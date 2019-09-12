2019-09-12T01:47:38+03:00
Звезды

«За весь день – два сырых яйца и огурчик»: Анастасия Волочкова шокировала рассказом о своей голодной диете

Балерина тает на глазах
Ирина СУХАНОВА
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Близкие встревожены тем, как похудела балерина. Фото: Инстаграм.Близкие встревожены тем, как похудела балерина. Фото: Инстаграм.
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Анастасии Волочковой упорства не занимать: артистка твердо решила похудеть – и день за днем теряет килограммы. Балерина тает на глазах и признается, что совсем ничего не ест. Поклонники бьют тревогу: так и до анорексии недалеко! А Анастасия продолжает делиться шокирующими подробностями своей диеты. В Инстаграме звезда сцены призналась, что за целый день съела всего два сырых яйца и один огурец. При этом Анастасия ежедневно тренируется в балетном зале – и откуда только у нее силы берутся?

- Для меня очень важно всегда поддерживать форму, растяжку, тонус мышц и растягивать не только связки, но и удовольствие! Жить я люблю на позитиве и с радостью, - написала артистка минувшим днем на своей страничке. - Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик… Но такая легкость в теле!

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Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик... Но такая легкость в теле!
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Настя не скрывает, что голодает каждый день: «забывать» про еду уже стало для нее нормой. Вечером в ее Инстаграме появился снимок красиво сервированного стола, который друзья Волочковой накрыли во дворе ее дома. В подписи к фото Анастасия рассказала, что из всего этого изобилия продуктов она попробует только салатные листья. А потом призналась, что целый день ничего не ела.

- Прекрасный уютный домашний вечер в кругу замечательных людей. Меня пытаются покормить… Я сегодня ещё ничего не поела. Мои листья на столе! – написала она.

volochkova_artvolochkova_art
Прекрасный уютный домашний вечер в кругу замечательных людей. Меня пытаются покормить.. Я сегодня ещё ничего не поела Мои листья на столе!
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Судя по всему, близкие тоже тревожатся за здоровье балерины и считают ее голодовку опасной для организма. Но все попытки насильно накормить Анастасию чем-нибудь чуть более калорийным, чем салатные листья, наталкивается на стойкое сопротивление с ее стороны.

Во время недавнего отпуска в Греции Настя не раз жаловалась на чувство голода, которое не отпускает ее. Даже очередной снимок в бикини, где она выглядит особенно худой, Настя подписала:

- А вы знаете, чего мне сейчас хочется? Домой и немного поесть, - призналась она.

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Кажется, я пришла в совершенную для себя форму... Или черезмерная стройность? Много было нагрузки и не ем почти ничего. Вчера, представляете, утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днём одно сырое куриное домашнее и перед сном второе...
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Неудивительно, что из-за недостатка питания и интенсивных физических нагрузок у Анастасии иногда случается упадок сил. Там же в Греции Волочкова дала концерт в отеле, в котором она останавливалась. После концерта артистка призналась в Инстаграме, что едва не потеряла сознание от голода и перенапряжения.

- Дорогие мои, я рада была вам подарить вчера мой мастер-класс и автографсессию в нашем отеле. От чистого сердца, не жалея сил. Если честно, я вчера чуть в обморок не упала от нагрузки на жаре и от голода (я же не ем практически). Но зато я в форме, стройная, и мне приятно было всех вас увидеть и порадовать. Просто я сильная, и никогда перед зрителями не показываю усталости. Но она так накопилась… Я вчера за весь день съела 4 ложки бульона. Но все прекрасно! Я, кажется, за вчерашний день ещё больше похудела, - рассказала Анастасия на своей страничке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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