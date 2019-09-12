Начальство против четырехдневной рабочей недели

Подавляющее большинство работодателей и не думают отправлять сотрудников на дополнительный выходной. И это несмотря на активно обсуждающуюся в стране идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «для ряда профессий она может быть хоть завтра».

И рад бы в рай, да начальник не пускает. Как следует из масштабного опроса, проведенного сайтом HeadHunter, 76% отечественных работодателей не рассматривают возможность сокращения трудового времени. По их мнению, третий выходной неизбежно повлечет за собой снижение зарплат и необходимость нанимать новых сотрудников, если хоть как-то стараться сохранить объемы производства.

- Нам рано думать о четырехдневной рабочей неделе. Власти кивают на опыт некоторых европейских стран, но у нас производительность труда в 2,9 раза меньше, чем в Евросоюзе, - сказал «КП» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Боятся потерять в деньгах и люди. Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян против третьего выходного.

Согласно исследованию HeadHunter, позитивно настроенные начальники считают, что четырехдневная рабочая неделя позволит бороться с выгоранием сотрудников, к тому же они будут более эффективно проводить рабочее время. Но таких оптимистов меньшинство.

- Предложение перейти на четырехдневку звучит, как вести с Марса, - считает политолог Георгий Бовт. - Только что в стране провели пенсионную реформу, чтобы люди работали больше, а теперь обсуждают сокращение рабочей неделе, чтобы люди работали меньше.

КОНКРЕТНО

76% работодателей не рассматривают переход на 4-дневную рабочую неделю

12% допускают введение дополнительного выходного через год-два

8% задумываются о 4-дневке в долгосрочной перспективе

*Данные по опросу HeadHunter

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