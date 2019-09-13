Фонд развития Дальнего Востока поддержит разработку Малмыжского месторождения

Русская медная компания (РМК) и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) заключили соглашение о финансировании строительства горно-обогатительного комбината в Хабаровском крае. Документ подписан на Восточном экономическом форуме в присутствии вице-премьера Юрия Трутнева.

- Освоение месторождения Малмыж - классический проект-катализатор. Относительно небольшие - в масштабах проекта - инвестиции фонда помогут запустить процесс создания отраслевого промышленного центра, который станет одним из мощных драйверов развития экономики региона, - заявил гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков.

- В период с 2023 по 2024 годы планируется запустить горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 56 млн тонн руды в год. Новое предприятие создаст 2,5 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, - пояснил президент РМК Всеволод Левин.

Проект будущего ГОКа находится в разработке. И хотя до его запуска осталось четыре года, поиском кадров в компании озаботились уже сейчас. Как происходит этот процесс? И кто сможет получить работу в первую очередь? Об этом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказала Анна Шабарова, вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности.

Анна Шабарова считает, что основой трудового коллектива на новом комбинате станут местные жители.Фото: Руслан РАХМАНГУЛОВ

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РАССМАТРИВАЕМ КАК ОСНОВУ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

- Ваша компания планирует реализовать в регионе один из крупнейших проектов - освоение Малмыжского золотомедного месторождения. Расскажите о нем подробнее.

- Это новый проект для компании, но не новый для страны. Малмыжское месторождение было открыто достаточно давно - в 2006 году, а Русской медной компанией выкуплено в 2018 году. Сейчас идет стадия разработки проектной документации.

- Насколько это большое месторождение?

- В настоящий момент ведется доразведка, в ближайшее время запасы будут поставлены на учет. После этого можно будет говорить о точных цифрах. Изначально разработка планировалась в течение 35 лет. Этот срок тоже будет актуализирован. Но мы точно приходим всерьез и надолго, с очень значимым экономическим и социальным эффектом для территории. По предварительным планам будет открыто примерно 2,5 тысячи рабочих мест - как в рамках предприятия, так и в смежных отраслях.

- Когда планируется открытие производства?

- В 2023 году. За год до этого мы наберем 250 - 300 человек. Это по опыту работы, цифры по похожим предприятиям. А перед запуском завода будет очень интересный момент в жизни любого предприятия - залповый набор персонала. Мы должны набрать порядка 900 человек. И это хороший шанс для местного населения, которое будет в первоочередном порядке рассматриваться как основа трудового коллектива.

ОТСЛЕЖИВАЕМ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ И ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

- Как я понимаю, вам нужно специалисты, которые имеют определенные навыки. Как и откуда их будете привлекать?

- Будем применять все возможные способы набора кадров. Для Русской медной компании вход в не-металлургические, в не-горно-обогатительные районы нашей страны и зарубежья не является вызовом. Мы несколько раз через это проходили. Начинали производство на территориях, превалировало сельское хозяйство, легкая или лесная промышленность. В этих регионах существуют наработки, которые мы будем использовать здесь.

- С вузами сотрудничаете?

- Безусловно. Мы даем студентам определенные задания, которые формирует наш инженерный состав. Спрашиваем, как решить ту или иную производственную проблему. И тут самое главное - живой мозг и желание, вовлеченность в историю. Мы видим их блестящие глаза в этот момент, желание работать над собой, над проблемой, побеждать ситуацию. Потом происходит очень трудная защита, приближенная к рамкам рабочего совещания в компании. Многие из студентов на подобных мероприятиях очень видны, раскрываются как профессионалы, мы видим их потенциал. Таких ребят мы отслеживаем, принимаем к себе на практику. Иногда это программы помощи, сопровождения студента.

- Какие еще возможности используете для поиска кадров?

- Масса разнопрофильных совместных проектов, участие в конференциях, в выставочных мероприятиях. Помимо этого, ярмарки вакансий, дни карьеры в вузе. Очень развито взаимодействие со средними специальными учебными заведениями. На базе нескольких техникумов у нас уже проработано дополнение к учебной программе по тем профессиям и должностям, которые нас интересуют. Мы привлекаем лучших специалистов. Ребята видят совершенно иной уровень технологий, что это очень современно, продвинуто. Тогда они еще охотнее идут к нам.

