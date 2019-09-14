Юрий Лужков: С утра до вечера - на комбайне

В августовские и сентябрьские недели читатели забросали меня вопросами: как идёт жатва на полях знатного калининградского и российского фермера-хлебороба Юрия Лужкова? Ну, деваться некуда - вот ранним субботним утром и звоню...

- ...Алло! Юрий Михайлович, здравствуйте, это Саша Гамов.

- Здравствуй, Саша.

- А вы сейчас случайно не в поле, не на комбайне? Не помешать бы вот комбайнеру...

- Нет. Я в сельской местности, но не на комбайне пока. Сейчас еду уже.

- Скажите, как у вас - уборка? Лучше, чем в прошлом году?

- Она еще не закончилась. Вообще говоря, пшеница – да, ячмень – да, овес – да. Ну, трава, конечно. И сейчас последняя у нас идет гречиха.

- Много еще осталось убрать гречихи?

- Примерно 60% не убрано еще.

- Дожди-то не мешают нынче?

- Меша-а-ют, конечно. Потому что - у нас, у комбайнеров, как? Ежели один дождь прошел, то ты на два дня останавливаешь комбайн, сушишь поле. Я думаю, мы возьмем где-то 20 центнеров с гектара.

- Ого! У вас же в прошлом году, по-моему, было 16.

- Меньше даже, Саш. А вообще в России, говорят, где-то в районе между 11 и 13 - средняя?

- 12... А у вас в два раза.

- Ну, не в два, но в полтора раза мы будем иметь.

- У вас же 3,5 тысячи гречки, по-моему.

- 2 с лишним.

- Сколько на круг будет?

- Сейчас я ничего тебе не могу сказать, но у нас будет неплохо. Во-первых, в этом году мы сделали больше расчет на гречиху. И урожай неплохой.

- То есть вы увеличили посевы где-то на тысячу гектаров гречихи?

- Да, примерно на тысячу. Мечтаем, что получим в районе 3 тысяч.

- Тонн! Это гречихи или гречки?

- Конечно, это не гречка, это - пока гречиха. Берешь 55-56% и - получаешь гречку. (После обработки на крупорушке и просушки. - А.Г.) Кроме этого, ты получишь еще гречневую шелуху и так далее...

- Это же ведь тоже ценно!

- А то!

- Юрий Михайлович, выходит, где-то порядка 2 тысяч тонн гречки будет - такой трудовой рапорт Родине!

- Ну, 2 будем стараться.

- Значит, вы побольше теперь в Москву привезете. А то - мало.

- Мы в Москву уже привозим довольно регулярно.

- Это прошлогодняя пока?

- Нет, уже новая пошла в столицу. (К сведению - в прошлом году Москва получила более 200 тонн лужковской гречки. - А.Г.)

- Да вы что?

- Ага... Старая закончилась недели две назад. Не хватило.

- Я спрашивал в магазинах. Говорят, что из-под прилавка вас продают.

- У нас хорошая гречка. И мы ее делаем в экологическом режиме. Теща сказала, что никакую другую гречку она есть не будет.

- Тещу как вашу зовут?

- Как ты можешь забыть мою тещу? Тамара.

- Вы ей бесплатно отдаете свою гречку?

- Да. Но дело даже не в том, что бесплатно. Ей уже 91 год, и она может одно к другому различать. Толк в гречке знает.

- И Москва различает лужковскую медовую гречку.

- Конечно. Мы можем сказать, что наша гречка это - надежная и вкусная вещь.

- Будем молиться, чтобы дожди вам не помешали.

- Они все время идут. День дождь – как минимум два дня ожидания. А, нут- я это уже говорил. Тяжелая вещь.

- Вы так же - с 9 до 9 на комбайне?

- Да. Вот сейчас только отъехал за запчастями, потому что дожди были, а так все время на комбайне.

- Елена (Батурина) не ругает вас, что вы столько времени - в поле, на комбайне?

- Ругает.

- А вы не слушаетесь ее?

- Ну, конечно. А косить и молотить кто будет? Она ругается, но понимает..

- ...душу хлебороба. Юрий Михайлович, вам здоровья. Берегите себя. Вы не только нам гречку даете, но и вселяете оптимизм.

- Ну, давай, Саша. Мне - на комбайн...