2019-09-12T15:45:37+03:00
Происшествия

В Подмосковье отец-извращенец насиловал дочку-первоклассницу

Девочка была так запугана, что долго не решалась рассказать правду даже родной матери [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
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На допросе папаша уверял, что сам бы убил того, кто хоть пальцем тронет его любимую дочку. Фото: личный архивНа допросе папаша уверял, что сам бы убил того, кто хоть пальцем тронет его любимую дочку. Фото: личный архив
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- Посадите это извращенца! - с такими словами в отделении полиции подмосковного города Сергиев Посад буквально ворвалась Марина Ветрова*, мама семилетней Вики*. Женщина заявила, что уже больше года дочку насилует родной отец.

Мама девочки сама обратилась в полицию. Фото: личный архив

Мама девочки сама обратилась в полицию. Фото: личный архив

В это по-началу не поверили даже следователи. На первом же допросе папаша заявил:

- Девочку свою люблю больше жизни. Если ее кто-то хоть пальцем тронет, задушу собственными руками!

Но любовь к малышке была явно не отцовской. Экспертизы полностью подтвердили рассказ матери.

Любовь к малышке была явно не отцовской. Фото: личный архив

Любовь к малышке была явно не отцовской. Фото: личный архив

- В отношении ребенка отец регулярно совершал насильственные действия, - сообщил «КП» собственный источники в правоохранительных органах.

О том, что творит безработный папа, пока мамы нет дома Вика долго молчала. Отец поначалу называл происходящее секретной игрой, о которой малышка никому не должна рассказывать. А когда девочка немного повзрослела, перешел к угрозам. В сентябре Вика пошла в первый класс и в один из дней все-таки решилась на откровенный разговор с мамой. К счастью, отца-извращенца она теперь увидит очень нескоро.

Со стороны мужчина выглядел заботливым отцом. Фото: личный архив

Со стороны мужчина выглядел заботливым отцом. Фото: личный архив

- Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста». Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы, - сообщили «КП» источники близкие к следствию.

Оправиться от пережитого Вике сейчас помогают психологи. В семье она единственный ребенок.

- Семья самая обычная. Жили бедно, но не пьянствовали. Девочку всегда опрятно одевали: платья, бантики. Вообще с ней постоянно рядом был отец, он ее везде за ручку водил. Она даже во дворе с ребятами никогда одно не гуляла. Но никто ничего дурного и подумать не мог: со стороны казалось, что он просто заботливый папа, - рассказал «КП» друг семьи, которая просила не называть ее имя.

Девочку всегда опрятно одевали: платья, бантики. Фото: личный архив

Девочку всегда опрятно одевали: платья, бантики. Фото: личный архив

Дожидаться суда Олег будет под стражей. В четверг, 12 сентября, по ходатайству следствия было принято решение об его аресте на 2 месяца.

* Имена героев изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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