ХОТИМ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТЪЕЗД МОЛОДЕЖИ

- С какими вузами в Хабаровском крае уже договорились о сотрудничестве?

- Как базовый вуз мы рассматриваем Тихоокеанский государственный университет. Провели переговоры, наметили много разных путей взаимодействия. Думаю, в процессе нашего сотрудничества много других форматов родится и они дадут очень хороший результат. Плюс провели переговоры с четырьмя ссузами. Они, по сути, дополняют друг друга, не дублируют. Плюс мы не забываем, что, помимо специфических должностей, связанных с горным производством, у нас очень много других категорий: бухгалтеры, юристы, экономисты, повара в столовую, а также невысококвалифицированные работники. То есть все те профессии и должности, которые сопровождают любое промышленное предприятие. В этой части мы с учебными заведениями также поговорили. Первые мероприятия намечены на октябрь этого года. Мы вместе с учебными заведениями поедем на места в соседние школы, будем агитировать нашу молодежь.

- То есть уже со школы начнете агитировать?

- Да. Проблема любой малой территории - отъезд молодежи. Самый большой миграционный поток - именно 9-11-е классы. Молодежь из глубинки уезжает в крупные города. Чтобы это как-то предотвратить, мы будем ребятам рассказывать о себе, показывать ситуацию, которая сложилась на местах, где мы давно, и сразу представлять траекторию жизненного роста и развития, показывая, что они могут поехать в университет, обучиться на определенную специальность и вернуться к нам. При разговорах с учебными заведениями стоял вопрос в том числе, способны ли учебные заведения обеспечить нашу молодежь общежитиями. Мы даже осмотрели помещения, где будут проживать дети. Все очень достойно.

Дополнительное финансирование проекта в виде синдицированного кредита может быть привлечено от ВЭБа, Газпромбанка и Сбербанка". Фото: Пресс-служба РМК

ПОЛНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАБОТНИКА ОБЕСПЕЧЕН НА МЕСТЕ

- На Дальнем Востоке, по последним данным, реализуется 1800 различных инвестиционных проектов. То есть конкуренция за человеческие ресурсы огромная. Как планируете эту конкуренцию выигрывать, чтобы получить лучших?

- В первую очередь надо смотреть на местность. Территория Нанайского района Хабаровского края (именно там находится Малмыжское месторождение) специфична тем, что это место проживания коренных народов Севера. Но мы это рассматриваем как положительный фактор. Нанайские этносы привязаны к своей земле, не хотят уезжать. И если их молодежи дать возможность на месте получить вместе с традиционным укладом жизни, культурой и историческим наследием еще и европейскую модель успешности, то они останутся и составят каркас будущего трудового коллектива. Мы всегда с огромным уважением относимся к традициям и культуре местности. История с нанайской культурой, мне кажется, в нашей многонациональной компании заиграет всеми возможными гранями и будет нашим достоянием.

- Конфликта между традициями и строительством большого промышленного комбината не возникнет?

- Наоборот, это станет только подспорьем. Люди, хранящие свои традиции, ответственные. Они точно так же будут ответственны за то, что делают. У нанайцев очень высокая культура быта - чистота, порядок, очень гармоничный взгляд на вещи и мир. Мы совершенно уверены, что эту традицию они перенесут и в трудовые коллективы, создадут корпоративную культуру высокого уровня, к которой будут в дальнейшем присоединяться все национальности России, кто посчитает возможным приехать на Дальний Восток.

- Я так понимаю, что одними местными жителями не обойдется, нужно будет привлекать кого-то из крупных городов Дальнего Востока, может быть, из Центральной России. Как будете обеспечивать их необходимыми условиями?

- Рядом с нами четыре населенных пункта: Верхний Нерген - 500 человек, Малмыж - 100 человек, Вознесенское - 4,5 тыс. и Троицкое - 4 тыс. человек. Мы рассматриваем эти населенные пункты как пункты проживания в том числе и наших работников, в том числе приезжих. Безусловно, будут строиться большие гостиничные комплексы. Это очень комфортные общежития со всей необходимой бытовой техникой, большие здания прачечных. Полный жизненный цикл для работника обеспечен на месте.

