2019-09-11T20:25:12+03:00
Спорт

Ирина Роднина в свой юбилей не хочет вспоминать об Украине

Трехкратной олимпийской чемпионке и депутату трех созывов, внесенной в базу «Миротворца» - 70 лет
Игорь ЯКУНИН
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Ирина Роднина отмечает юбилейИрина Роднина отмечает юбилейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Когда позвонил Родниной в начале прошлой недели, она была на Дальнем Востоке — работала на экономическом форуме.

- Ирина Константиновна, но ведь есть такая народная примета: корреспонденту «КП» раз в пять лет встречаться с вами перед юбилеями, - попытался вывести Роднину на разговор.

- Перезвоните в понедельник...- предложила самая титулованная фигуристка и депутат с 12 летним стажем.

Когда, после 12 лет отсутствия на родине Роднина, тренировавшая и опытных, и юных фигуристов в США, вернулась из Америки, накануне ее дня рождения мы общались в квартире, где встречали зеркальные стены в знаменитом доме на Сивцевом Вражке (там соседом был популярнейший Штирлиц-Тихонов). Чемпионка, уехавшая из распадающегося СССР, вернулась в новую для нее Россию, и говорили мы, в том числе, и об этом.

Ирина Роднина была депутатом Государственной Думы V-VI созывов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Роднина была депутатом Государственной Думы V-VI созывовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общение на следующем юбилее урывками шло в Украинском культурном центре на Старом Арбате, где были удивительно пестрые гости, а сама именинница уже принимала поздравления не только от друзей и коллег- спортсменов и тренеров, но и от политиков — шел её первый срок в Государственной думе.

Чемпионы мира и Европы в парном катании Ирина Роднина и Александр Зайцев, 1974 год Фото: фотохроника ТАСС.

Чемпионы мира и Европы в парном катании Ирина Роднина и Александр Зайцев, 1974 годФото: фотохроника ТАСС.

Еще 5 лет — и в ее думском кабинете с окнами на пафосный отель «Four Seasons», только-только возведенном на месте легендарной гостиницы «Москва», мы говорили с ней о том, как непросто быть парламентарием в России. Особенно если ты работаешь в комитете по делам СНГ.

И вот очередной лист календаря перевернут. И график Родниной, кажется, еще более плотный, чем и 5, и 10, и 15 лет назад. И она, увы, не в настроении отвечать на обычные, казалось бы вопросы.

- Можем начинать?

- Дайте мне еще полчаса. Ну… хорошо

- Вас многое связывает с Украиной…

- Меня мало что связывает с Украиной.

- Ваша мама родилась на Украине училась в Харьковском мединституте…

- Вот только что мама родила… Она украинка, да...

- Вы в Киеве выиграли чемпионат СССР у Белоусовой- Протопопова…

- Ну и что? Это был Советский Союз.

- А вас два года назад внесли в базу «Миротворца».

- Я в свой юбилей об этой ерунде даже вспоминать не хочу. До свидания.

Чемпионы мира Ирина Роднина и Алексей Уланов, 1971 год Фото: фотохроника ТАСС.

Чемпионы мира Ирина Роднина и Алексей Уланов, 1971 годФото: фотохроника ТАСС.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

*В фигурное катание попала после того, как 11 раз переболела пневмонией!

*Единственная трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (с Алексеем Улановым и дважды с Александром Зайцевым)

*После победы на Играх-76 в Инсбруке получила орден Ленина, а триумф Лейк-Плэсида-80 родина отметила… вторым орденом Трудового Красного знамени ( а ждали Героя!).

*Дочь Алена (от второго брака) - журналист в США, сын Саша - мастер по керамике в России, подарил юбилярше внучку Соню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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