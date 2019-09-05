Мантуров: «четырехдневка» осложнит достижение целевых показателей

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-05T15:05:24+03:00

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Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен, но «четырехдневка» осложнит увеличение объемов производства и экспорта. Соответствующие заявление сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Если у нас задача стоит увеличивать объем производства и увеличивать экспорт, то при традиционной трехсменной системе работы, я думаю, что будет просто физически тяжело выполнить все показатели, ну а так, наверное, все возможно», - сказал министр в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее на площадке ВЭФ возможность введения четырехдневной рабочей неделе не исключила глава Минздрава Вероника Скворцова, но отметила необходимость всестороннего обсуждения данного вопроса. В свою очередь, министр труда и социальной защиты Максим Топилин подчеркнул, что такое решение возможно в только долгосрочной перспективе.

ИСТОЧНИК KP.RU