Какие экзамены сдавать, чтобы поступить в вуз на бюджет: советы абитуриентам 2020

Приемная кампания этого года только-только завершилась, а уже пора готовиться к следующей! Ректоры ведущих университетов подвели итоги приема и рассказали, с какими подводными камнями могут столкнуться нынешние 11-классники и как готовиться к поступлению, чтобы не пролететь в следующем году.

• Ограничьтесь ЕГЭ по 4 предметам

Формально, можно сдавать выпускные экзамены хоть по всем предметам сразу. Но подготовиться к ним на высокий балл будет нереально! Поэтому ректоры советуют заранее подумать, на какую специальность и в какие вузы вы хотите поступать, и ограничиться экзаменами по четырем предметам.

Почему же четырем, если для поступления в вуз нужно всего три ЕГЭ?

- Три предмета ограничивают возможности для поступления, - объясняет проректор по связям с общественностью Нижегородского госуниверситета Никита Авралев. - Например, ребята хотят поступать на информатику и сдают ЕГЭ по этому предмету. Но в нашем вузе для поступления на IT-специальности в 70 процентах случаев нужен ЕГЭ еще и по физике. И ребята, которые сдали информатику без физики, загоняют себя в очень узкие рамки.

То же самое с ЕГЭ по обществознанию. Его сдает почти половина всех выпускников! Поэтому и конкурс выше всего на тех направлениях, где требуется этот предмет. Например, конкурс на экономику, СМИ, связи с общественностью и международные отношения в этом году превышал 14 человек на место! И чтобы иметь больше пространства для маневра при подаче заявления, эксперты советуют выпускниках, выбравшим ЕГЭ по обществознанию, сдавать еще и иностранный язык. Больше шансов поступить хоть куда-нибудь.

Могут быть и другие неочевидные комбинации предметов по выбору:

- Чтобы поступить к нам на педагога-психолога, нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, биологии и профильной математике, - рассказывает первый проректор Московского городского психолого-педагогического университета Андрей Милехин. - А у общественности совсем другие ожидания от этой профессии. Но мы придерживаемся исследовательского и доказательного подхода, и без биологии и математики нашим студентам не обойтись.

• Не рассчитывайте поступить на платное с низкими баллами

Да что уж там с низкими — даже с вполне себе приличными 75+ по каждому предмету пройти в престижный вуз на коммерческое отделение может быть непросто. Особенно остро эта проблема стоит в Москве, куда стягиваются высокобалльники со всей страны.

- Выпускники и их родители воспринимают образование, как инвестицию в будущее, - говорит проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Максим Назаров. - У нас есть олимпиадники, которые могли бы поступить на бюджет в другой вуз или к нам же на программу попроще, но предпочли учиться на платном отделении. И спрос на сложные программы с каждым годом растет — абитуриенты ищут углубленную математику, обучение на иностранном языке, со стажировками и практиками.

Так что если вы думаете, что если есть деньги на учебу в хорошем вузе, то можно не заморачиваться с экзаменами — увы, эта стратегия больше не сработает.

• Переводы — наше всё!

А вот другая стратегия — перевестись с платного на бюджет или из филиала в головной вуз — по-прежнему актуальна. Даже при самом большом конкурсе проходные баллы на коммерческую форму обучения все-таки ниже, чем на бюджете. Кроме того, многие вузы сейчас делают скидку студентам с хорошими баллами ЕГЭ и результатами сессий. А то и вовсе предпочитают учить способных ребят за свой счет, чтобы не отдавать их другим университетам.

- В процессе учебы часть студентов уходит в другие вузы или отчисляется после неудачных сессий, и таким образом освобождаются бюджетные места, - поясняет проректор по учебной работе национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Вадим Петров. - Студенты-платники могут перевестись на эти освободившиеся места, для этого надо мониторить информацию о них на сайте вуза. Есть возможности и для переводов внутри университетской сети, между филиалами или в головной вуз.

Но чтобы получить такой шанс, мало учиться на одни пятерки. Важна и другая активность: например, участие в научной или общественной работе, а также спортивные достижения.

• Присмотритесь к хорошим вузам в регионах

Пока в университетах двух столиц проходные баллы уверенно приближаются к 100, в регионах хватает приличных университетов, где конкурс и баллы куда ниже! Присмотреться стоит к федеральным и опорным университетам, а также к вузам, попавшим в программу «5-100». Там больше финансирование и выше требования, и уровень образования в итоге более чем достойный.

Кроме того, это хороший вариант для провинциальных абитуриентов из небогатых семей. Даже если ваш ребенок гений и поступит на бюджет в элитный московский вуз, ему нужно будет на что-то жить. А столичные цены могут оказаться неподъемными для кошелька скромной семьи из глубинки. Даже с учетом стипендии и материальной помощи от университета.

- К нам поступают абитуриенты из 75 регионов страны, - рассказывает Никита Авралев, проректор Нижегородского госуниверситета. - Поэтому мы стараемся предоставлять общежитие, в первую очередь, тем студентам, кто приехал издалека и чьи родители не могут оказывать им большую финансовую поддержку.

• Готовиться к поступлению пора уже с 5 класса

К сожалению, готовиться к приемной кампании сейчас надо начинать уже с 5-6 класса. В первую очередь — за счет профориентации. Чем раньше ребенок определится с будущей профессией, тем лучше успеет подготовиться к ЕГЭ по нужным предметам. Во-вторых, надо начинать участвовать в профильных конкурсах и олимпиадах. Это потом зачтется в портфолио при поступлении.

- Средний балл зачисленных с каждым годом все растет, и вполне возможно, что вузу скоро придется выбирать между двумя стобалльниками, - уверен проректор МГППУ Андрей Милехин. - Поэтому сейчас обсуждается введение дополнительного предпрофильного экзамена в вузах, который поможет нам понять, насколько абитуриент соответствует выбранной специальности.

• Подумайте - а нужно ли всё это вашему ребенку?

Стресс и давление на будущих абитуриентов с каждым годов все усиливается, поступить в вуз все сложнее. Видимо, поэтому с каждым годом все больше выпускников решает и вовсе отказаться от участия в этой гонке. Ребята поступают в колледжи, а то и вовсе решают переждать годик и подумать. Особенно, если им не надо в армию или они не собираются от нее косить.

Ведь что, по сути, толкает родителей и их детей на всю эту эпопею с поступлением в вуз и подготовкой? Желание обеспечить хорошую работу, и, тем самым, безбедную жизнь. Увы, во всем мире нет такого университета, чей диплом гарантировал бы выпускнику счастье. Поэтому, прежде чем инвестировать свое время, нервы и силы в высшее образование, нужно подумать, каких именно доходов вы ждете и стоит ли оно того.