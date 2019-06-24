Лишний выходной не хотим: половина россиян против четырехдневной рабочей недели

Только 29% россиян с удовольствием поддержали бы сокращение рабочей недели до четырех дней. Еще 17% без разницы, сколько дней работать, а 6% не определились. А теперь самое удивительное: оставшиеся 48% - почти половина — трудиться меньше дней не хотят и против перехода на четырехдневку. Такие выводы следуют из опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). О возможном сокращении рабочей недели до четырех дней заявил премьер Дмитрий Медведев, выступая две недели назад на Международной конференции труда в Женеве.

Речь, правда, шла о некоем неопределенном будущем. А идея была такая: нужны новые подходы к организации труда, нечего сгорать на работе - лучше трудиться меньше, но продуктивнее. В пример глава нашего правительства привел известного американского новатора Генри Форда, который в свое время, 100 лет назад, сократил на своих предприятиях рабочую неделю на 8 часов. А также свежий опыт одной из новозеландских компаний, которая перешла на четырехдневку. В обоих случаях производительность труда резко выросла.

Но наши граждане, как выяснилось, в идее сократить рабочее время видят подвох. Как объясняют эксперты ВЦИОМ, люди опасаются, что в итоге у них упадут доходы. Особенно велик этот страх у селян и пенсионеров. Среди противников сокращения рабочей недели — в основном жители небольших населенных пунктов с населением в 100-500 тыс. человек (52% опрошенных). А также люди в возрасте старше 60 лет (58%).

Зато жители Москвы и Санкт-Петербурга активнее всех поддерживают переход на четырехдневку. За — 36%. Также за лишний выходной голосует молодежь — те, кому от 25 до 34 лет (29%).

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