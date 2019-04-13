Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж

Азиза сообщила радостную новость. Она выходит замуж. Певица осчастливила своего старого друга. Избранником артистки стал композитор Олег Бескровный. Именно он написал хит "Милый мой, твоя улыбка", после которого о восточной красавице узнала вся страна.

55-летняя Азиза всегда пользовалась успехом у мужчин. Ее яркая внешность манила представителей сильного пола. Азиза не раз говорила, что в ее жизни редко наступали моменты одиночества. Однако певица часто отказывала поклонникам, предлагавшим ей руку и сердце. И вот теперь одному из ухажеров наконец-то повезло.

По признанию вокалистки, иногда сложно разглядеть подходящего человека, даже если он рядом. Совершенно неожиданно Азиза призналась, что обрела женское счастье в лице старого друга. "У каждого из нас шла своя жизнь, а потом раз - и реки опять пересекались", - пояснила артистка в эфире программы "Выход в люди".

Теперь исполнительница переходит с избранником на новый уровень отношений. Совсем скоро пара планирует пожениться. Певица, которая отправится под венец первый раз, не скрывает имя возлюбленного.

"Я знаю его 30 лет, мы познакомились после Юрмалы. Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню, он композитор. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад", - поделилась светящаяся от радости певица.

aziza_info Певица Азиза прекрасно выглядит в свои 55

Азиза отметила, что рядом с композитором чувствовала себя спокойно и комфортно. Ведь они не раз и не два вместе путешествовали. Он всегда поддерживал ее и в горе, и в радости.

"Мы могли говорить, молчать, петь, плакать. После моих многочисленных операций он был рядом. Под Новый год мы поехали в Ялту, и в 12 ночи он сделал мне предложение. Я не поняла, как реагировать. Я не удивилась, знала, что он любил меня все эти годы. И я сказала «да»", - отметила вокалистка.

music_cccp Азиза с песней "Милый мой, твоя улыбка"

Азиза всегда мечтала стать мамой и создать настоящую семью. "Я спросила, как он относится к усыновлению. Олег сказал, что это серьезный вопрос, но мы его решим", - поделилась певица.

Исполнительница считает, что предложение не было случайным, и все решилось благодаря судьбе. "В прошлом августе Илья Резник с женой венчались в Крыму, а я поймала букет невесты. Я часто бывала на свадьбах, но раньше не ловила букет", - указала на мистическое совпадение знаменитость.

Артистка хочет устроить пышную свадьбу и позвать много гостей. А пока у нее приятные хлопоты - она активно выбирает платье и фату.