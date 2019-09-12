Депутат Петров: «В самоубийствах и алкоголизме русских мужиков виноваты наглые жёны»

Россия оказалась в тройке лидеров по числу мужских самоубийств. Виновных нашел депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он сказал в разговоре с «КП», что наших мужиков доводят… женщины.

- Во всем виноваты сварливые жены, - сказал Петров. - Не пилите и не выносите мозг мужьям. Почему мужики не хотят жить? В семье не чувствует себя нужным. А счастье-то в семье. Почему пьет? Потому что приходит домой, а там его клюют за низкую зарплату и за отсутствие отпуска на море. А как он расправит плечи, когда у него дома вместо борща и жаренной картошки постоянные скандалы и упреки.

Депутат Владимир Петров уверен, что женщинам нужно снизить запросыФото: СОЦСЕТИ

По мнению депутата, женщинам нужно снизить свои запросы.

- Все читали сказку о рыбаке и рыбке? У старуха хотела себе все и побольше. Тоже самое и сегодня. Купи шубу. Возьми ипотеку. Дай денег на косметолога. А откуда он возьмет? Зарплата не резиновая. Пошел к ростовщикам. Те дали денег под безумный процент. А чем он будет отдавать? Отдавать нечем. И что выходит: на работе долбит начальник, по телефону наяривает коллектор, в спальне доводит жена. Поэтому и лезу или в петлю, или в бутылку. Чтобы избавиться от бесконечной наглости. Так вы его запилите и останетесь у разбитого корыта. Радуйтесь тому, что у вас есть, - объяснил Петров.