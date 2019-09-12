2019-09-12T20:01:43+03:00
Звезды

Специально подобралась к семье: родня Талькова подала в суд на Азизу

Близкие убитого певца обвинили артистку в клевете
Ольга ЛИБГАРДТ
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Криминальная история разрушила карьеру исполнительницы и ее жизньКриминальная история разрушила карьеру исполнительницы и ее жизньФото: Личный Архив
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Семья Игоря Талькова вновь оказалась в центре скандала. На этот раз родня звезды 80-х крайне возмущена поведением певицы Азизы. Она, как заявили близкие убитого артиста, рассказывает небылицы о Талькове. Поэтому родственники исполнителя хита "Чистые пруды" подали на 55-летнюю женщину в суд.

В июне Азиза пришла к Дмитрию Шепелеву и в эфире программы "На самом деле" и заявила, что Игорь Тальков якобы был знаком с бандитами. Мол, он и ей предложил подружиться с неким "криминальным авторитетом". А когда Азиза воспротивилась, то певец якобы выкинул ее из машины посреди леса. "После того случая Игорь, проходя мимо, не смотрел мне в глаза, а я вообще в его сторону не поворачивалась", - откровенничала певица.

Услышав такое, знакомые Талькова, присутствовавшие на телепередаче, наотрез отказались верить своим ушам и словам артистки. Так, экс-возлюбленная певца Елена Кондаурова отметила, что ее Игорь был настоящим джентльменом и не мог так жестоко поступить с женщиной.

В свою очередь, родственники Талькова подали иск о защите чести и достоинства, а также о клевете, рассказала в эфире НСН адвокат семьи Нина Аверина. По ее словам, певица и ее сторонники пытаются не только опорочить имя покойного, но и выгородить обвиняемого в его убийстве Игоря Шляфмана. "Вся передача сопровождалась неприличными высказываниями со стороны адвоката Бенхина, который открыто называл Игоря Талькова сутенером", - возмущается адвокат.

Азиза подобралась к семье Талькова. Она использует это как пиар. "Следователь Зубарев, который уже, к сожалению, умер, говорил, если бы дело было направлено в суд до того, как Шляфман скрылся, то Азиза проходила бы как соучастница преступления. И она, зная, что является одним из организаторов преступления, специально подобралась к семье Тальковых, чтобы после возобновления уголовного дела ее не привлекли к ответственности", - заключила адвокат.

Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время большого гала-концерта. Тогда следствие связало преступление с именами директора Талькова Валерия Шляфмана, Азизы и ее охранника Игоря Малахова. Шляфману была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В январе 1992 года он уехал на постоянное место жительства в Израиль. В итоге дело было приостановлено, а виновные в смерти артиста так и не были найдены.

Криминальная история разрушила карьеру исполнительницы и ее жизнь. На момент трагедии с Игорем Тальковым она находилась в интересном положении. На следующий день после случившегося певица потеряла ребенка. "Я подумала, что я в этот день умерла. Если бы не моя мама тогда, я бы наверное сошла с ума", - со слезами на глазах вспомнила артистка в программе "Судьба человека". Лишь несколько лет назад Азизе удалось вернуться к работе.

В 2018 году расследование уголовного дела по факту смерти Талькова возобновили в связи со смертью матери исполнителя. Теперь потерпевшей по делу признана вдова артиста Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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