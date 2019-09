Шнобелевские премии 2019: определены авторы самых смешных научных исследований

Торжественная - уже 29-я по счету - церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии пройдет вечером 12 сентября в Гарвардском университете (Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA) в местном Sanders Theatre.

Настоящие Нобелевские лауреаты вручат потешные награды своим более легкомысленным коллегам — ученым, которые будут удостоены премии Ig Nobel Prize. Шнобелевской ее называют в России.

Афиша церемонии, которая пройдет в США вечером 12 сентября. В Москве будет уже утро 13 сентября.

«Комитет по Шнобелевским премиям», состоящий из сотрудников юмористического журнала "Annals of Improbable Research" (Анналы невероятных исследований) присуждает премию за самые сомнительные, а то и дурацкие достижения в различных областях науки. Главное, чтобы бы авторы каждого из отмеченных исследований соответствовали основополагающему принципу Ig Nobel Prize: «сначала насмешили, а потом заставили задуматься». (Each did something that makes people laughthen think).

Кстати, на днях появился повод задуматься и вспомнить одного из прошлогодних лауреатов — британского ученого Джеймса Коула (James Cole), который был удостоен Шнобелевской премии в области питания — страшно смешной.

Потрудившись в Танзании и Зимбабве, Коул доказал, что человечина недостаточно калорийна по сравнению с другой пищей — например, мясом животных. Поэтому питаться человечиной невыгодно с энергетической точки зрения. Даже небольшая группа людей не сможет прокормиться, - сделал вывод ученый. О чем сообщил в журнале Scientific Reports.

Повод, что называется, вернуться к теме дал Магнус Содерлунд (Magnus Söderlund) — профессор из Стокгольмской школы экономики. В эфире одного из каналов шведского телевидения он агитировал за каннибализм. Уверял, что пищей будущего для людей станут они сами. Мол, лучше и не найти.

Перспективы каннибализма недавно обсудили на шведском телевидении.

Британский ученый настаивал : даже наши далекие предки эпохи палеолита, оголодав, не ели себе подобных. Разве что иной раз в ритуальных целях.

Шведскому профессору стоило присмотреться к исследованиям своего коллеги. Возможно тогда он не стал бы выступать со смешными, но страшно омерзительными идеями - предлагать нашим потомкам то, от чего наши предки отказались еще в далеком прошлом.

А ВОТ ЭТО УЖЕ НЕ СМЕШНО

Российский вклад в потешную науку

Шнобелевские премии вручают с 1991 года. Россияне несколько раз становились лауреатами. И что примечательно — с первого же раза.

В 1991 году Юрию Стручкову, члену-корреспонденту Академии наук досталась премия по литературе. С 1981 по 1990 год он опубликовал 948 научных материалов - по одной статье в 4 дня.

В 2000 году Шнобелевскую премию по физике получил наш соотечественник Андрей Гейм, работавший в то время в Голландии. Ученый занимался тем, что подвешивал лягушек в магнитном поле - заставлял их левитировать. А в 2010 году он стал лауреатом Нобелевской премии вместе с другим нашим соотечественником Константином Новоселовым, открыв новый материал графен.

В 2002 году Шнобелевской премией в области экономики был отмечен российский Газпром "за адаптацию концепции мнимых чисел к миру бизнеса".

В 2012 году — сразу три награды были нашими. Шнобелевскую премию мира вручили Игорю Петрову - сотруднику компании SKN, базирующейся в городе Снежинске Челябинской области. Здесь изобрели способ так подорвать взрывчатку, нуждающуюся в утилизации, что она превращается в алмазы. Они - мелкие - наноразмеров. По сути пыль. Но важна суть: из нечто разрушительного получается созидательное. Наноалмазы, кстати, годятся для создания новых - высокотехнологичных - материалов.

Нашим соотечественником в 2012 году назвался Тулио Гуадалупе, который вместе с коллегами из Голландии - Анитой Ирланд и Рольфом Звааном - стал лауреатом премии в области психологии. В 2011 году ученые опубликовали работу, в которой убедительно доказали: если наклонить голову влево (обязательно влево!), рассматривая Эйфелеву башню, то покажется, что она - башня - будто бы стала меньше.

Шнобелевскую премию 2012 года получил и наш соотечественник Руслан Кречетников, который, правда, трудился в Канаде. В паре с американцем Гансом Майером он провел исследование, которое называлось «Вы несете чашку кофе. Почему он расплескивается?»

Ответ: главная причина того, что кофе расплескивается - неравномерность шагов носителя.

С тех пор отечественные ученые никого не смешат. То ли они стали очень серьезными, то ли не афишируют свои исследования, то ли исследований так мало, что и выбрать не из чего. А выбирают-то из публикаций в специализированных научных журналах.

Чего только не бывало на Шнобелевских церемониях. В 2007 году глотали шпаги.

