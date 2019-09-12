2019-09-12T15:54:31+03:00
Общество

Депутат Петров: «В самоубийствах и алкоголизме русских мужиков виноваты наглые жёны»

По его мнению, женщины заставляют влезать в долги, с которыми потом невозможно расплатиться
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Не пилите и не выносите мозг мужьям!» - призывает депутат Петров«Не пилите и не выносите мозг мужьям!» - призывает депутат ПетровФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Россия оказалась в тройке лидеров по числу мужских самоубийств. Виновных нашел депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он сказал в разговоре с «КП», что наших мужиков доводят… женщины.

- Во всем виноваты сварливые жены, - сказал Петров. - Не пилите и не выносите мозг мужьям. Почему мужики не хотят жить? В семье не чувствует себя нужным. А счастье-то в семье. Почему пьет? Потому что приходит домой, а там его клюют за низкую зарплату и за отсутствие отпуска на море. А как он расправит плечи, когда у него дома вместо борща и жаренной картошки постоянные скандалы и упреки.

Депутат Владимир Петров уверен, что женщинам нужно снизить запросы Фото: СОЦСЕТИ

Депутат Владимир Петров уверен, что женщинам нужно снизить запросыФото: СОЦСЕТИ

По мнению депутата, женщинам нужно снизить свои запросы.

- Все читали сказку о рыбаке и рыбке? У старуха хотела себе все и побольше. Тоже самое и сегодня. Купи шубу. Возьми ипотеку. Дай денег на косметолога. А откуда он возьмет? Зарплата не резиновая. Пошел к ростовщикам. Те дали денег под безумный процент. А чем он будет отдавать? Отдавать нечем. И что выходит: на работе долбит начальник, по телефону наяривает коллектор, в спальне доводит жена. Поэтому и лезу или в петлю, или в бутылку. Чтобы избавиться от бесконечной наглости. Так вы его запилите и останетесь у разбитого корыта. Радуйтесь тому, что у вас есть, - объяснил Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новак рассказал о решении суда Евросоюза по газопроводу Opal
Ротвейлер загрыз трехмесячного ребенка хозяйки
Владимир Путин планирует встретиться с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым
Туристам помогут выбрать интересные маршруты для путешествия по России
Путин в Дагестане: «Слюнтяй не может возглавлять государство при таких людях, как в России»
Курс доллара впервые с 13 августа опустился ниже 65 рублей
Трамп потребовал надавить на синоптиков из-за расхождений его прогнозов по урагану «Дориан» с официальными
Законопроект о признании должника банкротом без суда внесен в Госдуму
Каждый десятый россиянин придумывает "отмазки", чтобы пораньше уйти с работы
В Генпрокуратуре рассказали о вмешательстве США в дела РФ в 2017 году
Якутия вошла в ТОП-5 рейтинга инвестиционной активности регионов
Ученые впервые обнаружили воду за пределами Солнечной системы
Путин выпил ту самую стопку водки, от которой отказался 20 лет назад
Музыкант Петр Мамонов успешно перенес операцию на сердце