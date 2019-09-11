Убитых большевиками новомучеников помянут Крестным ходом в Подмосковье

В подмосковных селах Ильинское и Усово 15 сентября состоится VIII Елисаветинский крестный ход. Он посвящен 155-летию со дня рождения святой преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и 145-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева. Уникальный маршрут разработан Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Верующие пройдут по дорогам, объединяющие старинные подмосковные сёла Ильинское и Усово, входившие в Императорскую усадьбу. Традиционно паломники совершат переправу через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту.

Усадьбу «Ильинское-Усово» приобрел император Александр Второй в подарок супруге Марии Александровне в 1864 году. Владелица организовала там для крестьян больницу, аптеку и школу. После кончины императрицы усадьбу унаследовал её сын – Великий Князь Сергей Александрович. В 1884 году он привез в имение свою супругу – Великую Княгиню Елизавету Фёдоровну, урожденную Принцессу Гессен-Дармштадтскую. Именно здесь, в Ильинском и Усово, Великая Княгиня знакомилась с русской жизнью и окунулась в православие.

В своем любимом имении Великокняжеская чета много сил и внимания уделяла благотворительности. Стараниями владельцев усадьбы в 1892 году был построен Родильный приют памяти Великой Княгини Александры Георгиевны, скончавшейся в Ильинском после родов в сентябре 1891 года. Учреждение содержалось на средства Великокняжеской четы, роженицы получали всю необходимую помощь. При Родильном приюте действовали ясли, которые в 1905 году решением Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны были переоборудованы в Лазарет для раненых воинов Русско-Японской войны.

После прихода к власти большевиков Елисавета Федоровна отказались покинуть Россию. Чекисты арестовали княгиню в Москве, а после сослали в свердловский город Алапаевск. Святую вместе с другими Романовыми сбросили живыми в шахту. Застрелили только великого князя Сергея Михайловича. После падения они умирали от ран и голода. Рана князя Иоанна, упавшего на уступ шахты возле Елизаветы Фёдоровны, была перевязана частью её апостольника. Окрестные крестьяне рассказывали, что несколько дней из шахты доносилось пение молитв.

Протоиерей Сергий Махаев был помощником Великой княгини Елисаветы Фёдоровны в работе Императорского Православного Палестинского Общества и Московского отделения Российского общества Красного креста. Он принял мученическую смерть 2 декабря 1937 года на Бутовском полигоне под Москвой.

Почтить их память можно, доехав на бесплатном автобусе из Москвы в Подмосковье.

Программа крестного хода:

07.30 – Отъезд автобусов с паломниками от метро Тушинская и Молодежная (выход из 1 вагона от центра)

08.50 – Встреча митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия у храма Спаса Нерукотворного Образа в с. Усово

09.00 – Божественная литургия в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, которую возглавит митрополит Крутицкий и Коломенкий Ювеналий

10.00 – Божественная литургия в храме Ильи Пророка в селе Ильинское

12.30 – Начало движения Крестного хода от храма Ильи Пророка

13.30 – Переправа Крестного хода через Москву-реку по понтонному мосту

14.30 – Остановка для чтения Святого Евангелия у школы, основанной Императрицей Марией Александровной в селе Усово

15.30 – Прибытие, молебен в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне, трапеза (полевая кухня).

16.00 – Экскурсия по выставке Фонда «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь (Ис.62:1). Августейшие Председатели Императорского Православного Палестинского Общества», показ документальных фильмов на площади перед храмом Спаса Нерукотворного Образа.

17.00 – Отъезд автобусов с паломниками в Москву