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ВОЗМОЖЕН БЫСТРЫЙ КАРЬЕРНЫЙ ЛИФТ

- Будет ли какая-то дополнительная социальная инфраструктура?

- Практика показывает, что вокруг нашего предприятия очень активно начинает расти малый бизнес - магазинчики, рекреационные зоны. Мы сами внимательно смотрим за спортивными сооружениями, чтобы нашим работникам можно было после работы правильно провести свой досуг. Есть большие, красивые столовые с 24-часовым режимом работы. Для местного населения это наличие транспорта по доставке от места жительства до места работы. И наконец, транспортная инфраструктура с возможностью доехать до соседних населенных пунктов и там получить дополнительные блага цивилизации.

- Есть мнение, что такие производства, удаленные от больших городов, стоит развивать вахтовым методом. Это дешевле, чем строить всю социальную инфраструктуру для жен и детей. Вы к какому методу больше склоняетесь?

- Идеальная ситуация - это, конечно, местные жители. В том числе это снижает и нагрузку предприятия по содержанию, допустим, тех же общежитий. Какие минусы еще у вахтового метода? Во-первых, мужчина находится где-то месяц. Без него растут дети, жена ответственна за все. Наверное, это не очень хорошо. Со слов главы сельского поселения Вознесенское, в их селе 500 мужчин сейчас постоянно находятся на вахтах, в том числе на горно-обогатительных, металлургических предприятиях. И так они живут всю жизнь. Конечно, люди измотаны такой ситуацией.

- Будете их переманивать к себе?

- Специально для желающих мы разрабатываем очень интересную программу приема на свои уральские предприятия - на 2 - 2,5 года, до момента открытия Малмыжского комбината. То есть мы им предлагаем сменить их вахты на вахты на наших предприятиях. Да, это тяжело - перелетать к нам. Но через несколько лет они вернутся наставниками. Уже будут знать все наше оборудование и станут носителями корпоративной культуры. И именно они поведут весь трудовой коллектив за собой.

Разработка Малмыжского месторождения будет вестись минимум 35 лет. Но точные сроки и объем запасов будут установлены после доразведки. Фото: igcopper.net

- То есть вы им даете возможность заранее прокатиться на этом карьерном лифте?

- Да. Тут карьерный лифт возможен. На первом этапе всегда происходят небольшие ротации. А дальше получается, что у нас всего 2% текучести в отличие примерно от 15% по отрасли. В дальнейшем это только естественный уход: женщин - в декретные отпуска, пенсионеров - на пенсию. И в этот период как бы мы ни хотели, мы уже не можем принимать много человек к себе. Нам важно сохранить того, кто с нами давно. Мы создаем все условия, чтобы наш работник рос на своем месте, а не смотрел за дверь.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- Какая зарплата планируется на новом заводе?

- Средняя заработная плата по горно-обогатительной отрасли Хабаровского края - 78 тысяч рублей. Но это как «средняя по больнице». Потому что там и менеджмент, и многие другие специальности. Но практика показывает, что в других регионах мы держим доходы наших сотрудников на 10% выше рынка. Плюс социальный пакет и соблюдение всех норм законодательства: только белая зарплата, соблюдение режима работы и отдыха, безусловное отношение к ценности человеческой жизни и здоровья. И наконец, у нас порядка 1000 разных социальных программ, которые сформировались на предприятиях. Где-то есть бесплатное обеспечение питанием, где-то - бесплатный транспорт до определенных мест, где-то - дополнительные дни отдыха для определенных категорий. И масса иных обеспечительных мероприятий. Мы поддерживаем работников как в радостные моменты жизни (свадьба, рождение детей, сборы в первый класс), так и во время печальных моментов, которые, к сожалению, в человеческой жизни случаются. И тут плечо сильного предприятия очень важно и нужно.

СПРАВКА «КП»

Малмыжское месторождение в Хабаровском крае является одним из крупнейших неразработанных месторождений в мире. Оно было открыто в 2006 году. На Восточном экономическом форуме РМК подписала соглашение с Фондом развития Дальнего Востока на инвестиции в объеме семи миллиардов рублей. Общий объем отчислений в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды за время работы предприятия превысит 100 млрд рублей.