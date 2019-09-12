«Соня выросла копией папы»: первые фото дочери Юрия Колокольникова и Ксении Раппопорт

В Москве прошла премьера фильма «Тайна печати дракона». На звездной премьере фильма артисты традиционно фотографировались на «красной дорожке», а главное внимание привлек 38-летний актер Юрий Колокольников. Он впервые показал дочек: старшую Таисию от первого брака и младшую 8-летнюю Соню от отношений с актрисой Ксенией Раппопорт.

Юрий Колокольников и Ксения Раппопорт расстались еще пять лет назад, но актер активно участвует в воспитании дочери. Кроме того, Юрий познакомил Таю и Соню и девочки подружились.

Юрий Колокольников познакомил Таю и Соню и девочки подружились. Фото: пресс-служба

Коллеги отметили, что Соня Колокольникова очень похожа на папу. Юрий Колокольников рассказывал нам в интервью о своем отцовстве: «Я такой же, как и все, отец. Главное - любить детей. И все. Ты с ними проводишь время, живешь с ними, ездишь, разговариваешь, что-то вы вместе изучаете. Вообще дети - это огромное путешествие. Это - большой стресс. Это - большая нежность. Это - усталость. Это - страхи большие. Но это часть тебя. Это уже ты как бы! Что тут сказать? Нет какой-то инструкции: делайте с детьми вот это и все будет хорошо».

В фильме «Тайна печати дракона» Юрий Колокольников играет Петра I, а решение взять детей на премьеру он согласовал с их мамами.