Лобода станцевала на свадьбе Собчак и Богомолова без юбки

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова собрала весь цвет шоу-бизнеса. Плюсы статуса телеведущей и главной звезды корпоративов в том, что ты знакома со всей светской тусовкой, и знаменитости первой величины готовы бесплатно выступить на твоем бракосочетании. По крайней мере, на музыкальную часть банкета по случаю своего торжества Ксения не заплатила ни копейки. Хотя звездный состав на ее свадьбе легко мог сравниться с какой-нибудь «Песней года» или «Новой волной».

Свои хиты для новобрачных почти все друзья Ксении. Филипп Киркоров спел песню «Снег» - под нее Богомолов и Собчак станцевали свой свадебный танец. Выбор, к слову не случайный: именно под киркоровский «Снег» влюбленные впервые станцевали друг с другом. Глюкоза зажигательно исполнила песню «Невеста» - тоже в тему. Несколько хитов молодоженам подарил и Николай Басков.

Одной из самых ярких звезд на празднике Ксении и Константина стала Светлана Лобода. Певица вышла на сцену банкетного зала Музея Москвы, где проходило торжество, в очень смелом наряде. Его украшало глубокое декольте до самой талии, а полное отсутствие юбки позволяло похвастаться стройными ногами.

Ксения Собчак рассказывала, что завидует стройной фигуре Светланы. Фото:Инстаграм.

К слову, недавно Ксения Собчак рассказывала, что завидует стройной фигуре Светланы.

- У нее такая фигура! У нее фигура невероятная. Лобода у меня висит на холодильнике, - призналась Собчак во время эфира программы «Смак». - Каждый раз, когда я хочу пожрать того, чего не надо, то смотрю на нее и останавливаюсь… Ну ты не понимаешь, какое тело у человека!

Именно это идеальное тело и продемонстрировала Лобода на банкете у Собчак. Эротично двигаясь под музыку, певица исполнила пару своих хитов. Весь зал, включая молодоженов, танцевал и аплодировал звезде стоя.

Певица исполнила для молодоженов несколько хитов. Фото:Инстаграм.

Кажется, что идеальная фигура досталась Лободе от природы. Светлане будто бы все дается без видимых усилий – но на самом деле это не так: артистка тоже не забывает о регулярных тренировках и проводит много времени в фитнесе. Певица не пропускает тренировки даже не отдыхе, занимаясь йогой, упражнениями на растяжку и пресс. Да что там, даже в редкие минуты свободного времени Лобода тут же принимается делать приседания - чтобы кубики на ее прессе, не дай бог, не исчезли.