За труд без травм!

- Больше трети жизни мы проводим на работе, вносим свой вклад и в экономику своей организации, и в экономику региона, и в экономику страны. Нам нужно объединить усилия для проведения мероприятий, которые касаются здоровьесбережения. В Иркутской области для этого мы подписали четырехстороннее Соглашение о сотрудничестве по реализации Концепции «нулевого травматизма». И сейчас призываем работодателей задуматься над теми факторами, на которые они могут повлиять. Активнее использовать возможности возврата средств, уплаченных в ФСС, для профилактики и снижения уровня профзаболеваемости, - отметила Яна Соболь, управляющий Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, выступая на партнерской площадке ФСС в рамках Байкальского международного форума партнеров.

Представители крупнейших предприятий - работодателей поделились своим опытом по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Постоянное обучение и медицинское сопровождение

- РУСАЛ реализует стратегию «нулевого травматизма», - рассказывает управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск» Евгений Зенкин. - Это качественно новый подход к организации профилактики профессиональных заболеваний. Братский алюминиевый завод вошел в структуру компании «Русский алюминий» в 2000 году, и по состоянию на 2018 год нам удалось снизить уровень травматизма в семь раз.

Затраты на охрану труда и промышленную безопасность на БрАЗе неприкосновенны и не сокращаются ни на копейку, даже несмотря на затянувшийся мировой экономический кризис и санкционные трудности, с которыми завод столкнулся в прошлом году, подчеркнул Зенкин. На предприятии продолжаются масштабные процессы цифровизации и механизации ручного труда, идет постоянное обучение персонала в области охраны труда. А также реализуются продуманные программы медицинского сопровождения и разработана программа профилактики профессиональных заболеваний среди работников.

- Мы сформировали группы риска, в которые вошли работники старше 45 лет, сотрудники, работающие первый год, а также работники, имеющие патологии сердечно-сосудистой системы, - поясняет Евгений Зенкин. - Все они проходят обязательный медосмотр перед сменами. И по результатам профилактических медосмотров компания финансирует потребности сотрудников в оздоровлении.

На пятой Всероссийской неделе охраны труда в этом году за хорошие показатели в области охраны труда компании РУСАЛ был вручен международный сертификат VISION ZERO. «Концепция «нулевого травматизма» Vision Zero основана на убежденности в том, что все несчастные случаи на производстве можно предотвратить благодаря формированию активной культуры профилактики», - отмечает Зенкин.

Проект «Культура безопасности»

- В нашей компании серьезный сдвиг в вопросах безопасности труда произошел в 2015 году, - рассказывает управляющий директор предприятия - крупнейшего производителя золота в России «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - Мы пригласили компанию DuPont, которая помогла нам реализовать проект «Культура безопасности».

В рамках проекта сотрудники - больше тысячи человек - за два года прошли обучение основным инструментам, таким как оценка рисков, управление безопасностью подряда и других. В результате подход людей к вопросам безопасности заметно изменился, это стало приоритетом.

«Вот уже больше двух лет мы работаем без несчастных случаев», - гордится Цукуров.

«Чтобы производственная система успешно развивалась, а инструменты по охране труда приносили пользу, в первую очередь нужна вовлеченность высшего руководства. Реализацию проекта «Культура безопасности» мы с этого и начали. А главная наша задача - вовлечение всех сотрудников», - добавляет представитель компании Денис Кузнецов. По его словам, один из важнейших инструментов, который использует «Полюс Вернинское» - личные обязательства лидеров. Это публичные обязательства ведущих сотрудников о том, какие меры они обязуются предпринимать для повышения культуры безопасности на производстве. А работники, которые допустили нарушения в сфере безопасности труда или получили микротравмы, становятся «лидерами изменений». «Они проходят более глубокое обучение и становятся лидерами по борьбе с нарушениями и развитию инструментов культуры безопасности в своих подразделениях», - поясняет Кузнецов.

Напомним, что по итогам 2018 года компания «Полюс Вернинское» признана победителем Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья работников».

Как предупредить ДТП

- Мы направляем основные усилия на профилактическую работу по предупреждению ДТП, - говорит руководитель отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности «Газпром добыча Иркутск» Владимир Киселев. - Рост числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях сотрудников вызвал несколько лет назад большую обеспокоенность руководства компании. Все случаи, произошедшие за это время, были проанализированы.

Вскрылись три основные причины ДТП: нарушения скоростного режима, низкая культура вождения и техническая неисправность транспортных средств. Специалисты разработали план мероприятий для устранения этих факторов.

- В рамках данного плана у нас реализуется программа технического осмотра и технического ремонта транспортных средств, - продолжает Киселев. - Разработаны чек-листы и технологические карты, по которым оцениваются основные элементы ТС, влияющие на безопасность: тормозная система, рулевое управление, двигатель, внешние световые приборы и т. д. Оборудование оснащают двухсторонней видеофиксацией и техническими средствами контроля: системой ГЛОНАСС, GPS и тахографами.

Также компания уделяет большое внимание профилактической работе с водителями. Они проходят стажировки по управлению автомобилем в сложных дорожных условиях, контраварийную подготовку, отрабатывают защитное вождение. Постоянно проводятся первичный, повторный, сезонный, предрейсовые инструктажи, а также предмаршрутные стажировки и проверка знаний, рассказывает представитель предприятия. Кроме того, компания организует лекции по оказанию первой доврачебной помощи с практической отработкой действий. К участию привлекают инспекторов ГИБДД, которые информируют о наиболее аварийноопасных участках трассы.

На помощь приходят цифровые технологии

- Мы живем в эпоху интернета вещей. Девайсы - неотъемлемая часть нашей жизни. Они оснащены датчиками, отслеживающими геопозицию, фиксируют температуру и давление, передают эти данные для обработки. И, конечно, такие технологии используются в области охраны труда, - рассказал на партнерской площадке ФСС президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) Владимир Котов. - Датчики интегрируются в спецодежду, есть программное обеспечение, которое позволяет в онлайн-режиме получать и обрабатывать эти данные. На их основе принимаются управленческие решения.

Датчики, которые сейчас используются, можно разделить на два вида, поясняет эксперт. Одни фиксируют состояние самого человека, другие - состояние окружающей среды. На некоторых предприятиях уже есть проекты, где датчики определяют возможность прохождения работника в ту или иную зону производства. Для этого анализируется, есть ли у сотрудника допуск, экипирован ли он определенным образом, оснащен ли необходимыми СИЗ. При наступлении опасной ситуации или в случае резкого изменения положения тела работника сигнал передается на пульт управления.

СПРАВКА «КП»

Концепцию Vision Zero, или «нулевого травматизма», разработала Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО). В сентябре 2017 г. на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда в Сингапуре была запущена глобальная международная кампания по продвижению и реализации этой концепции. В январе 2018 г. к ней присоединился Фонд социального страхования (ФСС РФ) и МАСО вручила фонду сертификат официального партнера программы по продвижению Концепции «нулевого травматизма».