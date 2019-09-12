2019-09-12T14:15:09+03:00
Общество

Начальство против четырехдневной рабочей недели

Большинство работодателей уверены, что лишний выходной приведет к снижению зарплат
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Аналитики считают, что рано думать о четырехдневной рабочей неделеАналитики считают, что рано думать о четырехдневной рабочей неделеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Подавляющее большинство работодателей и не думают отправлять сотрудников на дополнительный выходной. И это несмотря на активно обсуждающуюся в стране идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «для ряда профессий она может быть хоть завтра».

И рад бы в рай, да начальник не пускает. Как следует из масштабного опроса, проведенного сайтом HeadHunter, 76% отечественных работодателей не рассматривают возможность сокращения трудового времени. По их мнению, третий выходной неизбежно повлечет за собой снижение зарплат и необходимость нанимать новых сотрудников, если хоть как-то стараться сохранить объемы производства.

- Нам рано думать о четырехдневной рабочей неделе. Власти кивают на опыт некоторых европейских стран, но у нас производительность труда в 2,9 раза меньше, чем в Евросоюзе, - сказал «КП» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Боятся потерять в деньгах и люди. Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян против третьего выходного.

Согласно исследованию HeadHunter, позитивно настроенные начальники считают, что четырехдневная рабочая неделя позволит бороться с выгоранием сотрудников, к тому же они будут более эффективно проводить рабочее время. Но таких оптимистов меньшинство.

- Предложение перейти на четырехдневку звучит, как вести с Марса, - считает политолог Георгий Бовт. - Только что в стране провели пенсионную реформу, чтобы люди работали больше, а теперь обсуждают сокращение рабочей неделе, чтобы люди работали меньше.

КОНКРЕТНО

76% работодателей не рассматривают переход на 4-дневную рабочую неделю

12% допускают введение дополнительного выходного через год-два

8% задумываются о 4-дневке в долгосрочной перспективе

*Данные по опросу HeadHunter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лишний выходной не хотим: половина россиян против четырехдневной рабочей недели

Люди боятся, что им урежут зарплату (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Путин возложил цветы к мемориалу в Ботлихе
В Госдуме призвали отменить приказ о нецелесообразности тушения пожаров
В Госдуме одобрили проект о поиске пропавших людей по геолокации смартфонов
В МИД РФ назвали спекуляцией ситуацию вокруг Смоленкова
На северо-западе Москвы мужчина из-за ревности убил свою жену
Блогер Егор Жуков внесен в перечень экстремистов и террористов
Авторитейлеры опасаются банкротств из-за поправок в закон о защите прав потребителя
Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины, которого сам назначил три месяца назад
Путин прилетел в Дагестан по случаю 20-летия разгрома боевиков
В Госдуме предложили включить в МРОТ оплату интернета и гаджета
Названы продукты, способные защитить от рака
Власти Донецка: В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге
Пользователи «Вконтакте» больше не смогут размещать пиратские книги
Большинство работодателей против сокращения рабочей недели
Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на Кипре
Путин поздравил дирижера Спивакова с 75-летним юбилеем
Послание в бутылке спасло жизнь трем туристам
В Гидрометцентре предупредили россиян о резком похолодании
МИД РФ: в современных условиях существует риск начала ядерной войны