Юрий Лужков: С утра до вечера - на комбайне
В августовские и сентябрьские недели читатели забросали меня вопросами: как идёт жатва на полях знатного калининградского и российского фермера-хлебороба Юрия Лужкова? Ну, деваться некуда - вот ранним субботним утром и звоню...
- ...Алло! Юрий Михайлович, здравствуйте, это Саша Гамов.
- Здравствуй, Саша.
- А вы сейчас случайно не в поле, не на комбайне? Не помешать бы вот комбайнеру...
- Нет. Я в сельской местности, но не на комбайне пока. Сейчас еду уже.
- Скажите, как у вас - уборка? Лучше, чем в прошлом году?
- Она еще не закончилась. Вообще говоря, пшеница – да, ячмень – да, овес – да. Ну, трава, конечно. И сейчас последняя у нас идет гречиха.
- Много еще осталось убрать гречихи?
- Примерно 60% не убрано еще.
- Дожди-то не мешают нынче?
- Меша-а-ют, конечно. Потому что - у нас, у комбайнеров, как? Ежели один дождь прошел, то ты на два дня останавливаешь комбайн, сушишь поле. Я думаю, мы возьмем где-то 20 центнеров с гектара.
- Ого! У вас же в прошлом году, по-моему, было 16.
- Меньше даже, Саш. А вообще в России, говорят, где-то в районе между 11 и 13 - средняя?
- 12... А у вас в два раза.
- Ну, не в два, но в полтора раза мы будем иметь.
- У вас же 3,5 тысячи гречки, по-моему.
- 2 с лишним.
- Сколько на круг будет?
- Сейчас я ничего тебе не могу сказать, но у нас будет неплохо. Во-первых, в этом году мы сделали больше расчет на гречиху. И урожай неплохой.
- То есть вы увеличили посевы где-то на тысячу гектаров гречихи?
- Да, примерно на тысячу. Мечтаем, что получим в районе 3 тысяч.
- Тонн! Это гречихи или гречки?
- Конечно, это не гречка, это - пока гречиха. Берешь 55-56% и - получаешь гречку. (После обработки на крупорушке и просушки. - А.Г.) Кроме этого, ты получишь еще гречневую шелуху и так далее...
- Это же ведь тоже ценно!
- А то!
- Юрий Михайлович, выходит, где-то порядка 2 тысяч тонн гречки будет - такой трудовой рапорт Родине!
- Ну, 2 будем стараться.
- Значит, вы побольше теперь в Москву привезете. А то - мало.
- Мы в Москву уже привозим довольно регулярно.
- Это прошлогодняя пока?
- Нет, уже новая пошла в столицу. (К сведению - в прошлом году Москва получила более 200 тонн лужковской гречки. - А.Г.)
- Да вы что?
- Ага... Старая закончилась недели две назад. Не хватило.
- Я спрашивал в магазинах. Говорят, что из-под прилавка вас продают.
- У нас хорошая гречка. И мы ее делаем в экологическом режиме. Теща сказала, что никакую другую гречку она есть не будет.
- Тещу как вашу зовут?
- Как ты можешь забыть мою тещу? Тамара.
- Вы ей бесплатно отдаете свою гречку?
- Да. Но дело даже не в том, что бесплатно. Ей уже 91 год, и она может одно к другому различать. Толк в гречке знает.
- И Москва различает лужковскую медовую гречку.
- Конечно. Мы можем сказать, что наша гречка это - надежная и вкусная вещь.
- Будем молиться, чтобы дожди вам не помешали.
- Они все время идут. День дождь – как минимум два дня ожидания. А, нут- я это уже говорил. Тяжелая вещь.
- Вы так же - с 9 до 9 на комбайне?
- Да. Вот сейчас только отъехал за запчастями, потому что дожди были, а так все время на комбайне.
- Елена (Батурина) не ругает вас, что вы столько времени - в поле, на комбайне?
- Ругает.
- А вы не слушаетесь ее?
- Ну, конечно. А косить и молотить кто будет? Она ругается, но понимает..
- ...душу хлебороба. Юрий Михайлович, вам здоровья. Берегите себя. Вы не только нам гречку даете, но и вселяете оптимизм.
- Ну, давай, Саша. Мне - на комбайн...
ИСТОЧНИК KP.RU