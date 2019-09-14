"Спартак" проиграл дома "Уралу" 1:2, ведя в счете по ходу игры

В суббооту, 14 сентября, "Спартак" возобновил сезон в чемпионате России по футболу после перерыва в 13 дней. В первый день осени "красно-белые" проиграли 0-1 питерскому "Зениту", завершив летнюю серию встреч в августе. В осень команда Олега Кононова вступила без еврокубков, так что можно споко сосредоточиться на выступлении в чемпионате России по футболу. И первым соперником на этом пути стал "Урал", представляющий Свердловскую область и уже успевший блеснуть на старте сезона, но потом начавший играть чуть хуже.

В стартовом составе "Спартака" на игру с "Уралом" появился последний новичок завершившейся трансферной кампании - чешский полузащитник Алекс Крал. Его презентовали на игре с "Зенитом" - показали публике перед матчем, но на поле он не вышел, поскольку его не успели заявить к той игре. Формальности все уже были решены к поединку против уральцев.

Спартак - Урал. 1:0. Самюэль Жиго, Российская Премьер-Лига, 9 тур 14.09.2019.Жиго открывает счет в матче

На старте поединка "Спартаку" удалось отличиться первым. Зелимхан Бакаев совершил рывок по флангу, заработал угловой, подал его и нашел голову Самюэля Жиго! И уже там француз совершенно спокойно пробил прямо в ворота. Это - четвертый гол Жиго в сезоне. И у него на 1 мяч меньше, чем у Артема Дзюбы и больше всех в "Спартаке".

До конца первого тайма расклад в поединке никак не поменялся. И "Спартак" при неплохой игре ушел на перерыв в поединке в качестве лидера, выигрывая со счетом 1:0.

Спартак - Урал. 1:1. Владимир Ильин, Российская Премьер-Лига, 9 тур 14.09.2019.

Однако что же началось после перерыва! Уральский клуб очень мощно стартовал во втором тайме и сначала сравнял счет, а затем - и вовсе вышел вперед. Два раза ошибки допустила оборона "Спартака". На 48-й минуте Ильин, по дуге войдя в штрафную москвичей, пробил прямо в дальний угол - так счет стал 1:1.

Спартак - Урал. 1:2. Отман Эль-Кабир, Российская Премьер-Лига, 9 тур 14.09.2019.Урал выходит вперед

Ну а на 60-й минуте матча уже Эль-Кабир, обойдя на фланге Ещенко, разделался и с вратарем "Спартака" Максименко, послав мяч в ворота москвичей с просто нулевого угла - 2:1! На то, чтобы отыграться в этой встрече, у "Спартака" оставалось полчаса.

Однако этого сделать не удалось. Хотя попыток было немало - команда Дмитрия Парфенова выстояла этот штурм в Москве и увезла домой к себе победу. "Урал" выиграл со счетом 2:1 у "Спартака".

После этого успеха в матче со "Спартаком" уральский клуб с 13 очками вышел на 7 место в Премьер-Лиге, отставая всего на 1 очко как раз от "красно-белых".

Свой следующий матч "Спартак" сыграет на следующей неделе в гостях. Вечером в пятницу 20 сентября команда сыграет против "Уфы". А вот "Урал" 22 сентября проведет выездной поединок в Туле против "Арсенала".