэропорт, стрельба...

Мы вернулись, а Иосифу Давыдовичу нужно как раз нужно уже на сцену. Он говорит: «Где вы были?» Мы молчим. «На передовой?» - «Да». У него глаза так загорелись: «А это далеко?» Говорю: «Да нет, вот за углом, минут десять езды, и там уже стреляют». У меня было ощущение, что он сейчас сядет в машину и поедет туда. И здесь – третий звонок. И он так раз – и пошел петь на сцену.

Александр Захарченко вручает Иосифу Кобзону Звезду Героя ДНР, май 2015 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще Кобзона там, в Донбассе, воспринимали как Спасскую башню. Несмотря на то, что у Иосифа Давыдовича стоял кардиостимулятор, он даже через рамки не проходил в аэропортах, - тем не менее постоянно носил с собой мобильник, который... звенел перезвонами Спасской башни. У него все время звонил телефон. Ему все время кто-то звонил. Идет Кобзон, а у него - Кремлевские куранты звонят.

Мне кажется, если бы мы у Иосифа Давыдовича спросили, зачем он туда, в горячие точки, ездил, - он бы не мог объяснить...

Артем Шейнин:

- Когда я служил, знал, что он приезжал в Афганистан. Я тогда еще задумался: он уже Кобзон. Он уже народный артист. Зачем - туда? Потом – зачем в Сирию?

Александр Гамов:

- Он бы не понял этого вопроса.

Он давал по два концерта в день. Его звали куда-то в ресторан, - а отказывается, он спит в гримерке... Спрашиваю его как-то: Иосиф Давыдович, а зачем вы в гримерке спите между двумя концертами? (Мы обедаем в ресторане, а Кобзон спит, дремлет.) Он не мог этого объяснить.

Спрашивал я его еще: как можно три тысячи песен знать наизусть? Он тоже не мог это объяснить. Он так жил...

Самая главная оценка Кобзона, если говорить о его поездках в Донбасс... Он, кстати, очень хвалил редакцию «Комсомолки», Сунгоркина - за то, что мы там выпускаем газету "Комсомольская правда" в Луганске и Донецке». Потому что, когда Иосиф Давыдович сам приезжал туда, оказывал помощь, а помощь эта от него шла постоянно, - он этим давал понять этим ребятам, жителям ДНР и ЛНР, что Россия их не бросит. И Россия их не бросила и никогда не бросит. Потому что они - они россияне.

И Кобзон даже песню «День Победы» там по-другому пел. Он заканчивал ее словами: «Победы вам!»... А в зале Гиви сидит, Моторола, израненный Захарченко на костылях, весь забинтованный.

Вообще там был другой совершенно Кобзон, не тот, которого мы видели в Думе или в Агинском округе. Он мог матюгнуться. Его солдаты понимали на блокпостах.

Мы не просто самолет инсулина привезли туда. У него помощники работали и сейчас будут работать, я уверен, постоянно. Туда постоянно идет помощь.

Вот как было? Кобзон проедет по корпоративам с концертами - по северам, чемодан с деньгами он везет туда. Я даже знал, сколько. Он говорил: «Только никому не говори». Он мне на пальцах показывал, сколько. И он отдавал это детдомам, школам.

Иосиф Кобзон такой заряд патриотизма внес в Донбасс. Такой, который никогда не иссякнет...

Иосиф Давыдович с президентом Владимиром Путиным по три с половиной часа после этого разговаривал. Он Путину говорил: «Надо брать их». (К себе, в Россию.

Артем Шейнин:

- Ответа на вопрос «почему?» у него не было, потому что он просто по-другому и не жил.

Александр Гамов:

- Вот как дышал, так и жил.

Анатолий Кузичев:

- Афганистан – это был выбор. А Спитак? Туда можно было послать? Нет. А Чернобыль? А «Норд-Ост»? Это был реальный шанс получить пулю от этих отморозков. И никто не может заставить. Ты можешь - только сам себя. Так поступает человек, который чувствует ответственность за свою страну, за свой народ.

Александр Гамов:

- Иосиф Кобзон в «Норд-Осте» был не один раз, а трижды. В Чернобыль он летал дважды.

У меня такое ощущение, что у нас образ Иосифа Давыдовича, - чем-то похожий на памятник. (Тот, что стоит в Донецке.) Кобзон всегда говорил: «Это не памятник, это скульптура. Когда я помру, это будет памятник, а пока это скульптура».

Это был живой человек. Первый наш въезд в Донбасс - после того, как там все разрушили... Я сидел рядом с ним в машине. Я впервые в жизни увидел, что он плачет. Когда - разбитые дома, пустые улицы, разбитая техника.

Иосиф Давыдович очень сильно переживал обо всем - эмоционально. Я вот думаю - если бы не было у него Афгана, Донбасса, Сирии, - он бы дольше прожил. Нам кажется, что это толстокожий человек. На самом деле для него это было такое эмоциональное испытание.

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