Впервые в истории: космический телескоп Hubble обнаружил воду на экзопланете

К планете K2-18b, обнаруженной 4 года назад в созвездии Льва примерно в 110 световых годах от Земли, «присмотрелись» астрономы из Университетского колледжа Лондона (Department of Physics & Astronomy, University College London), ведомые Ангелосом Цирасом (Dr Angelos Tsiaras). Ученые специализирующиеся в области экзохимии (Center for Space Exochemistry Data), среди которых был и наш соотечественник Сергей Юрченко, воспользовались данными, которые в период с 2016 по 2017 год передавал космический телескоп «Хаббл» (NASA’s Hubble Space Telescope). Изучили как изменялся свет звезды в то время, когда по ее диску проходила планета — та самая K2-18b. Спектральный анализ выявил атмосферу и пары воды, присутствующие в ней. Астрономы оценили содержание воды вплоть до 50 процентов. О чем доложили в журнале Nature Astronomy. А кратко с выводами британских коллег познакомил сайт NASA.

Планета К2-18b вполне может быть обитаемой.

Результаты обнадежили: K2-18b может быть обитаемой. В этом еще два года назад уверяли астрономы из университетов Монреаля, Техаса и Гренобля, которые обработали данные, полученные с помощью спектрографа HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher ) - так называемого высокоточного искателя планет, установленного в Европейской Южной обсерватории Ла-Силья в Чили (European Southern Observatory (ESO). Он улавливает дрожание звезды, вызванное гравитационным воздействием расположенных на ее орбите планет.

К2-18 — красный карлик. Эта звезда примерно в 2 раза легче нашего Солнца и почти в три раза меньше его.

Пары воды нашлись на супер-земле K2-18b.

В 2015 году на существование планеты у К2-18 указал космический телескоп «Кеплер» (Kepler). "Дрожание» карлика потом подтвердило : по крайне мере одна планета у него есть — эта самая K2-18b. В 2017 году астрономы определили ее размер и массу.

Планета оказалась больше Земли примерно в 2,4 раза и почти в 8 раз тяжелее. Прикинули плотность — получилось 4 с лишним грамма на кубический сантиметр. Это свидетельствовало о том, что планета — каменистая. То есть, такая же, как и наша. Супер земли — называют подобных гигантов.

Самое интересное: из полученных данных еще два года назад следовало, что на K2-18b полно воды — примерно половина массы, как тогда считали. Астрономы даже не исключали, что планета эта — сплошной океан. Вроде Соляриса Станислава Лема. А поскольку K2-18b находится в так называемой зоне обитаемости, то есть, на комфортном расстоянии от своего светила, то вода эта скорее всего жидкая — способствующая зарождению и развитию жизни.

Не исключено, что планета вся покрыта водой.

«K2-18b — лучший кандидат на обитаемость, который у нас сейчас есть», - так теперь отзывается о планете Ангелос Цирас. И не безосновательно. Нынешние исследования британцев впервые подтвердили инструментально: K2-18b каменистая планета, расположена в зоне обитаемости, у нее почти наверняка имеется атмосфера и вода. Состав атмосферы пока не известен. Но астрономы предполагают, что в ней присутствуют водород и гелий.

Красный карлик К2-18 — тусклее и холоднее нашего Солнца. Но планете хватает света и тепла. И того, и другого она получает не меньше, чем наша Земля. Поскольку расположена очень близко к своему убогому красному карлику. Год на K2-18b длится 33 земных дня.