Владимир Спиваков: Есть люди, которые молятся за меня. Потому и чувствую себя неплохо!

Побеседовать с Владимиром Теодоровичем мне удалось только на фестивале в Турции. Три дня маэстро выходил на сцену древнего амфитеатра в Сиде с «Виртуозами Москвы». Каменные трибуны - под завязку. Спиваков летящей походкой направлялся на сцену и пританцовывал, дирижируя. 75 лет? Не верим!

- Вы блестяще играли соло. С вами, как всегда, ваш Страдивари?

- Да, но скрипка не моя, а данная мне в пожизненное пользование. Мне купили ее друзья, и она принадлежит им. У нее есть имя - Любаша, от слова «любить». После того как прекращу играть, она будет называться «Экс-Спиваков». Эта скрипка учила меня играть!

- В каком смысле?

- У инструментов такого класса особая многозначность. Встреча с великим человеком увеличивает масштаб твоей собственной жизни. Так и встреча с великим инструментом. Я до сих пор открываю футляр с ней как в первый раз, с придыханием.

- Почему вы оставили бокс - понятно. Но почему прекратили рисовать?!

- Мой профессор увидел, сколько времени я провожу за этим занятием. Я снимал угол в Москве в коммуналке, там жил художник Александр Буторов. Вместе с ним мы ходили на пленэры в Измайлово - в ватнике, в сапогах. Вот в таком виде меня и увидел профессор Янкелевич и вызвал на разговор: либо живопись, либо музыка. Пришлось сделать выбор.

- Вы собирались прекратить играть. Но жена уговорила подождать. А Денис Мацуев подбил вас на сольные концерты в Иркутске. Вы теперь поклонник Сибири, как и все друзья Дениса?

- Да! Но я в Байкале не купался. Избежал чудом! А ведь Денис даже великого дирижера Зубина Мету окунал. И, представьте, тот заболел! После этого Мацуев деликатно мне сообщил: лучше не надо…

- Политическая ситуация вокруг России сейчас оставляет желать лучшего. Сказывается это на отношении к музыкантам?

- Публика нас везде хорошо встречает. Мы только проехали с оркестром по четырем городам Европы. Все билеты были проданы. Да, к России сейчас сложное отношение. Это чувствуется, даже когда предъявляешь русский паспорт на таможне. А вот зал встает и аплодирует. Культура - единственное поле, на котором нет мин.

- У вас есть благотворительный фонд. Вы помогаете детям мастер-классами, концертами, инструментами...

- ...медицинскими операциями… Хотя поначалу этого вообще-то не было в плане. С подопечными фонда всегда остается обратная связь. Это люди, которые молятся за меня. Я, может, потому себя и чувствую неплохо.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимир СПИВАКОВ - скрипач, дирижер. Народный артист СССР. Руководитель Национального филармонического оркестра России (НФОР) и оркестра «Виртуозы Москвы». Жена Сати - актриса, телеведущая популярной программы «Нескучная классика». У супругов трое детей. Дочери уже взрослые, две живут в Париже, одна в Нью-Йорке.

КСТАТИ

Однажды маэстро прилетел в Лондон. На таможне попросили предъявить деньги. Он достал несколько купюр.

- Это все? - поинтересовались таможенники.

-Да!

- А в сумке? - и полезли смотреть. Внутри лежал плакат Russian Gold Vladimir Spivakov - «Русское золото Владимир Спиваков», - таможенники были в замешательстве, а узнав, что к чему, стали массово делать селфи с маэстро.