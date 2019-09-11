«Пока не бегает, но съемки состоятся»: Якубович передвигался на инвалидной коляске

74-летний телеведущий получил травму на отдыхе в Черногории. А российские туристы заподозрили серьезные проблемы у Леонида Аркадьевича Якубовича из-за того, что он улетал из отпуска «не на собственных ногах». Дело в том, что в аэропорту города Тиват на глазах соотечественников жена Якубовича помогала ему передвигаться на инвалидной коляске - так семья возвращалась в Москву. Тут же в социальных сетях возникли предположения о серьезных проблемах со здоровьем у телеведущего.

Ситуацию «Комсомольской правде» разъяснил агент Якубовича Анатолий Борисович: «Ничего особенного не случилось. Мы были на отдыхе, он подскользнулся у бортика бассейна и повредил колено. Думали, что перелом, так как колено сильно опухло. На месте не было возможности сделать рентген. Дома Леонид Аркадьевич прошел обследование, которое показало, что все у него в порядке - тяжелых повреждений нет, просто серьезный ушиб. Пока не бегает, но у него съемки в «Поле чудес» еще через 10 дней. К этому времени проблем не будет».

Колено опухло из-за сильного ушиба, так как Якубович подозревал перелом, то по совету близких воспользовался инвалидным креслом, которое было в аэропорту - чтобы не нагружать ногу. Сегодня вечером Леонид Аркадьевич знакомиться с новостями в интернете и удивляется слухам о своей «тяжелой болезни».