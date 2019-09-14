Свадебный букет Ксении Собчак достался Ольге Бузовой

Ксения Собчак воистину вездесуща: в пятницу, 13-го сентября, пока вся светская Москва веселилась на ее свадьбе с Константином Богомоловым, телеведущая умудрилась еще раз выйти замуж – в эфире Первого канала. Ксению и ее избранника во время шутливой церемонии расписал главный тамада России Иван Ургант.

Вообще-то Собчак и Богомолов пришли на запись шоу «Вечерний Ургант» еще в среду, но в эфир программу запустили в пятницу вечером, как раз когда счастливые молодожены отплясывали на свадебном банкете. Отказать Урганту Ксения не могла – ведь теперь они коллеги: в новом сезоне Собчак пригласили вести программу «Пусть говорят» на Первом канале.

- Так, у нас сегодня свадьба, поэтому ребята решили по-скромному расписаться у нас. Потом будет венчание в программе «Вечерний Познер» и первая брачная ночь в программе «Поле чудес», - пошутил Иван в начале своего шоу.

Богомолов признался, что с первого взгляда Собчак ему совершенно не понравилась. Фото: кадр видео.

Разговор разумеется, вертелся вокруг свадьбы. Иван выпытывал у Ксении, сколько гостей они с Константином пригласили на банкет.

- Больше 200 человек, - ответила Собчак. - Мы с Константином даже обсуждали, какие все приличные люди оказались – никто до последнего момента не слил подробностей.

Следующий вопрос был о подарках. Ургант поинтересовался у жениха и невесты: правда ли, что они составили для гостей «wish list» - список свадебных презентов.

- А что, Иван, ты хотел нам что-нибудь подарить? – парировала Собчак

- Я хотел подарить, и даже пошел в магазин, но когда мне сказали, какой там список, я передумал, - пошутил в ответ Ургант. - Я теперь вообще даже думаю уехать из страны…

Ирония Ивана вполне понятна: в списке свадебных подарков для Собчак и Богомолова, который попал в Интернет, фигурируют, например, пуфики за миллион рублей, банные халаты за 35 тысяч каждый, полотенца за 10 тысяч и т. д. Словом, презенты, которые далеко не каждому по карману.

Иван устроил для новобрачных бракосочетание в эфире. Фото: кадр видео.

Далее речь пошла о более романтических вещах – о первом совместном снимке Собчак и Богомолова. Иван продемонстрировал фотографию, при виде которой Ксения закатила глаза: на снимке она запечатлена в более чем экстравагантном наряде.

- В этом вся трагедия: вот это фото останется у нас на всю жизнь, - простонала Ксения. – Поверьте, я тут в этой чудовищной шапочке и в этом платье не потому что я сошла с ума…

Первая совместная фотография Собчак и Богомолова. Фото: кадр видео.

- А какой была ваша первая встреча? - поинтересовался Иван.

- Мы были давно знакомы, мы же светские люди, - рассказала Ксения. – Но во второй раз мы встретились, когда мне нужно было срочно пригласить кого-нибудь на интервью. Мой собеседник отказался, и мне нужно было...

- Заткнуть дырку, - подсказал Ургант. – И какое первое впечатление у вас осталось друг от друга?

- Первое впечатление друг о друге у нас осталось очень неприятное, - признался Богомолов.

- И что вам не понравилось в Ксении?

- В Ксении – глупость, поверхностность…

Далее слово взяла невеста:

- А мне показалось: такой скучный человек, сидит, что-то бубнит…

По словам молодоженов, лишь со временем они что-то разглядели друг в друге, и между ними промелькнула искра.

Ксении предстояло метнуть букет невесты. Фото: кадр видео.

Во время шоу Иван устроил для жениха и невесты шуточную церемонию бракосочетания. И, конечно, не обошлось без традиционного метания букета невесты. На сцену вынесли пять картонных фигур самых завидных невест России – героинь последних светских скандалов, связанных с разводами: Ольги Бузовой, Елены Степаненко, Ольги Серябкиной, Ирины Шейк, Натальи Поклонской, Леди Гаги и… Влада Соколовского.

- Мы не нашли Риты Дакоты и поставили вместо нее Влада Соколовского, - объяснил Ургант.

Ксении нужно было традиционно встать спиной к «подружкам» и метнуть букет. Хорошо размахнувшись, Собчак бросила цветы и сбила с ног фигуру Ольги Бузовой.

- Мне кажется, ты ей подыгрываешь! – уколола она Ивана.

В итоге букет достался картонной Бузовой. Фото: кадр видео.

К слову, Ольга Бузова на днях закончила съемки в телешоу, на котором ей снова искали жениха. Подробности проекта пока не разглашаются, но, кажется, Оля нашла мужчину своей мечты. Кто знает, может быть бросок Ксении Собчак окажется пророческим, и самая знаменитая разведенка России наконец-то выйдет замуж?