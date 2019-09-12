2019-09-12T17:02:46+03:00
Наука

Шнобелевские премии 2019: определены авторы самых смешных научных исследований

Лауреатов назовут в США 12 сентября
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
У "Комитета по Шнобелевским премиям" и эмблема потешная.У "Комитета по Шнобелевским премиям" и эмблема потешная.
Изменить размер текста:

Торжественная - уже 29-я по счету - церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии пройдет вечером 12 сентября в Гарвардском университете (Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA) в местном Sanders Theatre.

Настоящие Нобелевские лауреаты вручат потешные награды своим более легкомысленным коллегам — ученым, которые будут удостоены премии Ig Nobel Prize. Шнобелевской ее называют в России.

Афиша церемонии, которая пройдет в США вечером 12 сентября. В Москве будет уже утро 13 сентября.

Афиша церемонии, которая пройдет в США вечером 12 сентября. В Москве будет уже утро 13 сентября.

«Комитет по Шнобелевским премиям», состоящий из сотрудников юмористического журнала "Annals of Improbable Research" (Анналы невероятных исследований) присуждает премию за самые сомнительные, а то и дурацкие достижения в различных областях науки. Главное, чтобы бы авторы каждого из отмеченных исследований соответствовали основополагающему принципу Ig Nobel Prize: «сначала насмешили, а потом заставили задуматься». (Each did something that makes people laughthen think).

Кстати, на днях появился повод задуматься и вспомнить одного из прошлогодних лауреатов — британского ученого Джеймса Коула (James Cole), который был удостоен Шнобелевской премии в области питания — страшно смешной.

Потрудившись в Танзании и Зимбабве, Коул доказал, что человечина недостаточно калорийна по сравнению с другой пищей — например, мясом животных. Поэтому питаться человечиной невыгодно с энергетической точки зрения. Даже небольшая группа людей не сможет прокормиться, - сделал вывод ученый. О чем сообщил в журнале Scientific Reports.

Повод, что называется, вернуться к теме дал Магнус Содерлунд (Magnus Söderlund) — профессор из Стокгольмской школы экономики. В эфире одного из каналов шведского телевидения он агитировал за каннибализм. Уверял, что пищей будущего для людей станут они сами. Мол, лучше и не найти.

Перспективы каннибализма недавно обсудили на шведском телевидении.

Перспективы каннибализма недавно обсудили на шведском телевидении.

Британский ученый настаивал : даже наши далекие предки эпохи палеолита, оголодав, не ели себе подобных. Разве что иной раз в ритуальных целях.

Шведскому профессору стоило присмотреться к исследованиям своего коллеги. Возможно тогда он не стал бы выступать со смешными, но страшно омерзительными идеями - предлагать нашим потомкам то, от чего наши предки отказались еще в далеком прошлом.

А ВОТ ЭТО УЖЕ НЕ СМЕШНО

Российский вклад в потешную науку

Шнобелевские премии вручают с 1991 года. Россияне несколько раз становились лауреатами. И что примечательно — с первого же раза.

В 1991 году Юрию Стручкову, члену-корреспонденту Академии наук досталась премия по литературе. С 1981 по 1990 год он опубликовал 948 научных материалов - по одной статье в 4 дня.

В 2000 году Шнобелевскую премию по физике получил наш соотечественник Андрей Гейм, работавший в то время в Голландии. Ученый занимался тем, что подвешивал лягушек в магнитном поле - заставлял их левитировать. А в 2010 году он стал лауреатом Нобелевской премии вместе с другим нашим соотечественником Константином Новоселовым, открыв новый материал графен.

В 2002 году Шнобелевской премией в области экономики был отмечен российский Газпром "за адаптацию концепции мнимых чисел к миру бизнеса".

В 2012 году — сразу три награды были нашими. Шнобелевскую премию мира вручили Игорю Петрову - сотруднику компании SKN, базирующейся в городе Снежинске Челябинской области. Здесь изобрели способ так подорвать взрывчатку, нуждающуюся в утилизации, что она превращается в алмазы. Они - мелкие - наноразмеров. По сути пыль. Но важна суть: из нечто разрушительного получается созидательное. Наноалмазы, кстати, годятся для создания новых - высокотехнологичных - материалов.

Нашим соотечественником в 2012 году назвался Тулио Гуадалупе, который вместе с коллегами из Голландии - Анитой Ирланд и Рольфом Звааном - стал лауреатом премии в области психологии. В 2011 году ученые опубликовали работу, в которой убедительно доказали: если наклонить голову влево (обязательно влево!), рассматривая Эйфелеву башню, то покажется, что она - башня - будто бы стала меньше.

Шнобелевскую премию 2012 года получил и наш соотечественник Руслан Кречетников, который, правда, трудился в Канаде. В паре с американцем Гансом Майером он провел исследование, которое называлось «Вы несете чашку кофе. Почему он расплескивается?»

Ответ: главная причина того, что кофе расплескивается - неравномерность шагов носителя.

С тех пор отечественные ученые никого не смешат. То ли они стали очень серьезными, то ли не афишируют свои исследования, то ли исследований так мало, что и выбрать не из чего. А выбирают-то из публикаций в специализированных научных журналах.

Чего только не бывало на Шнобелевских церемониях. В 2007 году глотали шпаги.

Чего только не бывало на Шнобелевских церемониях. В 2007 году глотали шпаги.

Потешные подробности о прошлогодних лауреатах - в материале Шнобелевские премии 2018: плюнуть и растереть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пресс-секретарем патриарха Кирилла назначен Владимир Легойда
Минпросвещения считает недопустимым запрет на посещение школы из-за прически
Андрей Янишевский стал новым главой столичного управления МВД по борьбе с наркотиками
Алана Мамаева вступилась за школьника с прической Ибрагимовича
CNN: Помпео может сменить Болтона на посту советника по Нацбезопасности США
МИД РФ сделал запрос в Интерпол о нахождении бывшего чиновника Смоленкова
В ДНР сообщили о желании войти в состав России
В ПФР предложили увеличить пороговую сумму пенсионных накоплений
Новак рассказал о решении суда Евросоюза по газопроводу Opal
Ротвейлер загрыз трехмесячного ребенка хозяйки
Владимир Путин планирует встретиться с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым
Туристам помогут выбрать интересные маршруты для путешествия по России
Путин в Дагестане: «Слюнтяй не может возглавлять государство при таких людях, как в России»
Курс доллара впервые с 13 августа опустился ниже 65 рублей
Трамп потребовал надавить на синоптиков из-за расхождений его прогнозов по урагану «Дориан» с официальными
Законопроект о признании должника банкротом без суда внесен в Госдуму
Каждый десятый россиянин придумывает "отмазки", чтобы пораньше уйти с работы
В Генпрокуратуре рассказали о вмешательстве США в дела РФ в 2017 году
Якутия вошла в ТОП-5 рейтинга инвестиционной активности регионов
Ученые впервые обнаружили воду за пределами Солнечной системы
Путин выпил ту самую стопку водки, от которой отказался 20 лет назад
Музыкант Петр Мамонов успешно перенес операцию на сердце